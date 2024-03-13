Контролируем события — любовный гороскоп на 14 марта

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять энергетику дня и принять более осознанные решения в своей жизни.
Овен
Сегодня Овны изобретательны, предприимчивы и настойчивы. Они готовы на многое ради любви, включая дополнительные расходы и экстравагантные сюрпризы. При этом им часто будет недоставать чуткости, они могут не замечать тонких нюансов ситуации или деталей настроения своего партнера.
Телец
Сегодня Тельцы способны на вызывающие эксцентричные поступки, но часто их партнеры им в этом не уступают. Сильная взаимная тяга и инстинкт собственничества могут соседствовать со столь же сильным стремлением к свободе и независимости. Если чересчур увлечься, исход непредсказуем.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не форсировать события в личной жизни и не пытаться просчитать в ней все мелочи. Многое в эти сутки зависит от случая, обстановки и материальных условий. Планы могут измениться под влиянием неожиданного виража событий или собственного каприза. Возможно, придется понервничать.
Рак
Сегодня Ракам желательно избегать шаблонов. Не отказывайтесь обновить знакомый сценарий свиданий, примите неожиданное приглашение, посетите необычное место, приготовьте оригинальное блюдо на романтический ужин. Приключения, вполне возможные при таком повороте событий, лишь сплотят пару.
Лев
Сегодня Львам стоит принять как должное непредсказуемость ситуации или экстравагантные выходки своего партнера. Это неподходящий день для важного свидания, спокойной встречи, доверительной беседы. Не лучшую роль в развитии романа могут сыграть друзья, возможно, они лишь подольют масла в огонь.
Дева
Сегодня Девам быть идеалистами в некоторых вопросах, и любовь является одной из таких сфер. Большинство Дев будет хранить верность либо своему партнеру, либо тому идеалу, который пытается в нем найти. Внешние приключения и помехи не имеют при этом никакого значения.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что это день случайностей, капризов, девиаций и авантюр, в том числе сексуальных. Опрометчивым, странным или излишне экстравагантным может быть поведение партнера. Не стоит строить на основе сегодняшних эмоций четкие планы, надеяться на долгий роман и на стабильность чувств.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что даже самая искусная любовная дипломатия имеет заранее известные границы. Если нечаянно их перейти, подавленные страсти вырвутся наружу с непредсказуемыми последствиями. Если таким способом вы задумали «освежить чувства», учитывайте возможные побочные эффекты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам пригодится доля психологической гибкости, чтобы искусно подстраиваться под виражи обстоятельств и не слишком нервничать из-за мелочей. В ситуациях этих суток искажаются истинные масштабы событий, пустяк может показаться катастрофой, а случайность закономерностью.
Козерог
Сегодня Козерогам жизнь может навязать в личной жизни те или иные авантюры, на которые они не рассчитывали. Не все Козероги будут рады нарушению своих планов, привычек и душевного спокойствия. Это не самый плохой момент для свидания, но если вы не готовы к приключениям, от него лучше отказаться.
Водолей
Сегодня Водолеев способна подвести несдержанность. Именно из-за нее они рискуют предстать перед любимым человеком не в лучшем свете и даже оттолкнуть его от себя. Излишне импульсивные поступки могут совершаться в самый неподходящий момент. Стоит подумать прежде, чем поддаваться порыву страсти.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что это день сюрпризов, которые могут существенно осложнить им планы и создать дополнительные психологические нагрузки. Отправляясь на свидание, они должны быть либо готовы к незапланированным приключениям, либо полностью уверены в своей способности контролировать события.