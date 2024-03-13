Идем навстречу приключениям — гороскоп на 14 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что также планеты могут подтолкнуть к свободе любой ценой, деловым и финансовым рискам, экспериментам, занятиям экстремальным хобби. Возможны срочные неординарные задачи, нештатные нервирующие ситуации, проверки на изобретательность и находчивость, споры и конфликты в команде, сложности в управлении общими ресурсами. Рекомендуется аккуратнее обращаться с техникой и электроприборами, быть осторожнее при эксплуатации новинок, осмотрительнее при употреблении необычных блюд и продуктов.
Овен
Сегодня Овнов звезды предупреждают о повышенной нервозности, деловых и финансовых рисках, а также об опасности разногласий на этой почве (например, спора с друзьями). Этот день склоняет к излишнему авантюризму, может подтолкнуть к опрометчивым тратам или эксцентричным бизнес-решениям. Рекомендуется осторожность при покупках, особенно, если приобретаются новинки, выбирается техника и электроника.
Телец
Сегодня Тельцов может ждать аврал или стресс. Возможно, придется решать нестандартную задачу или идти к обычной цели необычным путем. Добавить напряженности может азарт, упрямство или идеализм. Многие Тельцы будут готовы на многое ради прогресса. День обостряет конкуренцию, повышает деловые риски, усиливает предпосылки к травматизму, увеличивает вероятность повздорить с друзьями или начальством.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что в этот день велика зависимость от обстоятельств. От стечения тех или иных роковых факторов может зависеть настроение, поведение друзей или масштаб материальных возможностей. Строя на эти сутки планы, стоит оставлять в них место для сюрприза и импровизации. Нежелательно отправляться в поездки и утверждать маршруты путешествий. Не рекомендуются договоренности.
Рак
Сегодня Ракам звезды напоминают о ценности дружбы и важности прогресса. Даже если в группе друзей идет масштабная трансформация, быть в ней выгоднее, чем в одиночестве. Но стоит помнить, что слишком активное участие в коллективных обновлениях, приключениях и экспериментах может быть небезопасным. Лучше воздержаться от конкретных шагов, например, включения в совместный проект, открытия бизнеса.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что любое дело может сопровождаться сюрпризами и не все из них будут приятными. Есть риск повздорить с друзьями и партнерами, обострить отношения с конкурентами, создать дополнительную напряженность в команде. Могут сопровождаться нервозностью эксперименты и обновления. Чужое поведение может быть эксцентричным и непредсказуемым. Не стоит начинать совместные дела.
Дева
Сегодня для Дев сложности этого дня носят преимущественно технический характер. В течение суток есть риск авралов, сюрпризов и нештатных ситуаций в путешествиях, особенно воздухом. Возможны непредвиденные перемены в связи с работой, лечением или внедрением новшеств. Источник стабильности в таких ситуациях будет скорее психологическим или духовным. Это может быть вера, дружба или стремление к идеалу.
Весы
Сегодня Весам стоит аккуратнее обращаться с деньгами, вещами и материальными ресурсами, особенно заемными и совместными. Желательно оберегать от порчи арендуемое имущество и воздерживаться от траты общих средств. Не лучший момент для сделки, оформления кредита, открытия счета, оформления страхового договора, объединения бюджетов: возможны те или иные сюрпризы. Не стоит полагаться на друзей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно не провоцировать и не обострять разногласия. Они возможны даже в стабильном союзе. Непредсказуемое поведение окружающих особенно вероятно, если задеты их идеалы, ущемлена свобода или подвергнут сомнению авторитет. Стоит помнить, что спор может принять затяжной характер, и остерегаться противостояния с группой: отстаивать свои интересы в этом случае будет намного сложнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют учитывать состояние своего здоровья: нештатные ситуации и новшества могли на нем отразиться. Также в этот день могут нервничать близкие люди, питомцы или подчиненные. Возможны срочные хлопоты, неожиданные конфликты и приключения при взаимодействии с помощниками и сервисами. Непредсказуемым эффектом может обернуться помощь друзьям (или помощь, полученная от них).
Козерог
Сегодня Козерогов приключения, сюрпризы и срочные дела не смогут окончательно лишить душевного равновесия, а при разумном управлении своими ресурсами можно не бояться и материальных кризисов. Но испытывать судьбу специально звезды им в эти сутки все же не советуют. Лучше воздержаться от смелого шага, экстравагантной покупки, открытия бизнеса, рискованного эксперимента в быту или в любви.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны вести себя эксцентрично и вызывающе, словно напрашиваясь на неприятности. Им стоит контролировать свои порывы, дабы не прослыть возмутителями спокойствия и разрушителями устоев. Даже если это является их целью, им лучше знать меру, чтобы не усложнять себе задачу. В этот день возможны срочные хлопоты, велик риск импульсивности, раздражительности и травм по неосторожности.
Рыбы
Сегодня для Рыб положительные стороны любой ситуации могут заслоняться негативными: непредсказуемостью, ненадежностью, зависимостью от тех или иных роковых коллективных факторов. Могут подвести друзья. Возможно, начнет «капризничать» связь или техника. В этот день лучше не совершать поездок, отложить начинания, повременить с платежами и покупками. В срочных делах не будет лишней подстраховка.