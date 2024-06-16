Кидаемся в дела с головой – гороскоп на 17 июня

16 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона усиливает чувствительность и к положительным, и к сложным моментам ситуации.

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Гороскоп на сегодня говорит, что хорошая часть дня связана с приятными новостями и возобновлением общения на новом уровне. Возможна информация о жилье, налогах, недвижимости, наследстве. Может появиться повод для разговора в семье. Но куда больше эмоций способна вызвать напряженная сторона сегодняшних событий. День может генерировать кризисы, деловые риски, авралы и конфликты, усиливать одержимость страстями, ревность и инстинкт собственничества. Есть шанс сгладить остроту ситуации доверительной задушевной беседой. Овен Сегодня Овны становятся эмоциональнее, под влиянием переживаний они способны на риск и опрометчивые поступки. Может возрасти их сексуальность или деловая предприимчивость. Этот день усиливает интерес к страховым, финансово-имущественным, налоговым и жилищным вопросам, к делам семьи. Желательно советоваться с близкими и согласовывать с ними свои действия, если дело касается жилья или наследства. Телец Сегодня Тельцы чувствительны к обстановке и остро реагируют на все, что им не по нраву. Вспыльчивость способна увлечь их на деструктивный путь, разрушительный и для них самих, и для их проектов и целей. Звезды напоминают, что есть и другая форма общения: режим диалога с опциями «симпатия», «эмпатия» и «дипломатия». Можно поговорить по душам вместо нагнетания рисков и обострения отношений. Близнецы Сегодня Близнецам день поможет адаптироваться к новом стилю мышления или общения, а также пересмотреть свое отношение к финансам и заработкам, семейным узам или питанию. Новый поворот событий может добавить им забот и переживаний, напомнить о не самых приятных делах (лечении, уборке, ремонте). Многие Близнецы станут более эмоциональными и ранимыми, но одновременно более деловитыми и хозяйственными. Рак Сегодня Раки ощутят перемены в своем умонастроении, особенно, если рождены в июне. Может возрасти их привлекательность, страстность, тяга к прекрасному, общительность, потребность в любви или в информации. Многие Раки предпочтут не выходить из своей зоны комфорта, интуитивно чувствуя, что их не касаются внешние бури, пока они находятся в своей собственной уютной нише. Возможно приятное известие. Лев Сегодня у Львов мысли могут оказаться направлены в сторону дома, семьи или внутренней части бизнеса. Они могут получить известия от своих родственников или доверенных помощников. События этого дня способны добавить не только полезной деловитости и хозяйственности, но и ранимости, раздражительности. Возможны срочные хлопоты, чреватые рисками и ссорами. Не стоит доводить разлад до критической грани. Дева Сегодня Дев может ждать новая интересная информация, важная для их личного или делового будущего. Позитивные перемены претерпят их мысли и чувства. Обострится чутье. Могут появиться хлопоты, поводы для коротких командировок и встреч. Напряженные критичные ситуации этого дня не фатальны и будут легко выравниваться. Не стоит бояться рисков: чаще всего они будут оправданы и дадут нужный результат. Весы Сегодня Весов могут ждать новости в связи с их домом и семьей, а также с карьерой и работой. Могут поступить указания от руководства или найтись поводы для обсуждения семейных дел. Вероятно домашнее или служебное совещание, разговор с женщиной. Возможен деловой риск, конфликт или кризис. День информативен для Весов, вступающих в должность, занятых решением жилищных или имущественных вопросов. Скорпион Сегодня Скорпионов ждут хорошие новости. Возможны вести издалека, подвижки в любви, финансовой или юридической сфере, планы приятного путешествия. К полученной информации добавится собственное чутье и оно не будет лишним, так как главная линия дня – весьма напряженная и любой поворот событий в ней грозит стать критичным. Может обостриться деловая конкуренция, опасный спор. Есть шанс договориться. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют обращать внимание на вести от своих родственников и домочадцев, а также на информацию о жилье, недвижимости, налогах, наследстве и семейных активах. В значимых отношениях появляются новые оттенки общения, может стать важным доверие. В текущих делах вероятны хлопоты, секреты и критичные повороты. В эмоциональном плане, это день сентиментальности и чувственности. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют оставаться открытыми для диалога. Финансовые кризисы и другие трудности преодолимы, если иметь информацию и дипломатично обсуждать проблемы. В этот день может прийти известие от близких или обратная связь от нужных людей, поступить сообщение от друга или делового партнера. Стоит выслушать члена семьи, спутника жизни. Не исключен намек на романтическое знакомство. Водолей Сегодня Водолеям важно не усложнить свое положение. Для этого им необходимо в правильном безопасном ключе использовать свои ресурсы: деловые способности, физическую и особенно психическую энергию. Нужно контролировать проявления деловой активности, агрессии, гнева и ревности, не создавать конфликтных критичных ситуаций у себя дома, на работе и в бизнесе. Стоит поддерживать связь с помощниками. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют быть увереннее в себе и больше доверять своему чутью. Это день, когда появляются хорошие идеи, приходят приятные известия, улучшается настроение и намечается поле действий. Могут ожить творческие мысли или любовные чувства. Внешние помехи не сыграют большой роли, если определить в ситуации собственную надежную нишу, например, четко знать область своей компетенции.