Бережем гармонию – любовный гороскоп на 16 июня

Сегодня стоит всеми силами сохранять все хорошее в отношениях.

Наш гороскоп предлагает читателям уникальную возможность получить представление о том, что может ожидать их в ближайшие 24 часа в соответствии с планетарными влияниями и астрологическими аспектами.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с общительностью и словоохотливостью своего партнера, но также и с непостоянством его настроений. Возможны колебания насчет совместных планов, попытки сменить тему или тон беседы, проявления повышенной чувствительности. Внезапные договоренности будут непрочными.

Телец

Сегодня Тельцов день радует гармонией в деталях, но им стоит быть начеку: согласие по мелким пунктам (например, эстетическим вкусам) сейчас не гарантирует идеального совпадения с любимым человеком в глобальных вопросах. Не стоит создавать поводов для чужой ревности и самим «закипать» из-за мелочей.

Близнецы

Сегодня Близнецы пребывают на событийном распутье или в «подвешенном» эмоциональном состоянии. Их чувства могут быть неустойчивыми, мысли запутанными, планы туманными, а желания противоречивыми. В счастливом романе близка следующая фаза. Новое заманчивое знакомство может сорваться.

Рак

Сегодня Ракам звезды напоминают, что в данный момент им выгоднее сохранять в своей личной жизни выдержку, тянуть паузу или подпитывать легкую интригу. Не стоит торопиться с ответом на чужое сообщение и озвучиванием собственного предложения. Одиноким Ракам есть смысл повременить с поиском новых знакомств.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют ценить минуты приятного общения с любимым человеком и использовать их как можно активнее. Не исключено, что начнут закрываться недавние каналы связи или иссякнет тема для разговора, казавшаяся неисчерпаемой. Случайные поверхностные симпатии могут растаять, как дым.

Дева

Сегодня у Дев любовные чувства и планы не слишком устойчивы. Возможны сомнения, минуты вынужденного ожидания. Важно сохранять надежды, но не питать иллюзий. Счастливый роман на пороге новой хорошей стадии. Любовная интрига, завязанная с расчетом добиться какой-то цели, может подойти к своему финалу.

Весы

Сегодня у Весов есть повод для радости и причина для грусти: с одной стороны, их желания полностью или частично сбылись, а с другой, приключение подходит к естественному финалу. Звезды советуют не терять надежду: последует продолжение. Главное – не обрывать связь, особенно в разлуке.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не могут или не хотят открыто выражать свои чувства, но это не означает, что у них их нет. Многих представителей знака страсти будут разрывать изнутри, но обстоятельства не позволят им вырваться наружу. К счастью, выдержка, молчание и пауза окажутся в их интересах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не только радоваться приятным сторонам своей личной жизни, но и делать все возможное для сохранения гармонии в дальнейшем. Не стоит брать в счастливое совместное будущее плохие воспоминания, вредные иллюзии и фатальные заблуждения, способные омрачить романтический союз.

Козерог

Сегодня Козерогов может смущать временная неопределенность обстановки и сопутствующего ей информационного фона, склоняющего к сомнениям и колебаниям. Вплоть до вечера могут оставаться неясными собственные мысли, задерживаться или интриговать загадками сообщения от любимого человека.

Водолей

Сегодня для Водолеев любовь остается источником позитивных эмоций, но им стоит помнить, что этот ресурс временно иссякает. Возможно, в ближайшее время будет сложнее поддерживать приятные контакты. Важно удержать все хорошее и сберечь гармонию отношений до следующего витка благотворных событий.

Рыбы