Готовимся к приключениям — гороскоп на 7 марта

26-27 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в Водолее подчеркивает наиболее острые, волнующие и роковые моменты, усиливает предпосылки для сюрпризов, приключений и стрессов.

Гороскоп на сегодня говорит, что коллективные нужды могут стать важнее личных, события коснутся интересов многих людей. Темой дня может стать кризис, трансформация, жертва во имя дружбы или будущего, цена свободы, богатства, любви, прогресса или популярности. На этом фоне возрастет эмоциональная напряженность. Возможны провокационные маневры, проявления ревности, соперничества и собственничества, завышенные запросы, ситуации психологического давления, небезопасные авантюры.

Овен

Сегодня Овнам желательно следить за глобальными коллективными процессами, связанными с обновлениями, трансформациями и кризисами. Многим Овнам они подарят мощный стимул, укажут пути, где их ждет дружба, любовь или свобода, шанс на обогащение или новый горизонт в командной работе. Овны, претендующие на лидерство в группе, могут увидеть в тенденциях этого дня свой шанс на будущую популярность.

Телец

Сегодня для Тельцов события критичны, способны задеть их за живое. Подчеркнуты наиболее трудные грани ситуации: деловые риски, проблемы с конкурентами и руководством, кризисы мировоззрения, любви или брака, жертвы, которые нужно принести ради профессионального прогресса, социального успеха или карьерного роста. Возможны роковые новшества, моменты провокаций и морального давления.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды рекомендуют следить не только за процессами в своем близком окружении, но и за мировыми новостями: перемены могут дать старт новым возможностям, в том числе, за рубежом. Если сейчас обстоятельства не позволяют вам активно использовать возникающие шансы, учитывайте их на будущее. Возможно, назревает очередной кризис мировоззрения, коррекция взглядов на дружбу или ресурсы.

Рак

Сегодня Ракам события дня укажут на роковые трудности, которые не обязательно коснутся их лично, но могут надолго задать им фон жизни. Многие Раки не смогут пройти мимо кризисов и волнений в своей группе по интересам. У них появится дополнительная мотивация думать о безопасности, искать друзей, следить за социальными процессами, новинками цифровых технологий или финансово-экономическими трендами.

Лев

Сегодня для Львов день подчеркнет трудности в значимых отношениях, личных и коллективных. В зависимости от ситуации, звезды советуют им не пропускать роковые знаки, подаваемые судьбой в сфере любви, брака, дружеского общения или деловой конкуренции. Как можно внимательнее оценивайте масштабы рисков, если намерены продолжать роман или командный проект, с кем-то дружить или кому-то противостоять.

Дева

Сегодня для Дев могут быть подчеркнуты трудности их обновленного жизненного режима или особенности их нового коллектива. День важен, если в центре внимания здоровье или смена работы (особенно лечение за границей и работа вдали от дома), а также если появился новый питомец, требующий сложного ухода. Возможно, пора изменить взгляды на целый спектр прежних привычек, на дружбу или получение услуг.

Весы

Сегодня Весов день дополнительно мотивирует на продолжение трансформаций и обновлений, например, на преобразования в личной жизни, смену формы собственности, переход к свободному бизнесу или творчеству. Непростые события и сильные волнения этих суток пойдут им на пользу, могут высечь из них мощную искру вдохновения или убедить их в неизбежности выбранного пути. Возможны перемены в жизни детей.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может стать очередной роковой вехой, ознаменоваться тем или иным судьбоносным моментом. Возможно важное событие в доме, браке или команде друзей, критичное новшество в сфере бизнеса или жилищных делах. Внешние преобразования могут сопровождаться продолжением фундаментальной внутренней перестройки. Не исключается эмоциональное перенапряжение, семейный или духовный кризис.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно: атмосфера вокруг вряд ли будет спокойной и стандартной. Возможны бурные события в ближайшем окружении, сенсации в виртуальной среде друзей или новшества на работе. Возрастет вероятность приключений и попадания в нештатные ситуации в коротких поездках. Волнения могут не только повлечь за собой рост хлопот, они также способны подарить новых друзей и оригинальные шансы на будущее.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно обращать внимание на возможные материальные последствия событий. Непростые сюжеты этого дня способны прямо повлиять на формирование их нового личного бюджета и указать им новые варианты заработка. При наличии дополнительных средств это подходящий день для эксперимента. Плановые траты и сделки, старые вещи могут требовать пересмотра. Не исключены вынужденные расходы.

Водолей

Сегодня Водолеям день напомнит о новых судьбоносных тенденциях в их жизни, о важности управления своей энергией, желаниями и ресурсами. Он может обострить их чутье, подарить им ценные знаки и предчувствия, но также сделать их жертвой внешних сил или собственных разрушительных импульсов. Водолеи, умело управляющие своими страстями и полученными извне рычагами влияния, станут «стихийными магами».

Рыбы

Сегодня Рыб могут привлечь внешние события, например, происходящие в кругу их друзей или на важных для них отдаленных территориях. Многие Рыбы, несмотря на живой интерес к ситуации, предпочтут оставаться наблюдателями. Увлекающиеся компанейские Рыбы могут на время забыть о собственных планах и погрузиться в жизнь коллектива, с риском ввязаться в какое-то приключение или эксперимент.