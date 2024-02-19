Смеемся и грустим вместе — любовный гороскоп на 20 февраля

Благодаря нашему гороскопу читатель получит рекомендации и предупреждения относительно возможных событий и эмоционального состояния.
Овен
Сегодня у Овнов потребность в свободе, романтике и острых ощущениях спорит с потребностью в доме или покое. Не исключается перенос свидания из-за бытовых хлопот. Одна из особенностей этого дня — повышенная сентиментальность. Для новой любовной инициативы этот день выбирать нежелательно.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства позволяют уйти от лишних любовных волнений и потрясений, вернуться на время к привычным и эмоционально комфортным сценариям общения с близким человеком. Для романтического свидания лучше выбрать спокойное место вдали от деловых забот и прочих раздражающих факторов.
Близнецы
Сегодня Близнецам станет труднее удерживать фокус внимания на личных отношениях. Их могут посещать не только романтические, но и другие эмоции, вытесняющие думы о любви. Возможна неопределенность будущего, мнительность. Не лучший день для важного разговора: будет трудно подобрать нужные слова.
Рак
Сегодня Раки склонны оставаться в любви идеалистами и верить в чудо. Обстоятельства этих суток побуждают их слушать голос своего истинного Я, предлагают им меньше прислушиваться к внешним влияним и чаще к своим собственным убеждениям. Их будет труднее соблазнить новыми острыми ощущениями.
Лев
Сегодня Львам лучше не искать тесного контакта с партнером, если роман находится в первой бурной фазе: романтическое свидание с волнующими новыми нотами и ощущениями «на грани» может оказаться не слишком уместным. Также им не стоит стремиться к открытой демонстрации своих чувств и отношений.
Дева
Сегодня для Дев день может пройти на волне воспоминаний и ностальгии. Им стоит осторожнее рисовать себе возможные перспективы счастья вместе с новой пассией, так как есть вероятность поддаться самообману и воссоздать под видом будущего прошлое. Помните, что нельзя войти в одну реку дважды.
Весы
Сегодня Весы могут поддаться сомнениям или переменчивым настроениям, уйти от прямого ответа или занять в отношениях двойственную позицию. Не исключено, что партнер будет вести себя точно так же. Подходящий день, если нужно выдержать в отношениях паузу или создать налет неопределенности
Скорпион
Сегодня Скорпионы нуждаются во внутренней гармонии, которую им не всегда может дать бурная личная жизнь. Если отношения с любимым человеком требуют от них слишком большого душевного напряжения, они могут начать искать возможность где-то расслабиться, получить понимание и сочувствие.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов любовные отношения будут развиваться не слишком динамично, из-за чего их могут посещать опасения. Звезды уверяют, что заминка является временной и лучше просто с ней смириться. Попытка придать событиям ускорение в эти сутки может обернуться неловкостью или недоразумением.
Козерог
Сегодня Козерог не расположен выставлять свою любовь напоказ, но открыть душу ему все же придется, иначе покажется, что его сдержанность скрывает под собой не теплые чувства, а их отсутствие. Хотя бы иногда разделяйте эмоции своего партнера, смейтесь, грустите и умиляйтесь мелочам вместе с ним.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит учитывать, что это не самый удачный момент для романтической инициативы и быстрого развития любовной саги. Водолеям, настроенным на поиск знакомств, лучше сдержать свой порыв, даже при отличных стартовых условиях они могут столкнуться с необъяснимыми помехами и разочарованиями.
Рыбы
Сегодня Рыбам хорошо удается роль замкнутных и холодных интровертов. Им стоит помнить, что это может сыграть с ними плохую шутку. Не исключено, что любимый человек примет их напускное равнодушие и идеальное самобладание за чистую монету и в отчаянии бросит попытки наладить контакт.