Соглашаемся на подработку — финансовый гороскоп на 7 марта

Сегодня мы можем заработать дополнительные деньги.

Читатели нашего гороскопа получат возможность узнать о потенциальных событиях, которые могут возникнуть в их жизни в этот день.

Овен

Сегодня для Овнов , занимающих руководящие должности, этот день может сложиться благоприятно. Вам может поступить серьезная аналитическая информация, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о реальном положении вещей. Некоторые дела лучше подготавливать и выполнять в тайне. Возможны секретные встречи и кулуарные договоренности с влиятельными людьми.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться удачно для долгосрочного планирования и согласования своей деятельности с деловыми партнерами. Если вы давно работаете над каким-то проектом, то сейчас могут произойти важные позитивные сдвиги. Хорошо может пойти освоение технических новинок и их применение на практике. Вместе с тем, это не лучшее время для принятия финансовых решений.

Близнецы

Сегодня Близнецы -руководящие работники могут преуспеть в делах. Вы можете быть способны действовать твердо, настойчиво и решительно. Обязательно ставьте перед собой цель и методично ее добивайтесь. Именно такой стиль и принесет вам успех. Вместе с тем, некоторые дела сегодня не удастся довести до завершения, поскольку вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться благоприятный день для урегулирования юридических споров и подписания договоров о деловом партнерском сотрудничестве. Успешно проходят дальние командировки. Вам будут полезны контакты с людьми, приехавшими издалека. Благодаря вашим знаниям повысится ваш авторитет. Хорошо делиться своими знаниями, делать публикации статей в интернете.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют решительно избавляться от всего устаревшего и малоэффективного, что мешает вам продвигаться вперед. Это может быть устаревшее техническое оборудование. Подумайте, где и что вы могли бы сейчас модернизировать. Хороший день для изобретателей, инженеров и мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники.

Дева

Сегодня у Дев день может сложиться напряженно для взаимоотношений с вышестоящим руководством. Чем меньше вы будете напоминать о себе, тем лучше для вашей карьеры. Вместе с тем это хороший день для работников сферы услуг. Ваши товары и услуги будут востребованы. Хорошо проводить рекламные мероприятия. Особенно успешно пойдет работа в сфере красоты, отдыха, спорта, развлечений.

Весы

Сегодня Весы могут преуспеть в работе, если будут браться за те дела, которые смогут довести до завершения. Очень важно правильно спланировать рабочее время, подходя к выполняемой работе с полной серьезностью и скрупулезностью. Хорошо заниматься улучшением условий труда на рабочем месте. Вместе с тем, следите за тем, чтобы не допускать нарушений закона.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , которые занимаются торгово-закупочной деятельностью, работают консультантами в сетевом маркетинге, специализируются на предоставлении услуг в индустрии туризма, моды и развлечений, день может сложиться успешно. При работе с техникой не забывайте о соблюдении правил безопасности — не следует излишне перегружать технику.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов наиболее доходные виды деятельности на могут быть связаны с недвижимостью. Успешно могут проходить сделки по купле-продаже квартир. Много выгодной работы может быть у коммунальщиков, строителей, ремонтников. Дизайнеры по интерьеру могут получить выгодные заказы. Хорошее время для подготовки финансового отсчета.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют использовать день для укрепления и расширения деловых связей. В поле вашего зрения будут попадать люди с серьезными намерениями и практической хваткой. И с ними вам может быть полезно и выгодно иметь общие дела. Успешно могут пойти дела у торговцев, консультантов, социальных работников и водителей транспорта. Вместе с тем, для дальних командировок день неблагоприятен.

Водолей

Сегодня у Водолеев доходы могут медленно, но верно расти. Подойдите к своей работе со всей серьезностью и с намерением получить практический результат. Обязательно вникайте в детали и занимайтесь планированием. Благодаря усилению практичности вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. Вам могут предложить поработать во внеурочное время с высокой оплатой.

Рыбы