Веселимся и развлекаемся — гороскоп на 18 февраля

17 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны в Близнецах к Меркурию помогает поддерживать дружеские, деловые и романтические связи, создает хорошие условия для знакомств, свиданий и развлечений.

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Гороскоп на сегодня говорит, что основная часть этого дня будет благоприятна для коротких поездок и прогулок, обмена идеями, неформальных совещаний, для продолжения флирта, информационных поисков и литературной работы. Не самый плохой момент для публикации статьи, проведения опроса. Стоит учитывать, что вечер может усилить рассеянность. Возрастет вероятность допустить ошибку, зайти в тупик, куда-то опоздать, столкнуться с путаницей или загадкой. Овен Сегодня Овнам звезды сулят информативный день, насыщенный новостями, неформальными контактами и разнообразными впечатлениями. Это прекрасные сутки для разъездов, пополнения знаний в прогрессивных областях, изучения и сравнения разных источников сведений, а также для общения с друзьями, соседями и попутчиками. Стоит учесть, что к вечеру возрастет вероятность недоразумений в общении и в поездках. Телец Сегодня Тельцам желательно извлечь максимум пользы из легкого и непринужденного общения. Несмотря на его поверхностный или своеобразный характер, оно может многое дать для понимания ситуации. Звезды советуют не уклоняться от участия в собраниях и совещаниях, от шанса пообщаться в неформальной атмосфере с новыми коллегами или руководством. Целевые контакты и платежи не стоит откладывать на вечер. Близнецы Сегодня Близнецам помогает природная коммуникабельность, благодаря ей они сориентируются даже в самой необычной ситуации. Звезды советуют добавить к общительности любознательность и готовность расширять горизонты. Заслуживают внимания вести из далеких краев. Неплохой день для поездки или поиска маршрута. В течение дня могут нарастать знакомые сомнения или чаще возникать ошибки из-за рассеянности. Рак Сегодня Ракам желательно повременить с персональной инициативой и не ставить свои личные интересы в центр всеобщего внимания без веской причины. Попытки такого рода могут завести в тупик, без всяких на то оснований подорвать веру в себя или в свои идеалы. Условием ровного течения дел будет подстройка к обстоятельствам, дополненная общительностью, дружелюбием и вниманием к получаемой информации. Лев Сегодня Львам звезды советуют сочетать общительность, дружелюбие, прогрессивные взгляды и открытость к диалогу с долей осторожности, превентивно включать инстинкт самосохранения. Не помешает сбавить темп в только что начатом сотрудничестве или новом романе, даже если первые шаги в нем были успешными. Стоит принять во внимание сомнения и тайные опасения, вызванные ассоциациями с опытом прошлого. Дева Сегодня Девам стоит учесть коварство заблуждений, сомнений и недоразумений этого дня, так как они могут стать очевидными не сразу. Чем ближе вечер, тем выше риск ошибок в расчетах, своей и чужой небрежности, намеренного или случайного обмана со стороны партнеров, старших или руководства. Чтобы избежать помех такого рода, ответственные встречи и совещания желательно планировать на первую половину дня. Весы Сегодня Весам звезды советуют поддерживать дружеские связи и следить за новостями издалека. Информационный поток вплоть до вечера останется насыщенным, но неоднородным. Самые приятные вести ожидаются в связи с дружбой, хобби, личной жизнью и творчеством. Возможны неясности, отказы и заминки, если дело касается работы или здоровья. Поездки этого дня удачны, но не исключено ухудшение самочувствия. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что одним из важных качеств остается общительность и (или) готовность работать с новой информацией: это снижает риски и повышает шансы получить помощь. Важно не только радоваться успехам, но и отслеживать допущенные ошибки — особенно, если вам приходится решать новые задачи в непривычной среде. Если это в ваших силах, лучше повременить со стартом с нуля. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит отказываться от продолжения увлекательной беседы: это лучший способ поддержать приятное знакомство личного плана или взаимовыгодные деловые отношения. Звезды напоминают, что ситуация не располагает к полной откровенности, в данный момент она вредна не столько для собеседников, сколько для самих Стрельцов. Не стоит распахивать душу или приглашать нового друга в свой дом. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют следить за новостями, связанными с работой и финансовой обстановкой, поддерживать контакт с коллегами, сервисами и службами технической поддержки, осваивать новые пути взаиморасчетов (например, при оплате услуг). Может дать пользу общение с друзьями, поиск подсказок в Сети. Вечером усилятся рассеянность и путаница, не исключается тупик, просчет, отказ, опоздание. Водолей Сегодня Водолеи могут рассчитывать на успешное продолжение своих вчерашних инициатив. Если дело пошло удачно, в первой половине суток есть шанс еще немного в нем продвинуться. Можно продолжить романтическую беседу, сеанс литературного творчества, поездку, тренировку или работу над новым проектом. Но даже на фоне хорошей отдачи и приятных эмоций в этот день может ощущаться некоторый спад энергии. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют оставаться общительными и открытыми для новых идей, даже если у них что-то не получается. Вместо уныния и полного отказа от хорошей мысли имеет смысл следить за действиями более успешных людей: возможно, это пригодится впоследствии, когда изменится обстановка или собственный настрой. Причиной неудач в этот день могут оказаться старые иллюзии или вредные привычки.