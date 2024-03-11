Встретим прекрасных людей — гороскоп на 12 марта

11 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне отвергает медлительность и нерешительность, склоняет к импульсивным высказываниям и быстрым действиям.

Фото: rambler