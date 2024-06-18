Кидаемся в глубокие чувства – гороскоп на 19 июня

18 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе удерживает в мире глубоких чувств, навязчивых фантазий, прошлых иллюзий, психологических зависимостей или вредных привычек.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день упрямства, которое в некоторых ситуациях полезно: оно поможет сконцентрироваться на задаче и решить ее, невзирая на сюрпризы и сложности. Также в этот день может возрасти музыкальность, потребность прикоснуться к психологической и духовной подоплеке вещей, интерес к мистике, готике, магии, тайнам. Не исключены странные желания, капризы. Вечер усилит интерес к мировым новостям, коллективным событиям, образованию и расширению кругозора. Овен Сегодня Овнам не стоит рассчитывать на резкие перемены и на быстрый прогресс в текущих делах. Вплоть до вечера может сохраняться инертность, внутренняя ранимость, зацикленность на тех или иных желаниях и эмоциях, склонность к эротическим фантазиям или зависимость от вредных привычек. К ночи сменится направление мыслей, может возрасти любопытство, тяга к знаниям или интерес к далеким краям. Телец Сегодня Тельцы чутко реагируют на обстановку в целом или на поведение отдельных людей (групп), которые им не безразличны. В активном сотрудничестве или соперничестве вполне вероятно затишье, а вот эмоциональный фон ситуации вплоть до вечера будет оставаться живым и не всегда предсказуемым. Не исключена неожиданная реакция на чужие поступки (или на их отсутствие). В конце дня атмосфера изменится. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на новый прилив энергии. На протяжении всего дня может иметь место повышенная чувствительность и мнительность, возможна нотка ипохондрии. Звезды советуют не стремиться к рекордам и начинаниям, ограничиться обязательными делами. Ближе к ночи вероятен всплеск интереса к обстановке или мировым новостям, может появиться тяга к знаниям, общению или обучению. Рак Сегодня Раки могут использовать день для спокойного отдыха, приятного общения, личной жизни или занятий своим хобби (лучше с литературным, музыкальным или художественным уклоном). Ограничивая в одних областях, в других обстановка будет звать к полету фантазии, возможны полезные озарения в творческой или другой сфере. В конце дня возможны новости в связи с работой, здоровьем или получением услуг. Лев Сегодня Львы вряд ли окажутся на пике своих возможностей. Многое будет зависеть для них от домашних условий, семейной атмосферы и эмоционального состояния. Звезды не советуют приступать к новым делам, а также упорствовать в продолжении занятий, не дающих полезной отдачи, не оправдывающих риски и вызывающих лишь негативные эмоции. Перед сном полезно отвлечься на что-то интересное и перспективное. Дева Сегодня Девам не стоит полагаться только на свое рациональное мышление, так оно не даст полной картины событий и не позволит в полной мере оценить их настоящий контекст. Немалую роль сыграет чутье, житейский опыт или профессиональная проницательность. В общении будут важны не только слова, но и паузы, минуты тонкого эмоционального резонанса. Вечер может принести новости о доме, работе или учебе. Весы Сегодня Весам звезды советуют соблюдать в своих делах осторожность и воздерживаться от лишней активности: это страховка от неожиданного поворота событий и ущерба, который может нанести эксперимент, особенно материальный. Однако повышенная бдительность уместна лишь утром и днем. Не стоит засыпать с мыслями о проблемах, перед сном лучше переключить мысли на что-то другое, приятное и познавательное. Скорпион Сегодня Скорпионы могут доверять своей интуиции, но с некоторыми оговорками. Скорпионы, столкнувшиеся с мощным препятствием и не сумевшие пока его взять, найдут утешение в своих фантазиях, и им стоит помнить, что иногда воображение может уводить их не вперед, а назад. Некоторые навязчивые фантазии этих суток – скорее ностальгия по прошлому, чем прообраз будущего, и лучше на них не зацикливаться. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют побыть в уединении и молчании. Это не слишком продуктивный день, если любой ценой стремиться к активному самовыражению: есть риск оказаться в вакууме, зайти в тупик и впасть в уныние. Можно посвятить его отдыху, духовной жизни, самопознанию, медитации. Возможность для диалога с миром откроется ближе к ночи и окажется особенно важной для ноябрьских Стрельцов. Козерог Сегодня Козерогам важно поддерживать в себе позитивный взгляд в будущее. Справляться с этой задачей будет проще общительным Козерогам, не теряющим контакта со своими друзьями, коллегами или родственниками. Замкнутым Козерогам желательно избегать мест и ситуаций, навевающих уныние, мысли о прошлом или об одиночестве. В конце дня может появиться интерес к далеким краям или каналам полезных знаний. Водолей Сегодня Водолеям не стоит терять бдительность: для них может продолжаться то или иное испытание, результаты которого повлияют на их карьеру или будущий долгосрочный статус. Им важно выдержать до конца проверку на терпение, на устойчивость к провокациям и манипуляциям, на проницательность, организованность или профессиональное мастерство. На дальнейший ход событий намекнут события позднего вечера. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют проявить терпение и последовательность. Результатом будет достижение цели или избавление от старой зависимости: и то, и другое добавит уверенности в себе. Поддерживать и давать силы в этот день может принципиальность, воображение или глубокая вера. Независимо от характера планов, стоит выполнить их до наступления вечера. В конце дня лучше не принимать важных решений.