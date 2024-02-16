Держимся подальше от работы — финансовый гороскоп на 17 февраля

Наш гороскоп расскажет о потенциальных событиях, эмоциональных колебаниях и возможных вызовах.
Овен
Сегодня у Овнов дела могут идти вкривь и вкось. Что бы вы ни делали, любые ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия. Может осложниться работа с информацией. Деловые поездки, встречи, телефонные переговоры могут проходить в невыгодном для вас ключе. Наиболее важные дела лучше перенести на вторую половину дня, когда ситуация смягчается.
Телец
Сегодня у Тельцов день может быть связан с материальными и финансовыми потерями. Чтобы минимизировать убытки необходимо сократить свои расходы. Особенно это относится к тем, кто причастен к гостиничному и ресторанному бизнесу, индустрии моды, отдыха и развлечений. Воздержитесь от принятия финансовых решений относительно крупных покупок в кредит.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно держать под контролем свои эмоции. Неустойчивое эмоциональное состояние может негативно отразиться на результатах деловой активности. В первой половине дня условия вашего труда могут ухудшиться. Не исключена поломка в системе коммунального хозяйства, на устранение которой может быть потрачено немало сил и нервов.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют свести к необходимому минимуму контакты. Старайтесь не заниматься вопросами регистрации фирмы и подписанием секретных договоренностей — это впоследствии может обернуться для вас убытками. Работу с документами также лучше временно свернуть ввиду высокой вероятности ошибок. Пока лучше воздержаться от коротких поездок и новых знакомств.
Лев
Сегодня Львов может ожидать достаточно напряженный день. Звезды не советуют вам делать рискованные финансовые инвестиции. Воздержитесь от работы в составе группы единомышленников ввиду высокой вероятности разногласий. Например, участие в собраниях акционеров не сулит вам позитивных результатов — вы можете потерять время впустую.
Дева
Сегодня у Дев, имеющих свой бизнес, может не сложиться сотрудничество с представителями официальной власти. Принимаемые вами управленческие решения могут быть продиктованы не трезвым расчетом, а эмоциональными импульсами. Поэтому лучше пока воздерживаться от принятия важных решений. Особенно важно воздержаться от реформирования структуры управления и мер по оптимизации бюджета.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют вступать в контакт с иностранными партнерами и подписывать с ними документы о сотрудничестве. Старайтесь, чтобы ваша деятельность строго соответствовала нормам закона и служебным инструкциям. Спорные вопросы с клиентами лучше сразу урегулировать, идя на максимальные уступки и сглаживая ситуацию.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день может быть связан с неожиданностями и форс-мажорными обстоятельствами. Дело в том, что для вас возрастает вероятность понести убытки при проведении рискованных финансовых операций. Также рекомендуется уделить повышенное внимание соблюдению техники безопасности. Это неблагоприятное время для покупок в кредит.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов этот день может быть связан с нарушением делового взаимодействия с партнерами и клиентами. Если вы работаете в сфере индивидуальных услуг, то могут возникнуть трения с клиентами. Старайтесь максимально сглаживать противоречия и идти на уступки. В противном случае на вас могут подать жалобу вашему начальству. В целом внешние обстоятельства не благоприятствуют вашим инициативам.
Козерог
Сегодня у Козерогов, стоящих перед необходимостью оформления недвижимого имущества, день может сложиться неблагоприятно. Старайтесь обходить стороной судебные инстанции и не обращаться за консультациями к юристам. Стремление выверять каждый шаг строго по закону может серьезно запутать ситуацию — возможно, вам требуется дополнительное время для осознания всей сложности момента. В отношениях с коллегами и подчиненными могут возникнуть недоразумения.
Водолей
Сегодня у Водолеев этот день может быть связан с общей финансовой нестабильностью. Бизнесменам крайне нежелательно делать оптовые закупки партий товара с целью его перепродажи в розницу. Особенно это относится к группе модных товаров и украшений. Есть риск закупить неликвидный товар, в результате чего вложенные деньги могут зависнуть. Консультанты сетевого маркетинга могут потерять подписчиков.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют вкладывать деньги в партнерское сотрудничество и в рекламную раскрутку в сфере услуг. Партнерское соглашение, подписанное сегодня, может оказаться невыгодным для вас. Не лучшим образом складываются дела у агентов по сделкам с недвижимостью. Клиенты могут проявить безответственность и не выполнить условий предварительных договоренностей.