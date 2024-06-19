Мечтаем и фантазируем – гороскоп на 20 июня

14-15 лунные сутки. Этот день может начаться с заманчивых планов и больших надежд, не всем из которых суждено осуществиться прямо сейчас и в полном объеме.

Гороскоп на сегодня говорит, что вплоть до ночи возможны сомнения, помехи, загадки, заблуждения, минуты рассеянности. Могут отсутствовать нужные люди или данные. Старту путешествия может мешать якорь в виде семейных и домашних дел, а расширению взглядов – влияние привычек и традиций. Луна в Стрельце советует относиться к заминкам проще и с долей юмора, заниматься самообразованием и поддерживать свободное интересное общение. Полезно сменить обстановку, побыть на природе или на свежем воздухе.

Овен

Сегодня для Овнов день начнется с позитивного настроения, в котором могут преобладать нотки авантюризма, романтики и любопытства. Многим Овнам захочется отвлечься от повседневной рутины и «заглянуть за горизонт», разнообразить круг своих впечатлений или расширить свой кругозор. Подходящий момент для перерыва в трудах, для отдыха или смены обстановки. Однако слишком обширных планов строить не стоит.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть более подвижными и гибкими, впитывать информацию и обогащать свой банк данных новыми занимательными фактами. Это не тот день, когда стоит упрямо гнуть свою линию, любой ценой стремиться к ясности и стабильности. Он подходит для пополнения знаний, небольших путешествий, знакомства с миром неоднозначных научных идей или с элементами разных культурных традиций.

Близнецы

Сегодня Близнецы открыты внешнему миру и мир отвечает им тем же. Возможны новые шаги к сотрудничеству с иностранцами, перспективы путешествия, учебы или карьеры за рубежом. Полученную информацию многие Близнецы будут воспринимать эмоционально, или, наоборот, прагматично. Звезды советуют не спешить с заключением конкретных соглашений, дать себе время на уточнение своей позиции и потребностей.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на пополнение своих знаний в процессе повседневных хлопот и связанных с ними контактов. Те или иные познавательные ситуации возможны на работе, в процессе поиска информации и обмена услугами, при визитах в лечебные, образовательные и другие учреждения. Отличный день для расширения кругозора на будущее. Можно осваивать мимоходом навыки общения на иностранном языке.

Лев

Сегодня у Львов день делает жизнь гармоничнее. Он отвлечет от неприятных переживаний, направив внимание на другие стороны жизни. В зависимости от ситуации, удастся найти возможность для смены обстановки, для перезагрузки своего ума при заходе в тупик или для расслабления после напряженной работы. Однако энергии у большинства Львов будет немного, им лучше избегать больших нагрузок и шумных компаний.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют взять в своих делах небольшой перерыв, произвести ревизию планов или контактов. Возможно, пора оставить свой пост, отправиться в отпуск или сменить направление интересов. Лучше воздержаться в этот день от начинаний, утверждения планов и принятия необратимых решений: велика вероятность заблуждения, обмана, отсутствия нужных людей или недоразумений в общении с ними.

Весы

Сегодня Весам звезды намекают, что не обязательно посвящать себя целиком работе и официальным контактам, а также погружаться без остатка в решение насущных житейских проблем и в общение с родственниками. Не стоит планировать на этот день важное совещание. По возможности, лучше немного развеяться в доступных пределах, позволить себе легкое познавательное общение или свободный информационный поиск.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают о необходимости быть внимательнее в финансовых делах, юридических вопросах и общении с иностранцами, а также не торопить события в делах сердечных. В этот день может подвести интуиция или возникнуть заминка. Желательно поберечь время и средства, повременить с заключением соглашения, проведением крупной сделки, важной личной встречей, отправкой в далекий путь.

Стрелец

Сегодня Стрельцам очень важна обратная связь, но они не всегда ее получают, или получают не в той форме, на какую рассчитывали. Возможно разочарование, опоздание или обман надежд. Может пропасть значимый собеседник, оказаться закрыта распахнутая ранее дверь или исчерпана прежняя тема. Есть вероятность столкнуться с нечестностью, неискренностью или потерей доверия, со сменой формата общения.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют браться за новые дела и проводить важные для себя переговоры. Ситуация вплоть до ночи может оставаться загадочной и непрозрачной, вызывать вопросы или недоумение. Возможна нехватка настойчивости, выносливости, практичности и последовательности. Высока вероятность ошибки, заминки, тупика. Лучше заниматься лечением или профилактикой болезней, самообразованием.

Водолей

Сегодня Водолеи могут позволить себе свободные взгляды или неформальный образ жизни. День помогает им сбросить напряжение и с надеждой взглянуть вперед, но не обещает ясных ответов на все животрепещущие вопросы. Вплоть до ночи возможна доля неопределенности в сюжетах, связанных со здоровьем, работой, личной жизнью, жилищными или семейными планами. Не исключены финансовые или другие ограничения.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что для них велика вероятность поддаться иллюзиям и увлечься сомнительной целью, главные ловушки которой – поверхностность и нестабильность. Новые идеалы и надежды могут вскоре разочаровать. Стоит реалистичнее смотреть на возможности обучения, карьерного роста, путешествий, общения с иностранцами и расширения владений, критичнее воспринимать внушаемые взгляды.