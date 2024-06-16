Чувства родятся заново – любовный гороскоп на 17 июня

Сегодня мы можем влюбиться вновь.

Наш гороскоп направлен на помощь читателям в планировании своих действий и принятии важных решений в соответствии с текущими космическими энергиями.

Овен

Сегодня Овнов день может сделать страстными и впечатлительными, усилить их сексуальность. За потребностью в тактильном контакте и физической близости они могут забыть о важности эмоциональной гармонии. Многие Овны будут способны на взрывы гнева и ревности, но для этого их надо сильно обидеть и задеть.

Телец

Сегодня у Тельцов мощная взаимная тяга и их пассий – не страховка от ссор. Многие Тельцы, нежные и ласковые в «хорошие» минуты, будут страшны в ревности и гневе. Обоим партнерам стоит помнить, что сегодня опасно задевать болевые точки друг друга. Ключи к счастью – любовь, забота, душевное слово.

Близнецы

Сегодня у Близнецов чувства меняют характер и эмоциональную окраску. Многие представители знака станут более сентиментальными и привязчивыми. В отношениях с любимым человеком для них могут стать важны элементы заботы, доверия, тепла и душевной близости, которым до этого придавалось меньше значения.

Рак

Сегодня Ракам день дарит новые надежды в любви, а также качества, которые способствуют их успеху в этой сфере. Они становятся очень привлекательными и более коммуникабельными, им начинает легче даваться роль приятного собеседника. Многие Раки получат сообщение или сами напишут кому-то личное послание.

Лев

Сегодня Львы становятся страстными, упрямыми и внутренне уязвимыми. Они ищут душевной близости и доверия, надеются поделиться с партнером своими переживаниями или секретами. Им стоит учитывать, что сегодня возрастает риск конфликтов и неуживчивости, вспышек недовольства и ревности.

Дева

Сегодня Девам день помогает открыть в своей любовной истории новую главу, которая обещает стать не хуже (а часто и лучше) прежней. Девы, изнывавшие от неопределенности, получат нужные подсказки и вектор для действий. Несмотря на возможные помехи, это хороший день для свидания и интенсивного общения.

Весы

Сегодня у Весов эмоции приобретают иную окраску. Многие Весы становятся чувствительными и сентиментальными. События и настроения этих суток покажут, насколько сильными и глубокими оказались их чувства: если они именно таковы, то любовь станет частью планов и одной из главных целей.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов личная жизнь насыщенна. У многих из них есть талант оборачивать себе на пользу любые критичные и фатальные события. Они способны и очаровать нежными речами, и покорить страстью, и устроить провокационную сцену ревности. В разлуке их ждут приятные вести от далекой пассии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день подтвердит, что в их любовных отношениях появились новые акценты, иногда непривычные и психологически сложные. Звезды намекают, что лучший способ предотвратить кризис – вовремя поговорить. Возможно, пора обсудить деликатные интимные нюансы или бытовые детали совместной жизни.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть деликатнее в общении с любимым человеком и сочувствовать его эмоциям. Доверительный разговор будет важной составляющей гармоничных отношений. Свободным Козерогам стоит отозваться на предложение о знакомстве, переписке: не исключено, что будет положено начало роману.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны к деструктивным порывам. Это может случиться под влиянием их собственных страстей или под давлением внешних событий, например, перемен в ходе романа. Звезды советуют направить энергию в другое русло, любовь – чувство нежное и может не выдержать подобных бурь.

Рыбы