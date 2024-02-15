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Риск ошибиться слишком высок — финансовый гороскоп на 16 февраля

15 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит заключать договоры — можем ошибиться.

Риск ошибиться слишком высок — финансовый гороскоп на 16 февраля
Фото: Image by KamranAydinov on Freepik

Наш гороскоп предназначен для того, чтобы помочь читателям понимать потенциальные сценарии и принимать более осознанные решения в повседневной жизни.

Овен

Сегодня Овнам, причастным к торгово-закупочной деятельности, возможно, придется нелегко. Звезды не советуют вам в первой половине дня закупать на оптовом складе партию товара с целью её последующей реализации в розничной торговой сети. Спрос на товар может снизиться и вложенные вами средства могут зависнуть. Отдавайте предпочтение традиционной практической работе и не увлекайтесь экспериментами.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от любых инвестиций. Всё, что бы вы ни начали в это время, будет оборачиваться против вас. Дело в том, что вам сложно будет правильно оценить материальную выгоду и просчитать последствия от своих инициатив. Сосредоточьте внимание на повседневной работе, которую вам приходится часто выполнять.

Близнецы

Сегодня Близнецам в первой половине дня звезды советуют сидеть тише воды и ниже травы. Попытки проявить себя в карьере и привлечь внимание вышестоящего руководства могут обернуться неприятностями. Рекомендуется не делать публичных заявлений и максимально дистанцироваться от контакта с влиятельными людьми. Старайтесь сдерживать свои эмоциональные реакции.

Рак

Сегодня Раки могут попасть в ситуацию, когда ваши планы станут нарушаться. Звезды советуют ни в коем случае не делать резких движений и сохранять спокойствие. Поступки, повышающие риск перемен, могут дестабилизировать ваше положение на занимаемой должности. Также важно действовать в полном соответствии со служебными инструкциями — возможны проверки, ревизии.

Лев

Сегодня Львам, занимающим руководящие должности, звезды советуют отказаться от проведения структурных реформ и мероприятий, связанных с оптимизацией бюджета — эти меры могут нарушить эффективный ритм работы. Любые перемены сегодня могут привести к ухудшению производственных показателей. Старайтесь не рисковать финансами и действовать осмотрительно.

Дева

Сегодня для Дев, занимающих руководящие должности, непросто может сложиться этот день. Возможно, ваши деловые партнеры введут вас в заблуждение, и вы можете утратить ясное представление о происходящем. Обязательно перепроверяйте поступившие сведения на предмет достоверности. При работе с клиентами могут возникнуть недоразумения. Записывайте пожелания клиентов, не полагайтесь на память.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется воздерживаться от публичных выступлений. Нежелательно сдавать экзамены и зачеты по повышению профессионального образовательного уровня. Ваша деловая репутация может быть поставлена под сомнение. Звезды не советуют обращаться к юристам за консультациями и заниматься урегулированием юридических вопросов.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов первая половина дня может быть сопряжена с финансовыми рисками. Банковским работникам и инвесторам, возможно, придется поволноваться. Не рекомендуется в это время делать депозитные вклады, открывать счета в иностранных банках и снимать проценты с вкладов. Могут произойти задержки с поступлением оплаты за проделанную работу.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, чей бизнес может быть связан с деловым партнерством, первая половина дня может сложиться нестабильно. Дело в том, что у вашего партнера могут быть финансовые убытки, что неблагоприятно отразится на вашем общем бизнесе. Также в это время вам могут задержать оплату за выполненные услуги. И при выполнении услуг на стадии приема и оформления заказа старайтесь заранее распознавать неплатежеспособных клиентов, чтобы не расходовать на них свое рабочее время.

Козерог

Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, в первой половине дня, возможно, предстоит заниматься кадровыми вопросами. Не исключено, что кое-кто из ваших сотрудников напишет заявление об увольнении, и надо будет срочно искать им замену. Делопроизводители и работники отделов по работе с персоналом могут быть завалены работой.

Водолей

Сегодня Водолеям творческих профессий, вероятно, придется нелегко в первой половине дня. Ваши творческие замыслы могут с трудом поддаваться реализации. Отсутствие понимания и поддержки коллег может усложнить вашу задачу. Также это неблагоприятный день для тех, кто имеет свободный график работы или привык работать индивидуально, в отрыве от коллектива.

Рыбы

Сегодня Рыбам, имеющим в своем распоряжении недвижимую собственность, звезды советуют отложить попытки получить дополнительный доход с этой недвижимости. Не рекомендуется составлять и подписывать арендные договоры. Сегодня у вас может повыситься вероятность ошибок при составлении отчетов. Также достаточно проблематично могут сложиться дела у строителей и коммунальщиков.
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