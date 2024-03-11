Встретим прекрасных людей — гороскоп на 12 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что приветствуется любознательный и дружелюбный настрой, общение с единомышленниками, командная работа, разработка прогрессивных идей, внедрение новинок. Уместна интеллектуальная разминка, тренировка ловкости, остроумия и комбинаторного мышления. Хорошо заниматься спортом, осваивать новые инструменты и навыки, обсуждать технические вопросы, решать неординарные инженерные задачи. Важные дела не стоит откладывать на поздний вечер, так как энергии в конце дня может стать меньше.
Овен
Сегодня Овны остаются общительными и быстро ловят актуальные идеи момента. В своем окружении они часто являются носителями новостей. Также у них есть возможность сразу переходить от слов к действиям. Интересы многих Овнов совпадут с интересами их друзей, поэтому для них может оказаться вполне естественной командная работа. Их мысли будут занимать перспективные проекты, направленные в будущее.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им невыгодно делать важные шаги. Успех будет переменчивым, временами возможны забавные или тупиковые моменты. Лучше осмысливать свежедобытую информацию и сравнивать доступные варианты. Для решения срочных задач можно задействовать обходные пути и остроумные маневры. Пригодятся такие качества, как быстрота реакций, сообразительность и чувство юмора.
Близнецы
Сегодня Близнецам день позволяет оставаться на волне нестандартного остроумного мышления и перспективных идей, избегать скуки, рутины, контроля и лишнего официоза. Удача в эти сутки во многом зависит от ловкости, общительности и расторопности. Если вы не боитесь легких экспериментов и у вас есть друзья, разделяющие ваш авантюрный настрой, то некоторые идеи можно воплотить в жизнь прямо сейчас.
Рак
Сегодня Ракам для достижения своих целей придется быть более находчивыми, ловкими, изобретательными и расторопными. Также им не помешает иметь друзей (или уметь быстро их заводить). Не стоит бояться двойственных ситуаций: создавая ряд неудобств, они также будут давать выбор, разряжать обстановку, подсказывать остроумные альтернативы, помогать в устранении проблем и выполнении сложных работ.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют активнее задействовать возможности обмена мнениями и сотрудничества — особенно, если речь идет о связях с иностранцами. Если подвернулся шанс объединить усилия, стоит им воспользоваться. Нити дружбы, протянутые в этот день между вами и нужными людьми, могут стать «страховочными канатами» однажды в будущем, когда в силу вступят те или иные радикальные противоречия.
Дева
Сегодня Девы продолжают адаптироваться к новому стилю поведения или общения. Для многих Дев это будет означать практику в нестандартном остроумном мышлении, освоение новых и альтернативных инструментов, методик или каналов связи, решение нетривиальных задач, связанных с модернизацией, рисками, охранными и сигнальными системами. В ходе таких работ есть шанс быстрее сработаться с новыми людьми.
Весы
Сегодня Весы заинтересованы в диалоге. Им не стоит отказываться от общения с партнерами и клиентами, от обмена мнениями. В то же время, звезды советуют им соблюдать некоторые меры осторожности, например, избегать полной откровенности. Не стоит посвящать своих собеседников в медицинские и другие деликатные личные тайны, о которых должны знать только доверенные помощники и самые близкие люди.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов могут оставаться важными детали, связанные с работой и обменом услугами, а также с поддержкой здоровья или содержанием питомцев. Звезды советуют не отказываться от помощи, особенно при выполнении сложных и опасных процедур. Этот день предлагает мыслить неординарно, подсказывает остроумные быстрые варианты, помогает решить нестандартную задачу или найти временный компромисс.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют вести активный образ жизни. Даже если обстоятельства привязывают вас к дому или офису, желательно найти возможность развеяться, устроить себе физическую или интеллектуальную разминку. Не отказывайтесь от неожиданной поездки или интересного разговора с друзьями, от шанса решить головоломку, обсудить варианты, поупражняться в остроумии, ловкости или находчивости.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит учитывать, что они психологически уязвимы. Даже если они в защищенном статусе или твердо решили придерживаться безопасной отстраненной позиции, их может «выбить из седла» чья-то шутка, двусмысленная ситуация или бытовое недоразумение. Избежав подобных ловушек и сохранив драгоценное равновесие, они станут эффективнее, смогут быстро и остроумно решать нестандартные задачи.
Водолей
Сегодня у Водолеев обстановка вокруг остается благоприятной для их планов и намерений. Они продолжат получать нужные им сведения и необходимую поддержку, у них будет выбор и поле для действий. Они смогут применить свое красноречие и нестандартное комбинаторное мышление, деловые навыки, физическую ловкость, инженерные или изобретательские таланты, способности к вождению или техническое мастерство.
Рыбы
Сегодня у Рыб скромные, но приятные перемены. Возможно, появится намек на улучшение материального положения или надежда наладить личную жизнь. Может настать время долгожданных плановых покупок. Если не терпится купить что-то прямо сегодня, стоит начать со сравнения вариантов — особенно, если речь идет об инструментах, средствах связи или защиты, технике или электронике.