Отказываемся от старых привычек — любовный гороскоп на 17 февраля

Наш гороскоп расскажет, какие события могут встретиться в течение дня, а также даст советы по тому, как эффективно использовать энергию этого дня в своих интересах.
Овен
Сегодня Овны с живым интересом воспринимают идеи обновлений в своей личной жизни. В зависимости от ситуации, они готовы перевести на новый уровень давно начатый роман, завязать флирт с нуля или вступить в свободные отношения. Новое увлечение может прийти к ним вместе с новым проектом или хобби.
Телец
Сегодня Тельцам звезды напоминают, что новые обстоятельства требуют от них другого стиля общения с любимым человеком, особенно в начале отношений. Не стоит драматизировать ситуацию, затевая пафосную дискуссию. Если вас что-то шокирует, попробуйте поговорить об этом в дружелюбном, легком и шуточном тоне.
Близнецы
Сегодня Близнецы приоткрывают в своей личной жизни новые горизонты и вполне могут сделать шаг к счастливой любви. Отношения, пережившие кризис, начнут заново налаживаться и возрождаться. К сожалению, дальнейшему гармоничному и быстрому развитию событий сегодня могут мешать какие-то ограничения.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не бояться в своей личной жизни микса традиций и новшеств. Ракам, расставшимся с близким человеком после продолжительного романа, не помешает попрактиковаться в легком флирте, но лучше избегать резкого погружения в новые тесные связи и сексуальные приключения.
Лев
Сегодня Львы неплохо ладят с другом сердца и не расположены сгущать краски. Вероятна склонность закрывать глаза на то, что раздражает или вызывает сомнения. Это хороший день для свидания и развития романа, но стоит учитывать возможную «избирательную слепоту» в отношении будущего.
Дева
Сегодня Девам не обойтись без дополнительной гибкости, позволяющей совмещать личную жизнь с другими занятиями. Многие Девы справятся с этой задачей отлично, но в легкости и изобретательности будут свои минусы. Например, может оказаться невозможным серьезный разговор или долгое свидание.
Весы
Сегодня Весам день обещает в личной жизни приятные подвижки. Не стоит отказываться от свидания, поиска знакомств, обновления сценариев. Главный плюс дня — общительность, помогающая развивать отношения любого типа. Сексуальный магнетизм усилит интеллектуальная беседа.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется забыть о своих любовных идеалах, планах или тайных надеждах. Вместо глубоких эмоций и полного слияния могут потребоваться легкость, чувство юмора и умение договариваться. Не вынуждайте партнера догадываться о том, что вас волнует, и скажите об этом сами.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов любые контакты романтического плана стартуют с приятной ноты. Желание продолжить общение часто будет взаимным. Несмотря на многообещающий характер событий, большинству Стрельцов не повредит доля сдержанности, например, им не стоит поспешно посвящать новую пассию в свои тайны.
Козерог
Сегодня от Козерогов личные отношения могут требовать психологической гибкости и умения приспосабливаться к обстановке. Сюжеты этих суток больше понравятся Козерогам, которые не относятся к любви слишком серьезно и консервативно, не приходят в ужас от мысли о свободном союзе или легком флирте.
Водолей
Сегодня Водолеи способны буквально загипнотизировать объект своих чувств, но и сами рискуют впасть в зависимость от собственных страстей. Звезды советуют помнить о коварстве любовной игры, в которой сейчас можно стать и охотником, и жертвой одновременно. Именно так начинаются роковые романы.
Рыбы
Сегодня от Рыб прогресс в делах сердечных может потребовать жертвы, например, готовности переступить через свои принципы, отказаться от части своих планов или старых привычек. Рыбы, не готовые ради любви или новых ощущений отказаться от знакомого стиля поведения, могут остаться в одиночестве.