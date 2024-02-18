Посвящаем больше времени любимым — гороскоп на 19 февраля

18 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке напоминает о ценности семьи, прошлого и традиций, долге перед родителями и старшими, необходимости заботиться о семейном имуществе и вверенной территории.

Фото: rambler