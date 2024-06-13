Планируем дела на раннее утро – финансовый гороскоп на 14 июня

Благодаря нашему гороскопу читатели получат советы и рекомендации по тому, как наилучшим образом использовать энергию дня и избежать потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться неплохой день для работы в составе группы единомышленников. Можно составлять перспективные бизнес-планы и проводить коллективные «мозговые штурмы» для поиска прорывных решений и выхода из сложных ситуаций. В отдельных случаях можете рассчитывать на финансовую удачу. Владельцы пунктов обмена валюты и модных бутиков могут столкнуться с попытками краж.
Телец
Сегодня для Тельцов день может быть отмечен неоднозначными влияниями. С одной стороны, у вас может появиться прекрасный шанс для продвижения вперед в карьере. С начальством может быть полное взаимопонимание. Доходы могут вырасти. С другой стороны, во второй половине дня у вас могут осложниться деловые партнерские отношения. Процесс переговоров может затормозиться.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут быть неплохие шансы для продвижения в деле популяризации своих услуг. Можно заниматься рекламной компанией с привлечением таких средств массовой информации, как телевидение, радио, Интернет. Хорошо участвовать в конкурсах, кастингах. Во второй половине дня у вас может произойти спонтанный конфликт с кем-то из коллег по трудовому коллективу.
Рак
Сегодня Ракам, занятым торгово-закупочной деятельностью и сетевым маркетингом, звезды советуют наиболее ответственные дела запланировать на первую половину дня. Чем раньше начнется ваш рабочий день, тем успешнее он пройдет. Во второй половине дня фортуна может отвернуться от тех, кто рассчитывает на удачу в бизнесе. В это время рекомендуется воздержаться от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.
Лев
Сегодня Львы, занятые сделками с недвижимостью, утром могут найти реального покупателя или совершить выгодную комбинацию по обмену или купле-продаже квартир. В это время хорошо закупать оптовые партии строительных и отделочных материалов, заниматься благоустройством помещений, монтажом производственного и торгового оборудования. Во второй половине дня старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством.
Дева
Сегодня для Дев, которые намерены выполнять текущие дела строго по заранее намеченному плану, может сложиться неплохой день. Не рекомендуется вносить какие-то изменения в сложившийся ритм работы. Чем консервативнее вы будете себя вести, тем с меньшими потерями завершится день. Во второй половине дня не рекомендуется браться за сложную работу - вашей квалификации может оказаться недостаточно, чтобы справиться со сложными задачами.
Весы
Сегодня у Весов наиболее успешное для любой деятельности время приходится на утро. Вы можете рассчитывать на получение дополнительных доходов помимо основной зарплаты в таких сферах как ночные заведения, ресторанный и гостиничный бизнес. Также неплохо пойдут дела у творческих работников: художников, музыкантов, артистов, визажистов. При необходимости можно обращаться за помощью к влиятельному покровителю.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов этот день может делится на относительно благоприятное утро и напряженную вторую половину дня. С утра хорошо заниматься перспективным планированием, обсуждать с единомышленниками насущные вопросы. Однако во второй половине дня могут включаться неблагоприятные влияния в самых разных сферах деятельности. Наиболее уязвимая тема связана с финансами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться благоприятное время для целенаправленной и планомерной работы по продвижению в карьере. Вам может оказать поддержку некий влиятельный покровитель. Однако после полудня неблагоприятные влияния берут верх. Звезды настоятельно не рекомендуют вам вести кулуарные переговоры и пытаться повлиять на конкурентов. Подобные усилия могут рикошетом ударить по вам.
Козерог
Сегодня для Козерогов утро может складываться вполне благополучно. Можно планировать и проводить встречи с партнерами. Успешно могут пойти дела с клиентами в сфере услуг. Однако во второй половине дня возрастает вероятность технических сбоев и поломок. Это может привести к напряжению отношений с коллегами. Возможны споры из-за распределения обязанностей и зоны ответственности.
Водолей
Сегодня Водолеи, занимающие руководящие должности, в первую половину дня смогут добиться положительных сдвигов в работе. Особенно успешно пойдут дела у тех, чей бизнес связан с государственными учреждениями и структурами. Вам могут передать крупный госзаказ, который надолго обеспечит вас работой. А вот во второй половине дня делами лучше вообще не заниматься.
Рыбы
Сегодня у Рыб если есть неурегулированные юридические вопросы, то заниматься ими звезды советуют с утра. То же самое относится к контактам с иностранными партнерами, посещению выставок, участию в конкурсах и рекламной деятельности. Положение дел может в корне поменяться во второй половине дня. Возможны бюрократические проволочки при попытке узаконить недвижимую собственность.