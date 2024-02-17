Берем ответственность на себя — финансовый гороскоп на 18 февраля

Сегодня стоит отвечать на многие поступки и проекты.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы ждут каждый знак зодиака сегодня, и какие шаги помогут вам использовать эти энергии во благо.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют искать уединения для того, чтобы сосредоточиться на своей работе. В этом смысле день хорош для индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и всех тех, кто работает удаленно, на дому. И отношения в семье здесь имеют первостепенное значение. Возрастают ваши шансы найти дополнительную работу помимо основной.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют заводить новые деловые знакомства и активнее работать с поступающей информацией. Вы можете прекрасно справиться с этими нагрузками благодаря усилению интеллектуальной активности. Удачно может проходить планирование и проектно-конструкторская работа. Старайтесь чаще прислушиваться к интуиции при принятии решений. Этот день вполне подходит для творческой групповой работы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может успешно пойти работа, которая была ранее запланирована, и которую вам поручило исполнять начальство. По месту основной работы вам могут прибавить зарплату. Это может реализоваться, если вы покажете, что не допускаете отставания от графика работ. Могут укрепиться ваши отношения с начальством. Бизнесмены могут получить долгосрочный заказ.

Рак

Сегодня у Раков могут усилиться эмоциональные реакции на происходящие события, однако это не пойдет во вред вашим делам. Рекомендуется заниматься раскруткой своего бизнеса. Успешно может проходить рекламная кампания и длительные командировки. При пребывании за границей у вас могут устанавливаться хорошие отношения с иностранными партнерами.

Лев

Сегодня у Львов день может сложиться благоприятно для урегулирования вопросов с налоговыми выплатами и погашением иных финансовых обязательств. Если вы кроме основной работы имеете дополнительную подработку, то ваши доходы могут существенно увеличиться. Используйте свободные финансовые ресурсы для досрочного погашения кредитов. Старайтесь не афишировать на публике свои намерения, и тогда никто не сможет вам помешать.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздерживаться от финансовой деятельности. Не исключены попытки мошенников очистить счета на ваших банковских картах. Не вступайте в телефонные диалоги с потенциальными мошенниками. Деятельность совместно с партнером — вот наиболее успешное направление в деятельности на сегодня. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

Весы

Сегодня Весы , занимающие руководящие должности, с утра могут находиться в эмоционально взвинченном состоянии. Вас может расстроить поведение партнеров по бизнесу, которое может пойти вразрез с существующими договоренностями. Тем не менее, безработные смогут найти работу, которую давно искали. Уточняйте условия оплаты труда, чтобы не допускалась задержка выплаты.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , работающим вдали от родного дома, может быть нелегко сориентироваться и принять единственно верные решения. Малейшие нарушения дисциплины не останутся незамеченными и могут привести вас к штрафным санкциям. Гораздо успешнее пойдут дела у представителей творческих профессий. Также удача ждет тех, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что ему делать.

Стрелец

Сегодня Стрельцов звезды предостерегают от участия в финансовых авантюрах, типа вложений средств в высокодоходные инвестиционные фонды. Не полагайтесь на удачу, ибо фортуна сейчас может играть не на вашей стороне. Бизнесменам рекомендовано заниматься укреплением безопасности фирмы, нанимать на работу охранников, монтировать специальное оборудование для видеонаблюдения.

Козерог

Сегодня для Козерогов может повыситься важность деловых партнерских отношений. Это хороший день для новых знакомств и для дальнейшего развития прежних деловых отношений. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые в дальнейшем могут стать вашими партнерами. Следите, чтобы вовремя были сделаны платежи за коммунальные услуги и оплачены счета по кредитам.

Водолей

Сегодня Водолеи , работающие в офисе, смогут успешно поработать над отчетной документацией. Начальство может попросить вас выйти поработать во внеурочное время. Отношения с коллегами и подчиненными складываются вполне теплые и уважительные. В связи с этим вы можете быть обеспечены выгодной работой. Хорошо пойдут дела у медиков и работников химической промышленности.

Рыбы