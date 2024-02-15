Роман пойдет не по правилам — любовный гороскоп на 16 февраля

Сегодня в отношениям будет сложно.

В гороскопе вы найдете прогнозы для каждого знака, описываются основные тенденции и возможные события, которые могут возникнуть в течение этого дня.

Овен

Сегодня Овны вправе рассчитывать в личной жизни на положительную динамику, но не утром. Перемены вероятнее в конце дня, именно в это время возрастет вероятность новостей и необычных событийных поворотов. Свободным Овнам не стоит отказываться от приглашения на вечеринку: возможно знакомство.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что на их настроении могут сказаться пережитые волнения. Звезды советуют взять в тесном общении с пассией перерыв и вернуть себе душевное равновесие, так как новшества еще не закончились: вечером возможен новый всплеск эмоций или неожиданный поворот событий.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют торопить события в своей личной жизни утром, но настоятельно рекомендуют проявить хоть какую-то активность вечером: в это время любой шаг будет иметь положительные последствия, в том числе упреждающий и проактивный. Возможно знакомство или приключение.

Рак

Сегодня Раков события дня убедят в неизбежности перемен. Может возрасти их интерес к любовному опыту друзей, свободным отношениям или рискованным приключениям. Но это не означает, что они окунутся в водоворот новых ощущений: старые установки могут быть сильнее. Возможно, интерес будет чисто теоретическим.

Лев

Сегодня Львам ход событий не позволит расслабиться. Многие Львы, заявляя о своей независимости, будут прислушиваться к словам партнера или к людской молве. С приближением ночи сложатся хорошие условия для романтического свидания, но гармония в паре не должна стать поводом надеть «розовые очки».

Дева

Сегодня Девы вынуждены подстраиваться под непредсказуемые обстоятельства, что не всегда плохо для их личной жизни. Не исключено, что именно в процессе рутинной суеты или в ходе решения новых нестандартных задач они внезапно столкнутся с человеком, который вызовет у них романтический интерес.

Весы

Сегодня у Весов не в интересах торопить события в своей личной жизни. Наступление приятного этапа в ней не вызывает сомнений, но спешка ни к чему. Весам, изнывающим от нетерпения и ожидания, придется дождаться вечера: это лучшее время для свидания, знакомства или попытки сделать новый смелый шаг.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов отношения с любимым человеком могут быть неровными, но это не приговор: есть надежда многое изменить, если стать единомышленниками, поставить любовь выше размолвок и объединиться ради общей цели. Подходящий повод для примирения или сближения может появиться ближе к ночи.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может поглотить водоворот текущих событий и связанных с ними впечатлений, но если они хотят любви, то не перестанут думать о ней. Их надежды и ожидания начнут оправдываться вечером. Если в конце дня появится возможность встречи или знакомства, звезды советуют ее не отвергать.

Козерог

Сегодня Козерогам может прийтись по душе какая-то нестандартная идея, призванная освежить их личную жизнь. Не всегда им будут нужны для этого внешние поводы. Им не стоит удивляться, если они почувствуют перемены в себе, например, остынут к прежней пассии и ощутят интерес к новому объекту.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды настоятельно рекомендуют набраться терпения и дать волю своему истинному темпераменту лишь с приближением ночи. Водолеи, сгорающие от любви, в это время смогут успешно проявить инициативу, а Водолеи, ценившие свободу, способны внезапно влюбиться (скорее всего, взаимно).

Рыбы