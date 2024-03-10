Эмоции будут мешать работе — финансовый гороскоп на 11 марта

Наш гороскоп советует готовиться к новым вызовам и возможностям, которые приготовили звезды.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, придется столкнуться с ограничениями в работе. Одной из наиболее вероятных причин этого может стать ухудшение самочувствия и, как следствие, снижение уровня работоспособности. Также вам может мешать сделать те или иные поступки неуверенность в собственных силах, в том, что вы сумеете справиться. Воздержитесь от тайной деятельности, идущей вразрез с законом.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться нестабильно. Внешние обстоятельства могут стремительно меняться. С трудностями могут столкнуться в первую очередь те, кто работает в сфере высоких технологий или постоянно работает на компьютере. Возможны частые сбои в работе компьютера, программного обеспечения. Будьте готовы к тому, что придется вносить коррективы в плановые задания сегодняшнего дня.
Близнецы
Сегодня у Близнецов этот день может сложиться неблагоприятно для карьерного продвижения. Возможно, вам придется много времени тратить на дела, не имеющие прямого отношения к работе. Не исключено, что придется часто отлучаться с рабочего места или вовсе отпроситься у начальства по семейным обстоятельствам. Сосредоточьтесь на том, чтобы не допускать отставания от графика работ.
Рак
Сегодня у Раков день может быть связан с трудностями и непониманием при ведении деловой переписки. Информация, приходящая к вам издалека, может не содержать достоверные сведения и может лишь дезориентировать вас. Это не лучшее время для профессионального обучения, сдачи экзаменационных заданий, прохождения тестирования или собеседования. От служебных командировок лучше воздержаться.
Лев
Сегодня у Львов не исключены финансовые потери в результате неудачных приобретений. Это не лучшее время для финансовых заимствований даже на короткий срок. Возрастает вероятность технических сбоев, поэтому старайтесь не делать того, что повысило бы их риск. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в оптовые закупки товара.
Дева
Сегодня Девам, работающим в сфере услуг, возможно, придется нелегко. Дело в том, что к вам могут обратиться весьма эмоциональные клиенты, которые могут часто менять свои запросы. Некоторые из таких клиентов отнимут у вас много времени, но в итоге так ничего и не закажут — в результате вы много рабочего времени будете терять впустую. Старайтесь отличать неплатежеспособных клиентов, чтобы не тратить напрасно время.
Весы
Сегодня у Весов основной проблемой могут стать взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от высказывания критических замечаний и личностных оценок в чей-либо адрес. Этим вы рискуете поднять волну ответной критики в свой адрес. Все это может привести к конфликтной ситуации, которая может выбить вас из рабочего ритма.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не браться за те дела, в которых вы плохо разбираетесь. Труднее всего вам будет справиться с работой, требующей творческого нестандартного подхода. Не следует полагаться на удачу при заключении торговых сделок. Отнеситесь предельно осмотрительно к предложениям, касающимся разового заработка и оптовых закупок. При работе по свободному графику не откладывайте важных дел на последний момент.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в сфере коммунального и городского хозяйства, строительства, а также имеющих отношение к сделкам с недвижимостью, напряженно может сложиться этот день. Никаких новшеств и усовершенствований сегодня не нужно — это может сбить вас с привычного рабочего ритма. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться неблагоприятное время для профессионального обучения, поездок, работы с документами и аналитической обработки информации. Деловая переписка может помешать вам правильно ориентироваться в информационном пространстве. Не давайте никому обещаний и сами не доверяйтесь обещаниям других людей — степень надежности деловых связей сейчас может снизиться.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют воздерживаться от проведения банковских денежных переводов за границу и в другие регионы. В это время возрастает вероятность ошибки или компьютерного сбоя при проведении платежа, что может привести к зависанию вашего денежного перевода. Если вы сами ожидаете денежный перевод, то он может задержаться по независящим от вас причинам. Также могут быть материальные убытки из-за технических поломок.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может сложиться напряженно для деловой активности. Возможно, вам будет нелегко сдерживать свои эмоции при столкновении с препятствиями в работе и в особенности, если вам будут противоречить люди, с которыми вы будете находиться в деловом взаимодействии. Оппоненты могут блокировать ваши инициативы. Не лучшее время для контактов с начальством и деловыми партнерами.