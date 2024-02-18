Посвящаем больше времени любимым — гороскоп на 19 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что может отойти на второй план активное общение с новыми друзьями и разработка внешних проектов (но возможен интерес к плановым обновлениям в доме или офисе). Подходящий момент для того, чтобы углубиться в быт, в детали строительства или ремонта жилья, заняться проверкой запасов или уточнением границ владений. В психологическом плане день требует контроля над эмоциями. Возможна ностальгия, сентиментальность, скрытность.
Овен
Сегодня у Овнов события не меняют линию поведения, но могут пробудить в них другие эмоции или отчасти сместить для них акценты. В текущей палитре их переживаний может появиться тяга к уединению, осторожность или сентиментальность. Возможно, усилится привязанность к близким, потребность в своем доме или в личном пространстве. Некоторым Овнам придется обратить внимание на нужды своих родителей.
Телец
Сегодня для Тельцов могут закрыться каналы целевого делового общения, зато вокруг них формируется более подходящий эмоциональный фон, добавляющий им ощущения стабильности. Вместо обсуждения рабочих вопросов и активных контактов с коллегами у них есть возможность уделить внимание общению с близким окружением (членами семьи, старыми друзьями), а вместо новых горизонтов вернуться к старым планам.
Близнецы
Сегодня Близнецов день способен сделать сентиментальнее, а также напомнить им о некой личной ответственности, например, о необходимости выполнять свой профессиональный или семейный долг, следовать ранее принятым планам или навязанным правилам. Для них может приобрести особое значение персона начальника, родителя, старшего человека или лица, которое выполняет по отношению к ним функцию контролера.
Рак
Сегодня Ракам день добавит организованности и вернет уверенность. Благодаря событиям этих суток они вновь обретут профессиональную форму или эмоциональную опору. Раки-одиночки будут полагаться лишь на себя, а более компанейские Раки смогут рассчитывать на моральную поддержку от группы единомышленников. Раки, временно оказавшиеся в уязвимом положении, найдут покровителя или получат «духовный щит».
Лев
Сегодня Львов звезды призывают к осторожности и советуют им принять меры по минимизации возможных проблем, исходя из прежнего негативного опыта. Может пригодиться превентивная проверка систем безопасности, контроль за ресурсами или работа с негативными эмоциями. Для многих Львов станет мудрым выбором личная скромность, сдержанность, скрытность, пауза в социальной активности, уход в семейные дела.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства помогут обрести уверенность в будущем или найти опору в новых обстоятельствах. Стоит помнить, что в эти сутки важнее не денежная и деловая, а эмоциональная и моральная поддержка. Она может прийти от семьи, земляков, старых друзей, старшего партнера, наставника. День подходит для подтверждения ранее взятых обязательств, может склонить к неожиданной сентиментальности.
Весы
Сегодня Весам этот день может напомнить о служебных обязанностях, семейном или профессиональном долге, необходимости режима или контроля. У многих Весов появится потребность в надежном помощнике, которому можно доверить тайну или ответственное деликатное дело. Звезды советуют выбирать на такую роль человека, старшего по возрасту или имеющего жизненный опыт. Пора подумать над системной заботой о здоровье.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на эмоциональную или моральную поддержку. Она может прийти к ним от дальней родни, влиятельных друзей или значимого человека. Судьба предложит им подходящую роль, которая вписывается в их планы и согласуется с их ценностями, но к ней будут прилагаться системные обязательства. Новую «точку отсчета» получат Скорпионы-родители, владельцы жилья, предприниматели.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов на первом месте могут оказаться домашние дела, жилищные планы, детали безопасности или темы обмена деликатными услугами. Многие Стрельцы столкнутся с обратной стороной своего владения домом или территорией, например, с возложенными на них дополнительными обязанностями. Хорошо заниматься в этот день вопросами недвижимости и наследства, а также охраной интересов близких людей.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сделать акцент на общении с важным для себя человеком, способным стать молчаливой, но надежной моральной поддержкой в бизнесе, бытовых делах или творчестве. Если в вашем близком окружении такого человека нет (или вам так кажется), стоит его поискать. Возможно, это старый друг, родственник или кто-то из соседей, с которым у вас больше общего, чем вы думаете.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют обратить внимание на свой бюджет и (или) систему ценностей. Может иметь значение владение недвижимостью, доступ к семейным или иным коллективным ресурсам. День подчеркивает связь имущества и проистекающих из него обязательств, например, заботиться о близких или содержать территорию. Возможно, пора подумать о системной экономии или более надежном хранении средств.
Рыбы
Сегодня Рыбам круто: события этого дня привнесут в жизнь стабильность, но очень важно, чтобы ей сопутствовали здоровые положительные эмоции: уверенность в своевременном выполнении планов, сознательная самодисциплина, умеренность и самоконтроль. Стоит насторожиться, если одолевают негативные эмоции или хронические недомогания. Может наступить период повышенной ответственности, добровольной или вынужденной аскезы.