Не спорим с боссом –финансовый гороскоп на 18 июня

Сегодня нам не стоит перечить начальству.

Благодаря нашему гороскопу каждый знак зодиака получает советы, как лучше провести день, на что обратить внимание, чтобы избежать проблем, и какие возможности могут появиться.

Овен

Сегодня Овнам продвижению в карьере и реализации проектов может помешать проверка со стороны представителей фискальных властей. Это особенно актуально для тех, кто не может быть уверен, что его экономическая деятельность целиком и полностью находится в русле закона. Будьте внимательнее при вождении автомобиля - нарушение правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям.

Телец

Сегодня Тельцам день, вероятно, не обещает легких путей. Наиболее проблематичные сферы деятельности могут быть связаны с короткими и дальними поездками, перевозкой грузов, контактами по налаживанию деловых связей, общением по телефону, деловой перепиской. Во всех этих делах у вас могут быть неприятности и срывы планов. Будьте внимательнее к поступающей информации.

Близнецы

Сегодня для Близнецов главной проблемой может стать вопрос о финансовых расходах. Звезды могут отмечать у вас возрастание потребности в приобретении товаров и оборудования для бизнеса. Однако для удовлетворения этих потребностей вам может не хватить финансовых ресурсов. Постарайтесь объективно оценить, насколько важна вам та или иная покупка, и без чего вы можете пока обойтись.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать в себе активизацию потребности в проявлении инициативы и предприимчивости. Однако ваша попытка начать действовать может натолкнуть на жесткое противодействие со стороны вашего основного партнера по бизнесу. Если вы занимаетесь выполнением клиентских услуг, то в первой половине дня возможен конфликт с кем-то из заказчиков или клиентов.

Лев

Сегодня Львы если сумеют не поссориться с коллегами по работе и удержат себя от вовлечения в финансовые спекуляции, то день пройдет успешно. Звезды советуют вам не строить благодушных иллюзий относительно отношений в трудовом коллективе. Ваши попытки вовлечь коллег в некое общее дело могут натолкнуться на их сопротивление и неприятие. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют заниматься укреплением и расширением своей недвижимой собственности. Можно проводить строительные и ремонтные работы, вести подготовку к заключению сделок с недвижимостью. Успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации. Однако не следует полагаться на надежность партнеров - работа в тандеме с партнером может оказаться не эффективной.

Весы

Сегодня Весам если по роду деятельности приходится совершать частые поездки, то в течение дня вы можете столкнуться с множеством мелких препятствий. Также при оформлении и визировании деловых бумаг, документов, вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и задержками из-за непрофессионализма делопроизводителей. Большие нагрузки при невысокой отдаче могут быть у торговцев.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут добиться положительных результатов в работе, если с самого утра будут придерживаться заранее составленного плана. Попытки авантюрных зигзагов с целью провернуть финансовые спекуляции, могут окончиться неудачей. В этом смысле не торопитесь заключать сделки на покупку оптовых партий товара с целью перепродажи. Купленный товар может оказаться не ликвидным.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть наполнены радужными ожиданиями и перспективными планами. Однако не во всех видах деятельности вас ждет успех. Например, в сфере недвижимости, семейного бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства вам вряд ли удастся существенно продвинуться в делах. Тем не менее, хорошо использовать технические новинки в своей работе.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется стремиться оставаться в тени, чтобы в условиях тишины иметь возможность глубже сосредоточиться на своей работе. Звезды благоприятствуют вам в научных исследованиях и в проектно-конструкторских разработках. При этом день неблагоприятен для коротких поездок, встреч, торговых сделок и обработки информации. Не следует делать того, в чем вы до конца не уверены.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать тягу к общественной деятельности. И вы преуспеете в работе на общественных началах, там, где все построено не на коммерции, а на энтузиазме группы единомышленников. Вам подойдет работа по организации и проведению творческих встреч, собраний, фестивалей и клубов по интересам. Также вы сможете обзавестись полезными деловыми связями.

Рыбы