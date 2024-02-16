Заряжаемся позитивом — гороскоп на 17 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что день побуждает активнее поддерживать дружеские, соседские, деловые, романтические и другие контакты, помогает искать посредников и попутчиков, приглашает делиться новостями и нешаблонными идеями. В центре внимания могут оказаться средства связи и транспорта, клубы по интересам. Потоки актуальной информации и разнообразных впечатлений помогут не зацикливаться на отдельных огорчениях, проще смотреть на вынужденные ограничения и логистические недоразумения.
Овен
Сегодня Овнам стоит быть более общительными и легкими на подъем. Эти качества помогут им шагать в будущее, ловко обходя скрытые препятствия. Не стоит отвергать предложение дружить, приглашение на вечеринку, в поездку, в дискуссию или на неформальное мероприятие. День позволяет совместить несколько интересов, например, личную жизнь, бизнес, новое хобби, поиск единомышленников или попутчиков.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют действовать гибко — не теряя из виду свои цели, но и не пытаясь «продавить» обстоятельства под свои планы. Чрезмерное упрямство и следование шаблонам в ситуациях этого дня станут балластом и добавят инертности. Живя моментом и проявляя легкость в общении, будет проще извлекать выгоду из обстоятельств, например, собирать информацию или налаживать необходимые связи.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть отличный стимул для действий, но не все пути им открыты. Возможны ограничения, ситуации контроля, моменты неуверенности в себе или достижении цели. Успехи возрастут, если уточнить вектор свободы и вектор запретов, не тратить время на стук в закрытые двери и ловко комбинировать доступные варианты. Деловые интересы в этот день не мешают романтическим или сплетаются с ними.
Рак
Сегодня Ракам для успешного ведения дел желательно учитывать все плюсы и минусы ситуации. К первым может относиться возможность общения и освоения нового, разнообразие информации, наличие нескольких путей к одной цели или возможность сочетания направлений. В числе вторых может оказаться необходимость подстраиваться к ситуации или общему мнению, жертвуя в чем-то своими идеалами или принципами.
Лев
Сегодня Львам звезды дают «зеленый свет» в направлении развития делового сотрудничества или взаимных симпатий, поддержки дружеских связей и поиска единомышленников, но советуют не спешить при этом с построением долгосрочных планов (или быть внимательнее в оценке будущих перспектив). Чем больше надежд возложено на дружбу, роман или бизнес-партнерство, тем больше причин устроить проверку временем.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть целеустремленными, но не зацикливаться на одном способе достижения цели. День позволяет задействовать разные методы, меняя или комбинируя их. Чем больше связей и инструментов в вашем распоряжении, а также полезных навыков в вашем профессиональном и житейском багаже, тем веселее пойдет дело. Возможно, придется считаться с контролем или какими-то внешними рамками.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с помехами в мелочах, но в целом ситуации этого дня для них удачны и перспективны. Звезды советуют не терять время, если появилась возможность исполнить какое-то желание, начать проект, завязать отношения, открыть для себя новое хобби, интересный маршрут или сферу знаний — особенно, если вскоре предстоит период занятости, зависимости или вынужденных ограничений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не бояться сложностей — в том числе тех, что связаны с включением в незнакомое дело. Ситуации этого дня несут в себе потенциальные риски, но проблемы предупреждаются или купируются благодаря определенному набору качеств: гибкости, осторожности, подвижности, общительности, нестандартному комбинаторному мышлению. Можно быстро войти в курс дела и чему-то научиться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам ситуации дня обеспечивают обратную связь, позволяя восстанавливать контакты или начинать их с нуля. В зависимости от обстоятельств, акцент может быть сделан на деловом сотрудничестве или на личных отношениях. Звезды настоятельно рекомендуют сочетать легкий непринужденный тон с долей осторожности. Не стоит спешить с обменом важными обещаниями и подписанием долгосрочных контрактов.
Козерог
Сегодня Козерогов могут вынудить погрузиться в привычную для себя рутину или в незнакомый процесс (например, приступить к освоению нового инструмента). Звезды советуют не уходить от такой работы, от нее может зависеть заработок. В то же время, не стоит рассчитывать на стопроцентный успех. Часть путей в этот день может оказаться закрыта. В новом деле возможны и подвижки, и неудачи.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут найти применение своей энергии, интеллекту, управленческим или художественным талантам. Несмотря на возможные ограничения, у них будет шанс заявить о себе. Иногда им может не хватать уверенности, особенно, при рождении в середине февраля. Им не стоит медлить, если они готовы начать цикл рискованных игр или спортивных тренировок, проявить инициативу в любви или в бизнесе.
Рыбы
Сегодня для Рыб новые хорошие возможности могут быть блокированы неудачным стечением обстоятельств или нюансами их характера. Им может мешать внешнее ограничение или внутренний барьер (страх, консерватизм, пессимизм, психология одиночки). Некоторым Рыбам будет сложно включиться в коллективное дело из-за недомогания или непросто взяться за домашнюю работу из-за отсутствия понимания с домочадцами.