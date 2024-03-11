Развиваем деловые связи — финансовый гороскоп на 12 марта

Наш гороскоп говорит, что стоит подготовиться к приключениям, новым возможностям и встречам, которые могут изменить ваше будущее!
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют обращаться к работодателям или в государственные учреждения за получением льгот и компенсационных выплат. Расходы, которые вы понесете на восстановление здоровья, покупку путевки в санаторий и прочее могут быть вам компенсированы. Следите за изменениями в законах — возможно, вам полагаются какие-то пособия, субсидии или налоговые вычеты.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют заниматься составлением перспективных планов на будущее. Желательно делать это не в одиночку, а в контакте с единомышленниками. Речь идет о подготовке и разработке коллективных проектов, открытии акционерного общества, кооператива, фонда. Проведенный мозговой штурм поможет вам найти оптимальные решения.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занимающих руководящие должности, день может складываться успешно. Приложите максимум усилий, чтобы получить всю нужную вам информацию о положении дел на вверенном вам участке работы. Это поможет вам составить правильное представление о реальном положении в делах. При необходимости вы можете воспользоваться поддержкой влиятельного покровителя.
Рак
Сегодня Раки имеют хорошие шансы поднять свой авторитет в профессиональном сообществе благодаря активному включению в коллективные обсуждения. В результате такого обмена мнениями вам может прийти более глубокое понимание сложившихся реалий. Используйте этот день для повышения уровня своих профессиональных знаний. Также можно делиться знаниями, публиковать статьи.
Лев
Сегодня для Львов, занимающих руководящие должности, день в целом может сложиться благоприятно. Не стоит бояться идти на риск, если ситуация к этому склоняет. Удача может сопутствовать вам при совершении финансовых операций, оформлении банковских ссуд, размещении депозитных вкладов и получении страховых выплат. Также вы можете преуспеть в поисках инвестора.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют всячески развивать деловое партнерское сотрудничество. Хорошо вести переговоры с иностранцами. Когда вы вступаете в отношения клиент-исполнитель, то это тоже разновидность делового партнерского сотрудничества, в которой одна сторона выступает в роли заказчика, а другая — исполнителя. Поэтому сфера услуг также может получить импульс к развитию и реализации.
Весы
Сегодня Весам, возможно, удастся проявить свои таланты и умения разбираться в технических тонкостях и деталях. Прежде всего, это может затронуть инженерно-технических работников, изобретателей и рационализаторов. Хорошо поработают мастера сервисных центров по техническому обслуживанию автомобилей. Вы сможете повысить производительность труда за счет новых технических решений.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться благоприятный день как для привлечения клиентов к товарам и услугам, так и для непосредственного оказания клиентских услуг. Используйте свой богатый творческий потенциал для того, чтобы предложить что-либо новенькое, усовершенствовать свою работу. Удачно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что следует делать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, удастся довести до конца какое-то важное дело. Это хорошее время для проведения ремонтно-строительных и коммунальных работ. Можно заниматься подготовкой бухгалтерских и иных отчетов, благоустраивать свое рабочее место, наводить порядок в документах. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с успешным урегулированием информационных вопросов. На первую половину дня хорошо планировать деловые поездки и встречи. Кроме того, может произойти ускорение не только информационного, но и товарно-денежного обмена, благодаря чему в делах у торговцев может пойти оживление.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды сулят удачу в деньгах. Однако, необходимо понимать, что само собой вам с неба ничего не упадет, всего придется добиваться упорным трудом. Энергии и физической выносливости у вас будет достаточно для того, чтобы в течение длительного времени выдерживать высокий темп работы. Поэтому рост доходов может стать возможным главным образом за счет интенсификации труда.
Рыбы
Сегодня от Рыб звезды ждут активного поведения, направленного на урегулирование информационных вопросов, установление и развитие деловых связей. Кроме того, что многие дела вы будете в состоянии решить лично, однако не помешает, в случае необходимости, обратиться за содействием к знакомым и приятелям. Благодаря их содействию вы можете получить ценные сведения.