Откладываем романтические инициативы — любовный гороскоп на 9 марта

Наш гороскоп содержит прогнозы для каждого знака, описывая потенциальные события и эмоциональное состояние.
Овен
Сегодня Овны могут внезапно почувствовать потребность в одиночестве и отдыхе от бурной личной жизни. Несмотря на взаимные чувства, их может посетить скука, скептический настрой или разочарование. Возможно, причиной таких перемен будет усталость от романтических приключений или пресыщение новизной.
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают, что им лучше взять паузу в романтических приключениях, а если это невозможно, то хотя бы внутренне отстраниться от вызванных ими бурных эмоций. Самое время взглянуть на свою любовную историю спокойно и со стороны, в свете прежних идеалов и составленных ранее планов.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше смириться с вынужденной паузой в своей любовной истории, вызванной внешними помехами или внутренними психологическими причинами. Возможно, им придется на время расстаться с объектом симпатий, оборвать связь или сменить тон. Некоторых Близнецов одолеют старые сомнения.
Рак
Сегодня у Раков те или иные события охладят любовный пыл, что часто будет для них к лучшему. Они вернут себе душевное равновесие, обретут мудрое терпение или получат надежду, сумеют усмирить свои страсти или уйти от вредных влияний. Как минимум, они смогут объективнее разобраться в своих чувствах.
Лев
Сегодня Львам полезно выйти из режима любовных игр и провести время наедине с собой. Крайне важно при этом не поддаваться пессимизму, даже если ситуация не слишком радует. Для многих Львов сегодня представляет опасность мнительность, коварное внушение извне или негативное самопрограммирование.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это не лучший день для начала романтических отношений, а также для легкомысленного флирта, прояснения истины и попыток сблизиться. Вплоть до ночи может длиться загадочное молчание, не исключается односторонняя или обоюдная скрытность, обидчивость, холодность.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства вынуждают сбавить темп в любовных делах. После полосы романтических приключений и сюрпризов могут появиться признаки эмоционального выгорания, ментальной усталости или физических недомоганий. Возможно, партнер на время исчезнет из виду или будет медлить с ответом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства помогают оценить ситуацию в своей личной жизни с точки зрения собственных старых идеалов, тайных надежд и долгосрочных планов. Многие Скорпионы будут вынуждены констатировать, что пока атмосфера в романе далека от идеальной. Им важно не впасть из-за этого в уныние.
Стрелец
Сегодня Стрельцов ждет эмоциональный или событийный «холодный душ». Переход от волнующих романтичных переживаний к уединению или молчанию может стать для них испытанием, лишить их надежды или подорвать их самооценку. Не лучшая идея - попытка срочно наладить контакт или выяснить истину.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит тщательнее выбирать для свидания обстановку и эмоциональную атмосферу. Базовые условия гармоничного общения — тишина и приватность. Желательно избегать важных разговоров и лишней откровенности. Может насторожить загадочное молчание партнера или задержка известий о нем.
Водолей
Сегодня Водолеев может посетить слабость или неуверенность в себе. Не исключено, что они начнут выражать свои чувства сдержаннее или предпочтут отложить свои романтические инициативы на другое время. Возможно, их остановит эмоциональное истощение или нехватка материальных ресурсов.
Рыбы
Сегодня Рыбы больше нуждаются в гармонии с собой, чем в тесном общении с объектом своих симпатий. Они согласны терпеть рядом лишь очень близкого понимающего человека, и им повезет, если он у них есть. Одинокие Рыбы могут скрывать свои страдания от одиночества и строить планы по выходу из него.