Судьба будет ставить подножки – финансовый гороскоп на 17 июня

Читатель найдет в нашем гороскопе информацию для лучшего понимания текущих астрологических тенденций и возможных влияний на свои планы и решения.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее проблемным может стать вопрос о транспорте и деловых связях. Если вы связаны с торговлей, то предметом беспокойства могут стать логистические проблемы. Деловые поездки могут срываться, либо откладываться на неопределенный срок. То же самое происходит с деловыми контактами. Будьте внимательнее при работе с документами - есть риск утери важного документа.
Телец
Сегодня Тельцы, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Возможно, это связано с тем, что может произойти задержка в поступлении финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Параллельно с этим, в условиях финансового дефицита может вырасти потребность в дополнительных ранее не запланированных расходах.
Близнецы
Сегодня у Близнецов основной проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Вам его поведение кажется излишне эмоциональным и легкомысленным. А с его стороны вы можете услышать претензии в затягивании решения важных вопросов. Если вы не доверяете инициативам своего партнера, то этот день может быть связан с упущенными возможностями. Попробуйте найти компромисс.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Напряженность может нарастать и в любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. Старайтесь вести себя сдержаннее при общении с коллегами и не отвлекаться на посторонние разговоры. Также воздержитесь от высказывания критических замечаний.
Лев
Сегодня Львам творческих профессий, возможно, придется нелегко. Вероятно, вы хотели бы добиваться больших результатов, однако можете не ощущать должной поддержки и понимания. Характерное чувство несобранности, распыления сил и времени может создать условия для пустой суеты, когда есть только видимость деятельности при нулевом результате. Старайтесь сосредоточиться на одном, наиболее приоритетном, направлении.
Дева
Сегодня у Дев если на повестке дня стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе, то все эти вопросы могут не найти удовлетворительного решения. Речь в том числе идет о типичной ситуации т.н. «гастарбайтеров» в крупных городах. Возможно, вам будет сложно найти работу в соответствии со своими запросами.
Весы
Сегодня у Весов основной задачей может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Дело в том, что вы можете обращаться с просьбами к знакомым, однако они могут либо отказаться сотрудничать, либо не смогут этого сделать из-за недостатка квалификации. Также могут остаться не исполнены данные вам обещания. Не торопитесь делать выводы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, предстоит решать вопрос о приведении в сбалансированное положение расходной и доходной части бюджета. Дело в том, что потребность в расходах может резко возрастает, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Анализ состояния бюджета подскажет вам, где и на чем можно оптимизировать свои расходы.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов возросшая эмоциональность может негативно отразиться на деловых качествах. Для вас сегодня может быть характерно импульсивное и непоследовательное поведение. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Помните: желание клиента – закон для вас. Старайтесь точно фиксировать пожелания клиентов и не полагайтесь на память – иначе вы можете что-то забыть.
Козерог
Сегодня Козероги могут оказаться в сложной ситуации, затрудняющей реализацию потенциала. Возможно, у вас может ухудшиться самочувствие или вашу активность постараются ограничить внешние обстоятельства или конкретные люди. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также может оказывать на вас психологическое давление. Поэтому, на этот день лучше не строить больших планов.
Водолей
Сегодня Водолеи могут добиться хороших результатов по итогам дня, если не будут заниматься теми видами деятельности, которые на данный момент невыгодны. Прежде всего, в зону риска попадает работа в составе группы единомышленников: проектно-конструкторские работы, собрания акционеров, составление бизнес-планов. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от новшеств.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют заниматься вопросами продвижения карьеры. Что бы вы ни делали, но в течение дня можете ощущать некий тормоз, который мешает вашему движению вперед и вверх. Для многих из вас этим тормозом может стать внутренняя неуверенность, чувство недостаточной опоры в семье или в возможностях своего бюджета. Старайтесь не допускать отставания от графика работ.