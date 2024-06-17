Прислушиваемся к своему сердцу – любовный гороскоп на 18 июня

Гороскоп учитывает расположение планет и их влияние на разные сферы жизни, предлагая советы по максимально эффективному использованию благоприятных аспектов и предостережения по поводу потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют держать свои чувственные порывы под контролем, стараясь лучше управлять и своими желаниями, и действиями. В роли сдерживающего фактора сегодня могут выступить осторожность, терпение, опыт и здравый смысл. Возможно, некоторые эмоции придется скрывать или подавлять.
Телец
Сегодня Тельцы и их партнеры не расстаются, даже если отношения накалены. Тот случай, когда и вместе трудно, и врозь тошно. Сила притяжения окажется больше сил отторжения. Клеем, цементирующим любовный союз, может быть страсть, привычка, психологическая зависимость или инерция совместных планов.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут временно стать пессимистами, особенно, если ход их романа изменился не в лучшую сторону. Им стоит помнить, что сегодня возрастает вероятность поддаться унынию, начать верить в дурные приметы, в плохую судьбу или в негативные магические воздействия со стороны.
Рак
Сегодня Ракам звезды помогают отсечь в личной жизни все лишнее, чтобы сберечь все самое важное. Если вокруг вас очерчен невидимый «магический круг» одиночества, знайте: он – спасательный. Благодаря ему вы не утонете в море любовных соблазнов и избежите роковых ошибок, о которых потом пожалеете.
Лев
Сегодня Львы рискуют натолкнуться в своих личных отношениях на стену роковых неудач и помех. Если их любовные порывы дали неудовлетворительный результат, они способны впасть в отчаяние и замкнуться в себе. Чем скромнее ожидания от ситуации и ниже планка запросов, тем лучше пройдет этот день.
Дева
Сегодня Девы имеют шанс неплохо провести время в обществе близкого человека, если не стремятся «объять необъятное» и принимают необходимость каких-то ограничений. Возможно, им потребуется доля терпения, игра по правилам, скрытность, проницательность или готовность в чем-то держать дистанцию.
Весы
Сегодня у Весов чувства глубоки, но иногда получают негативный оттенок. Может усилиться их подозрительность, появиться желание стать осторожнее, проявить выдержку и терпение, что-то скрыть или подстраховаться. Свидание доставит настоящую радость лишь на фоне доверия и истинной душевной близости.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не теряют способности к самоконтролю. Стоит им захотеть, и они начнут неплохо управлять своими эмоциями, а также смогут «поставить на место» своего не в меру разгорячившегося партнера. Это пойдет на пользу их отношениям, особенно серьезным и долгосрочным.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды не призывают к отказу от контактов с любимым человеком, но советуют выбирать для этой цели подходящие время и место. Приятное общение в эти сутки подразумевает закрытость, интимность и подлинную душевную близость. Это не лучший момент для случайных связей и легкого флирта.
Козерог
Сегодня Козероги не склонны открыто демонстрировать свои чувства и симпатии. Иногда они будут так глубоко и успешно прятать их от чужих глаз, что и сами уверуют в собственное равнодушие. Звезды одобряют сдержанность при посторонних, но наедине с пассией советуют отбросить лишнюю холодность.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что их больше украшает сдержанность, чем импульсивность. В их пользу окажется соблюдение определенных границ и демонстрация самоконтроля: это добавит их образу надежности и внесет в ситуацию нотку интриги, особенно, если накануне они погорячились.
Рыбы
Сегодня Рыбам предстоит найти правильный баланс между чувствительностью и сдержанностью. Звезды намекают, что истинную формулу успеха в делах сердечных они сейчас могут выработать для себя только сами, чужие советы на эту тему бесполезны и даже вредны. Выход один: прислушаться к себе.