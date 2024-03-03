Креативом и фантазируем — гороскоп на 4 марта

23-24 лунные сутки. Сегодня положение Луны без курса, дополненное аспектом к Нептуну, снижает концентрацию внимания, располагает к идеализму, фантазиям и путанице.

Гороскоп на сегодня говорит, что важными делами лучше заниматься утром, не меняя взятого накануне направления. В течение дня могут участиться моменты мечтательности и рассеянности, недоверия или сомнений. Также могут обнаружиться ошибки в документах или другие просчеты, затрудняющие ведение дел. Есть вероятность временного обрыва связи или искажения информации. В эти сутки желательно воздержаться от начала путешествия и от первых шагов в направлении зарубежного сотрудничества.

Овен

Сегодня Овны склонны быть рассеянными романтиками-идеалистами. Конкретными делами им лучше заниматься утром, используя для этого остатки вчерашнего вдохновения и не меняя взятый курс. В течение дня внимание будет все чаще рассеиваться, будет сложнее сохранять продуктивность и исправлять возникшие недоразумения. По возможности, вторую половину дня стоит посвятить свободным занятиям или отдыху.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что обстановка не отличается определенностью — в частности, не дает уверенности в будущем и не помогает до конца развеять имеющиеся подозрения. Многие повороты событий, а также оттенки эмоций и виражи мыслей, будут иметь случайный характер. Не стоит принимать за чистую монету чужие слова и намеки, а также видеть прямое указание к действию в знаках, снах и приметах.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день подпитывает их давние иллюзии и может увлечь их на ложный путь. Многие Близнецы в эти сутки рискуют попасть под влияние прежнего морока, все еще сохраняющего над ними власть. Также им может помешать неверная информация. Возможны ошибочные приказы и извещения. Не всегда будет ясным мнение начальства. Стоит повременить с утверждением плана, важной встречей.

Рак

Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на полную ясность и определенность. Фоном дня могут оставаться сомнения, искажения данных, ошибки в расчетах, загадки и пропажи. Вплоть до ночи есть риск путаницы, организационных недочетов, бюрократических недоразумений, недопонимания с коллегами. Возможны иллюзии насчет здоровья или дел за рубежом. Вероятно, придется в чем-то отступить от идеалов или правил.

Лев

Сегодня Львам не стоит планировать начинания, в которых требуется полная уверенность в себе, обстановке и других людях. В эти сутки есть условия для везения, но в любой момент возможен сбой, например, может подвести интуиция, включиться тайное сомнение, излишняя сентиментальность, идеализм, мнительность или внушаемость. Сегодня желательно отдыхать, мечтать, заниматься свободным творчеством.

Дева

Сегодня Девам придется смириться с неопределенностью обстановки, например, с чужим молчанием, холодностью или отсутствием обратной связи. Нехватку общения многие Девы будут восполнять виртуальными диалогами, пытаясь угадать настроение собеседника или ход его мыслей. Заполняя образовавшуюся паузу фантазиями о будущем или воспоминаниями о прошлом, стоит помнить, что реальность может быть иной.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют сбавить нагрузки, отложить целевые командировки и активное предметное общение. Этот день не располагает к аккуратности и внимательности, повышает риск опозданий, ошибок в расчетах, оценках, диагнозах. Не стоит заниматься в эти сутки оформлением документов, вести ответственные служебные переговоры и включаться в новые дела. Не рекомендуются важные совещания и встречи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит учитывать, что обстановка этих суток не слишком подходит для важных сделок и платежей, а также способна создавать потенциальные загадочные помехи в любом текущем занятии. По возможности, лучше отказаться в этот день от целевых командировок и ответственных стартов, от обсуждения ключевых планов и тем: велика вероятность опозданий, недоразумений, моментов недопонимания, просчетов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рискуют оказаться в мире искаженной реальности, стать жертвой своих слабостей, иллюзий, сомнений или тайных страхов. Может усилиться сентиментальность или интерес к прошлому. Не исключено желание уклониться от ответственности или укрыться от действительности в мире фантазий. Вероятно непонимание с близкими, чувство одиночества. Желательно выбрать в этот день уединение или отдых.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит стремиться к повышенной продуктивности. Этот день не способствует стабильности и концентрации внимания, мешает стройности мыслей и объективности оценок. Настроения и мнения в течение суток могут быть неустойчивыми. Возможны недомогания, ошибки, просчеты, искажения информации. Не исключена мнительность. Лучше отложить на сегодня важные дела и поездки, пожить в свободном режиме.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что нелегко ясно обрисовать контуры будущих событий. Перспективы будут оставаться туманными не только из-за недостатка точной информации, но и в силу каких-то заблуждений, личных или коллективных. Высока вероятность идеализма во многих вопросах, включая финансовые. Не тот день, когда стоит выступать с конкретными предложениями и утверждать долгосрочные планы.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что для них сохраняется риск стать жертвой заблуждения или обмана. Многие Рыбы создадут почву для этого сами, например, допустив просчет в своих планах или ошибку в документах, неверно сформулировав свой вопрос или ответ, оперевшись на свои фантазии или на ложную систему критериев. Возможна нехватка профессиональных компетенций. Важные шаги желательно отложить.