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Открываем свое сердце — любовный гороскоп на 12 марта

11 марта 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем открыться второй половинке или кандидату на это место.

Открываем свое сердце — любовный гороскоп на 12 марта
Фото: Image by lookstudio on Freepik

Узнайте из нашего гороскопа, какие энергии будут влиять на ваш день и какие события стоит ожидать.

Овен

Сегодня Овны предпочтают говорить в собственном темпе и обсуждать темы, интересные им лично. Захватывая инициативу в беседе, они могут не замечать, что чужое настроение отчасти изменилось. Им искренне покажется, что любимый человек в восторге от их шуток и всецело разделяет их мысли.

Телец

Сегодня Тельцам ситуации мешают быть серьезными, заставляют их смотреть на ситуацию под неожиданным углом и замечать ее смешные стороны. Вместо радикального решения (например, разрыва отношений) может появиться мысль о компромиссе. Возможна забавная мысль или нестандартный разговор.

Близнецы

Сегодня Близнецы не склонны зацикливаться на неприятных гранях своей любовной истории. Даже если обстоятельства призывают их стать осторожнее, ответственнее и сдержаннее, они могут не внять запретам и продолжать общаться с пассией, как ни в чем ни бывало. Если закрыт один путь, они найдут другой.

Рак

Сегодня Раков может ждать в личных отношениях очередной тест на чувство юмора. Не все Раки пройдут его успешно, а если и пройдут, то без особого удовольствия. Многие Раки предпочли бы обстановку, исключающую состязания в остроумии. Не лучший момент для важного свидания или серьезного разговора.

Лев

Сегодня Львам звезды намекают, что для них важен сам факт связи с любимым человеком, и советуют поддерживать ее, невзирая на расстояние или разногласия. Если отношения зашли в тупик, можно общаться в нейтральном дружеском тоне, сознательно обходя романтические темы и сложные психологические нюансы.

Дева

Сегодня от Дев общение с объектом симпатий может потребовать противоположных по смыслу качеств, например, парадоксального сочетания прямоты с дипломатичностью и деликатностью. Даже остроумно решив этот ребус, они рискуют не достучаться до чужого сердца, так и не узнать тайну, не растопить лед.

Весы

Сегодня Весам предстоит включить свой природный инстинкт дипломатии, баланса и меры. Даря партнеру естественную обратную связь, старайтесь не обсуждать с ним чересчур интимные подробности своей частной жизни. Возможно, сейчас ему не стоит знать о нюансах вашего здоровья или работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам ситуации добавляют беспокойства по мелочам, отвлекая их от главного — долгожданного выравнивания эмоционального фона в романе. Возможно, партнер становится более зависимым от своего Скорпиона, начинает больше ценить верность, тайну, стабильность или предсказуемость.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не поддаваться унынию и удерживать фокус внимания на позитивных гранях сложившейся ситуации. Свободным Стрельцам сейчас вряд ли можно рассчитывать на счастливый «улов», но им не стоит избегать общения и отказываться от возможности пофлиртовать.

Козерог

Сегодня для Козерогов общение и флирт таят в себе подвохи и ловушки. Они невозмутимы и неуязвимы, пока находятся в комфортной спокойной обстановке, где могут контролировать ситуацию. Любой намек на неоднозначность способен их смутить. Не исключено, что у них возникнут проблемы с пониманием шуток.

Водолей

Сегодня у Водолеев главные принципы таят в себе активность и динамику. Независимо от колебаний настроения и других факторов, они предпочитают не выжидать, а действовать. В зависимости от ситуации, они будут охотно проявлять инициативу и находчивость, пускать в ход свое красноречие или остроумие.

Рыбы

Сегодня у Рыб чувства и симпатии становятся более определенными. Несмотря на потребность в любви и гармонии, они не готовы отступить от своих принципов и планов, не слишком охотно доверяют и открывают сердце. Многие Рыбы уверенно выберут одиночество, или свободные отношения, но на своих условиях.
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