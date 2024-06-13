Настанет момент истины – любовный гороскоп на 14 июня

Сегодня мы можем узнать все тайны.

Из нашего гороскопа читатели узнают, какие возможности и вызовы принесет им день, и получат рекомендации по тому, как использовать свои сильные стороны и преодолеть сложности.

Овен

Сегодня Овнам день не сулит полной ясности в личных отношениях. Вплоть до вечера возможны сомнения, догадки и попытки расшифровать чужие намеки. Не исключены сплетни о романе в среде соседей или коллег. Что дальше, подскажут события позднего вечера: дождитесь знака от партнера и многое станет понятно.

Телец

Сегодня Тельцов может что-то смущать, особенно, если они впечатлительны и внушаемы. Возможно, им придется вплоть до вечера раздумывать над туманным сообщением любимого человека или загадочными комментариями третьих лиц в адрес их романа. Звезды не советуют переживать из-за мелочей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в любовных историях маловероятны ясность и прогресс, гораздо чаще будет возникать ощущение тупика или тумана. Этот день создает почву для ошибок, недоразумений, приятных иллюзий, излишней доверчивости, искажения реальности в мелочах. В конце дня ожидается хороший поворот событий.

Рак

Сегодня Раков окружает эмоциональный или информационный туман, мешающий им оценить искренность чужих слов и разобраться в собственных чувствах. Не стоит верить в эти сутки даже комплиментам и приятным с виду известиям. Назначенное свидание может не состояться из-за опоздания или недоразумения.

Лев

Сегодня Львам звезды рекомендуют набраться терпения, если в своей личной жизни они хотят ясности, поддержки, гармонии или ждут нового приятного поворота. Скорее всего, такие желания начнут исполняться ближе к ночи. Есть смысл повременить с отправкой письма, признанием, предложением.

Дева

Сегодня Дев звезды предупреждают о высоком риске эмоциональной зависимости и приятного самообмана. Многие Девы могут оказаться в плену романтических иллюзий, под мороком лести и не совсем искренних комплиментов. К симпатиям, внезапно возникшим в этот день, не стоит относиться серьезно.

Весы

Сегодня Весы могут начать сомневаться в собственных чувствах или запутаться в сигналах, подаваемых обстановкой. В общении с любимым человеком возможны те или иные помехи, загадки, задержки и недоразумения. Звезды обещают, что поздно вечером или завтра любовная удача вновь улыбнется.

Скорпион

Сегодня Скорпионы находятся на последнем отрезке сомнительного пути, заманивающего их в сети любовного соблазна, ошибок и иллюзий. В постоянных отношениях дадут о себе знать завуалированные сложности, например, ситуации взаимных тайн и нечестности. Лучше воздержаться от лишней откровенности.

Стрелец

Сегодня Стрельцы охотно закрывают глаза на нелепости обстановки и милые несовершенства своего партнера, а также не видят собственных ошибок: еще бы, ведь они влюблены, а любовь слепа. Звезды намекают, что для важного романтического мероприятия больше подходит поздний вечер или завтрашний день.

Козерог

Сегодня Козерогов дезориентируют детали обстановки и тонкости романтического общения. Они могут быть не уверены в своих чувствах, в искренности чужих слов или в достоверности полученных сведений. Особенно вероятны сомнения у Козерогов, влюбленных в иностранца или вовлеченных в служебный роман.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не торопить события в своей личной жизни, но и не пускать их на самотек, откладывая важные планы. В течение дня звезды советуют устранять возможные помехи к исполнению задуманного и прояснять критичные детали, а свидание отложить на поздний вечер или назначить на завтра.

Рыбы