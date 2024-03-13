Не спорим с боссом лишний раз — финансовый гороскоп на 14 марта

Наш гороскоп содержит предсказания относительно различных аспектов жизни, включая любовь, карьеру, здоровье и личное благополучие.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, придется отстаивать свое мнение. Вашу деловую репутацию могут попытаться поставить под сомнение. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется давать ответы на сложные профессиональные вопросы, и это будет вызывать у вас затруднения. Не исключены проверки вашей работы, в том числе и тайные.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется не делать ничего такого, что могло бы повысить риск срыва сроков плановой работы. Например, звезды советуют вам воздержаться от пусконаладочных и ремонтных работ. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок. Старайтесь не превышать предельные нагрузки на имеющейся в вашем распоряжении технике. Также могут быть задержки денежных переводов.
Близнецы
Сегодня Близнецам, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные клиентские заказы, день может запомниться. Работы у вас может быть много, но при этом возрастает вероятность чего-то недосмотреть, что-то не учесть. В связи с этим могут быть претензии клиентов. Старайтесь идти на уступки и гасите зарождающиеся конфликты в самом начале.
Рак
Сегодня Раки, возможно, будут склонны работать на голом энтузиазме. Это неплохое качество, однако, часто бывает так, что для профессионального решения вопросов эмоции только мешают. Отношения с коллегами могут не сложиться из-за излишне эмоционального включения в те или иные рабочие ситуации. Старайтесь сдерживать себя от высказывания критических замечаний в адрес коллег.
Лев
Сегодня Львами может овладеть азартное желание игрока, когда кажется, что можно не прикладывая больших усилий, получить высокий доход. Вместе с тем, звезды настоятельно советуют вам воздерживаться от любых видов финансовых спекуляций. Не берите и не давайте деньги взаймы, воздерживайтесь от вложений в проекты, построенные по принципу финансовой пирамиды.
Дева
Сегодня у Дев, кто занимается бизнесом на арендуемых площадях, будет интересный день. Возможно, расходы на содержание помещений и арендная плата будут слишком велики, и сегодня вы отчетливо это осознаете, когда начнете подводить итоги по проделанной работе. Строителям следует быть осмотрительнее с выполнением работы к определенному сроку — вам что-то может помешать.
Весы
Сегодня Весы могут отчетливо осознать, что иногда информации бывает слишком много. Это бывает в тех случаях, когда вам поступает информация, не имеющая прямого отношения к вашим текущим делам. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел и воровать ваше время, предназначенное для продуктивного труда. Старайтесь дистанцироваться от людей с неустойчивой психикой.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть настроены излишне оптимистично в тех вопросах, которые касаются перспективных финансовых вложений. В связи с этим у вас могут быть слишком крупные финансовые расходы, выходящие за рамки вашего бюджета. Это не лучший день для финансовых спекуляций. От шопинга тоже лучше пока воздержаться.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть склонны к поспешным и весьма опрометчивым решениям. Желание проявить инициативу может быть продиктовано вашим сильным эмоциональным порывом. Однако, для успеха в делах, необходимо согласовывать свои поступки с близкими людьми. Если нет одобрения близкими людьми, то лучше воздержаться от действий.
Козерог
Сегодня Козерогам может поступать много сведений, большая часть из которых может оказаться недостоверной. В связи с этим возрастает вероятность допустить ошибку. Обязательно перепроверяйте поступающие вам сведения на предмет их достоверности. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Также в этот день у торговцев и посредников могут быть убытки.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут убедиться в том, что не всегда работа в составе творческого коллектива приносит удовлетворение. И сегодня как раз такой день. Если у вас планируется собрание акционеров или профсоюзное собрание, то вы ничего не потеряете, если его пропустите. Также это не лучший день для научных исследований и проектно-конструкторской деятельности.
Рыбы
Сегодня Рыбам может показаться, что вы лучше начальства знаете, что и как следует делать. Однако, даже если это и так, не следует забывать о субординации и исполнительской дисциплине. Попытка сделать что-то вопреки мнению начальства может быть расценена им как самоуправство. Старайтесь не выходить за рамки своей компетенции.