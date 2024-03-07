Ищем свой путь — гороскоп на 8 марта

7 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поощряет стремление к новизне, прогрессу, романтике и свободе - что может вылиться в тягу к авантюрам, рискам, предельным нагрузкам, экстремальным увлечениям, девиациям и…

Фото: rambler