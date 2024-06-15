Получим поддержку и помощь – финансовый гороскоп на 16 июня

Наш гороскоп направлен на помощь в планировании дня и принятии решений в соответствии с текущими космическими влияниями.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться удачный день для регистрации совместных предприятий, зарубежных филиалов, получения лицензии, дальних поездок. Складывается благоприятная ситуация для успешного завершения судебных разбирательств. Хорошо сдавать экзамены, защищать дипломную работу. Иначе говоря, многие ваши дела могут получить юридическое обоснование или вступить в законную силу.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться удачный день для импортно-экспортных торговых операций, получения доходов от сотрудничества с иностранными партнерами, и в целом от контактов с заграницей. Можно открывать расчетный счет в банке, в том числе валютный счет в иностранном банке. Хорошо заниматься оформлением и переоформлением движимого и недвижимого имущества заграницей.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут познакомиться с человеком, который ищет, куда, в какой проект можно выгодно и надежно вложить деньги. Если вам есть что предложить, то вполне вероятно, что вы благополучно договоритесь с инвестором и вложите его финансы в развитие своего бизнеса. Также можно включать внешнего инвестора в свое долевое участие. Можно принимать иные финансовые решения.
Рак
Сегодня для Раков, которые занимаются подбором кадров в отделах по персоналу, успешно может сложиться этот день. Вы имеете прекрасный шанс найти и нанять на работу тех сотрудников, которых давно искали и которые окажут неоценимую помощь вашей фирме. Вы можете рассчитывать на надежных помощников в своей работе. Также это благоприятное время для делопроизводства и оформления документов.
Лев
Сегодня Львы могут преуспеть в сфере оказания услуг в области моды, развлечений и отдыха. Если ваши замыслы не отрываются от реальной действительности, то вам удается их реализовать в полной мере. Успешно идет работа в салонах моды и красоты, а также любая работа, призванная сделать людей радостнее, красивее, здоровее и веселее. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться благоприятно для извлечения выгоды из имеющегося в вашем распоряжении ресурса недвижимой собственности. Можно оформлять аренду офисов, складов, магазинов, концертных залов и аудиторий, заниматься организацией филиалов, учебных курсов, клубов по интересам, детских дошкольных учреждений. Это удачный день для благоустройства рабочего места.
Весы
Сегодня Весам, имеющим отношение к торгово-закупочной деятельности, звезды советуют заняться маркетинговым исследованием рынка спроса и предложения на интересующие вас товары и услуги. Также хорошо исследовать логистику, находить оптимальные пути доставки товара. Все это может помочь вам правильно сориентировать свою деятельность и принимать взвешенные решения.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться успешный день для торговой деятельности. Хорошо заниматься закупкой оптовых партий товара и распространять их в розничной сети. Может ускоряться товарно-денежный и информационный оборот, что сразу же положительно отразится на вашем бюджете. Особенно значительно может вырасти объем продаж автомобилей, и если вы работаете в этом секторе экономики.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать прилив энергии и жажду деятельности. Это может положительно отразиться на уровне работоспособности. Можно ставить перед собой масштабные задачи. Кроме усиления предприимчивости, вы сможете прекрасно понимать свою коммерческую выгоду в той или иной ситуации. Ваши доходы могут вырасти за счет собственного трудолюбия и мастерства.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, предстоит совершить поездки, связанные с другими людьми и по их просьбе. Так вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи. Это благоприятный день для работников ночных заведений, гостиничного бизнеса, баров, ресторанов. Звезды окажут поддержку всем, кто связан с индустрией отдыха и лечения. Могут вырасти доходы от выполнения частных заказов.
Водолей
Сегодня Водолеи могут обрести успех и поддержку в тех видах деятельности, которые закрыты от публики. Все, что проходит под грифом «секретно» или относится к понятию «коммерческая тайна» может получить для вас успех и развитие. Вы вполне можете рассчитывать на помощь со стороны надежных друзей или протекцию некоего влиятельного лица из вашего окружения. Возможно, вам станут доступны конфиденциальные сведения.
Рыбы
Сегодня Рыбы имеют шанс добиться исполнения одного из своих заветных желаний. Внешние обстоятельства могут сложиться благоприятно с точки зрения ваших экономических интересов. Вы можете получить поддержку и реальную помощь со стороны руководящих работников. Например, вам могут выдать денежную премию или как-то иначе поощрить вас. Хорошо заниматься планированием.