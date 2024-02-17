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Лечим отношения разговорами — любовный гороскоп на 18 февраля

17 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит чаще общаться со второй половинкой.

Лечим отношения разговорами — любовный гороскоп на 18 февраля
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп поможет вам понять, какие энергии ожидают вас в этот день.

Овен

Сегодня Овнам день помогает продолжить активное общение с объектом симпатий и дает отличную возможность ускорить развитие нового романа. Обстоятельства этих суток благоприятствуют интенсивной переписке, обмену новостями, прогулкам и поездкам по незнакомым местам. Не исключены знакомства через друзей.

Телец

Сегодня у Тельцов продолжается «практикум», связанный с адаптацией к переменам. Ключом к согласию остаются дружелюбие, общий интерес к новому и искреннее желание меняться вместе. Не вините партнера в его новой манере поведения: возможно, все это нравится ему не больше, чем вам.

Близнецы

Сегодня Близнецам обстоятельства подтверждают верность выбранного ими пути, намекают на отличные перспективы завязавшегося романа или на благоприятный прогноз в отношениях, возрождаемых заново. Если что-то и будет сегодня сбивать их с новой дороги, то это их старые неизжитые иллюзии.

Рак

Сегодня Раки подвержены тайным сомнениям. Их могут не убеждать слова друзей и растиражированные популярные мнения о взаимодействии полов. В новых отношениях их будет преследовать страх (часто оправданный) потерять внутреннюю опору и оказаться беззащитными перед роковой игрой случая.

Лев

Сегодня Львов сильная и взаимная влюбленность может вести к двум разным состояниям — растущим сомнениям либо растущей зависимости. В первом случае, им стоит поставить границы своим опасениям и избегать прямых параллелей с прошлым, а во втором сохранять хотя бы минимальную духовную автономность.

Дева

Сегодня у Дев взаимодействие с объектом симпатий окажется удачнее, если они не станут выбирать для свидания отдельное время и будут поддерживать личное общение параллельно другим делам. Запланировав встречу со всей тщательностью и в особый час, они рискуют в чем-то основательно просчитаться.

Весы

Сегодня Весов радует гармоничный эмоциональный и информационный фон суток. Он прекрасно подходит для развития личных отношений на любой стадии и помогает поддерживать приятный контакт даже на расстоянии. В ходе общения возможно совместное открытие новых горизонтов, планирование путешествия.

Скорпион

Сегодня Скорпионы чувствуют себя в любовных отношениях и романтических ситуациях намного комфортнее, если от природы общительны и адаптабельны Те или иные неудобства будут гораздо чаще испытывать чувствительные и мнительные Скорпионы-консерваторы. В развитии романа не исключена небольшая заминка.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше держать в общении с объектом симпатий разумную дистанцию. Даже если вам повезло и вы встретили любовь всей своей жизни, полное сближение сейчас будет иметь неприятные последствия. Но это не означает, что надо оборвать диалог — наоборот, стоит всячески его поддерживать.

Козерог

Сегодня Козерогам не обойтись без общительности. Если они закроются от любимого человека, надеясь на его проницательность и готовность взять на себя инициативу в отношениях, то могут крупно просчитаться. Не тот момент, когда стоит интриговать молчанием, будьте на связи и отвечайте на сообщения.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно отказаться от продолжения разговора или свидания. Не исключено, что в своем стремлении продлить контакт они будут немного навязчивыми. К счастью, сегодня обстоятельства на их стороне и их настойчивость будет выглядеть как проявление лестной заинтересованности.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут сами не заметить, как вместо получения удовольствия от новых возможностей по инерции скатываются в знакомые фантазии или в бесплодный пессимизм. Наибольшую пользу свидание принесет общительным Рыбам: возможно, оно отвлечет их от каких-то навязчивых грустных мыслей.
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