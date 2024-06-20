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Бежим навстречу приключениям – гороскоп на 21 июня

20 июня 2024ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня вступление Солнца в знак Рака побуждает к дополнительному погружению в частную жизнь.

Бежим навстречу приключениям – гороскоп на 21 июня
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны вести от родственников, новости в связи с жильем, поводы для семейных и хозяйственных совещаний. Но общий настрой дня может принести мечтательность, погоню за фантомом и закономерное разочарование при встрече с действительностью. Луна в Стрельце способна поманить в далекие края вместо погружения в домашние дела и склонить к идеализму вместо практичности. Лучше посвятить эти сутки отдыху, но оставаясь в курсе новостей. Предметные разговоры и целевые поездки желательно отложить на завтра.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют контролировать свои домашние дела и поддерживать связь с близкими. Возможно, появится повод для разговора в семье или обсуждения внутридомовых проблем, найдется покупатель, продавец или арендатор жилья. В то же время, день неудачен для конкретных шагов: возможны отсрочки, ошибки, рассеянность. Лучше не выбирать его для семейного совета, начала путешествия, переезда.

Телец

Сегодня Тельцам день дает дополнительное время для расслабления. В зависимости от ситуации и настроения, они могут выбрать неформальное общение или устроить себе тотальный отдых от всех контактов, например, удалившись за город. Но звезды не советуют отключать телефоны и мессенджеры, блокировать полностью связь: возможно, поступит важное сообщение от близких или соседей, объявится нужный собеседник.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не спешить с началом предметного диалога. Нежелательно напрямую связываться с вероятным попутчиком, посредником, учителем, учеником, продавцом или покупателем. Пауза поможет избежать неудачного поворота событий, который в эти сутки возможен в виде отмен, переносов, недоразумений, путаницы и опозданий. Рациональнее использовать этот день для раздумий и наблюдений.

Рак

Сегодня Ракам звезды настоятельно рекомендуют не спешить с выводами и не торопиться с оценкой чужих намерений. Также не стоит раньше времени высказывать собственное мнение, даже если оно уже созрело: подходящие условия дл полноценного и приятного диалога сегодня под большим вопросом. Возможно, вас не услышат, не оценят ваше красноречие или не заметят других ваших персональных достоинств.

Лев

Сегодня Львам день поможет определиться с вектором мыслей и кругом общения на ближайшее время. Внимания могут потребовать семейные дела, жилищные хлопоты, внутренние стороны бизнеса или детали здоровья. Возможно, наметится период уединения или сужения интересов. Звезды не рекомендуют приступать сегодня к выполнению конкретных задач, советуют выбрать расслабление, свободное творчество или отдых.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют набраться терпения и выждать еще один день перед любым шагом. Не стоит заводить разговор на волнующую тему, особенно, связанную с домом, личной жизнью и будущим: скорее всего, в эти сутки не найдется нужных слов, окажется неподходящей обстановка или не будет готов к общению собеседник. Возможны моменты уклончивости, рассеянности, неискренности, излишнего идеализма.

Весы

Сегодня для Весов возрастает вероятность новостей в профессиональной или частной сфере. Может появиться потребность в деловом совещании или в беседе с родителями, поступить приказ от начальника или просьба от родственника. К важным совещаниям и визитам эти сутки не располагают. Звезды советуют отложить предметные обсуждения и личные встречи до завтра, а сегодня ограничиться предварительными раздумьями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день добавляет хороших вестей. На горизонте может появиться далекий друг, подходящий собеседник или попутчик. Возможно, даст знать о себе любимый человек, найдется источник вдохновения или ценной информации, появится надежда на приятное путешествие. К сожалению, этот день размывает перспективу и мешает ясности суждений, с любыми контактами и решениями лучше повременить до завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они подвержены идеализму и игре воображения, легко могут стать пленниками давних иллюзий или застарелых вредных привычек. День может пройти в сомнениях, сожалениях, воспоминаниях или в тумане ложных надежд. Будет сложно уловить истинный смысл новостей, оценить подтекст чужих слов, адекватно распорядиться средствами. Лучше избегать в этот день важных контактов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют настроить средства обратной связи: возможны новости и приглашение к диалогу. Может прийти известие от клиента, родственника, партнера, посредника или работодателя, появиться собеседник с заманчивым интересным предложением. Возможно, захочет поговорить о чем-то спутник жизни или напомнит о себе привлекательная персона. С ответом есть смысл повременить до завтра.

Водолей

Сегодня Водолеям день может принести новости о работе, здоровье или домашних делах, а также дать им подсказку в связи с поиском нужных услуг. Может появиться подходящий помощник или обозначиться какое-то поле для действий. Звезды советуют отложить выяснение конкретных деталей на завтра, поскольку сегодня это может быть затруднительно. Возможно, будет мешать лень, непрактичность или несобранность.

Рыбы

Сегодня у Рыб день будет приятным. Многие Рыбы получат возможность самовыражения через романтическую или родительскую любовь, литературное или художественное творчество, заботы о доме и близких. Может наметиться перспектива отдыха. Однако сегодня многое может видеться в искаженном свете, есть риск не оценить подарок судьбы или не заметить его. Лучше не принимать в этот день никаких решений.
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