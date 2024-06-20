Показываем боссу на что способны – финансовый гороскоп на 21 июня

Гороскоп построен на основе астрологических наблюдений и поможет лучше подготовиться к предстоящим событиям.
Овен
Сегодня Овнов может потянуть на авантюры и разного рода финансовые спекуляции. Однако звезды не советуют вам вкладывать деньги в рискованные финансовые операции. Также к неблагоприятным в этот день сферам деятельности могут относиться индустрия моды, отдыха и развлечений, валютный обмен, акционирование и спорт. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздержитесь от экспериментов.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться прекрасное время для поездок и торговли. Ваши деловые связи могут расширяться и крепнуть. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и существенно увеличить количество подписчиков и заказчиков. А вот для карьеры этот день может сложиться не благоприятно. Ваши надежды на повышение в должности вряд ли будут оправданы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться удачный день для сделок с недвижимостью и капиталовложений в неё. Это хорошее время для приобретения дорогих вещей для дома, офиса, покупки акций, доходов от аренды. Быстрыми темпами могут идти строительные и ремонтные работы. А вот для поездок и деловых встреч этот день вряд ли можно назвать благоприятным. Важные встречи могут не состояться по независящим от вас причинам.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют максимально активно проявлять себя. В принятии решений старайтесь полагаться только на собственное мнение, хотя перед этим можете выслушать и иные мнения. Ваши интеллектуальные способности и умение договариваться, находить взаимопонимание с разными людьми, может позволить вам значительно укрепить свои деловые связи и быстро решать актуальные вопросы.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться удачный день для получения дополнительных доходов помимо основной зарплаты. Причем эти доходы могут поступать в размере, вполне сопоставимом с размером оплаты на основной работе. Наибольшую выгоду получат те, кто работает индивидуально и почти не зависит от делового партнерства. Также это хорошее время для оформления пособий, льгот, субсидий, компенсаций.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют активнее проявлять себя в групповой творческой работе. Речь идет о тех, кто работает в конструкторских бюро, занимается проектированием техники, машин, механизмов и производственных линий. Также хорошо проводить акционерные собрания или обсуждать с пайщиками совместные планы на будущее. Работа, рассчитанная на получение результата в будущем, может быть вполне оправданной.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заниматься укреплением своей деловой репутации и предпринимать шаги для продвижения в карьере. Наиболее успешными могут быть закулисные переговоры с влиятельными людьми. Возможно, вам окажет тайную протекцию авторитетный человек из государственных структур. Уделите внимание профессиональной учебе и обмену опытом для повышения квалификации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут преуспеть в сфере высшего образования, науки, связей с иностранными партнерами и дальних поездок. В целом это успешный день для экспансии в бизнесе, введения новых услуг, расширения ассортимента товаров, выхода на рынки других городов и стран. Тщательно изучайте опыт работы в индустриально развитых странах и пытайтесь его перенимать там, где это возможно.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, бизнес которых тесно взаимодействует с государственными структурами, этот день может стать очень результативным. Возможно, вам удастся договориться о получении крупного государственного заказа. Наиболее эффективно в этот день проявят себя управленцы, ведущие менеджеры, директора производств. Хорошо заниматься реформированием и оптимизацией бюджетных расходов.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться хороший день для урегулирования любых юридических вопросов, начиная от консультаций с юристом и подачи исковых заявлений и заканчивая судебным заседанием. Все перечисленные дела могут принести вам прибыль, а судебные решения с высокой вероятностью могут оказаться в вашу пользу. Также для вас очень важно поддерживать свою деловую репутацию на должном уровне.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться удачный день для той работы, которая приносит зримые плоды, которые можно увидеть и потрогать руками. Речь может идти в первую очередь о результатах физического труда. Нацеленность на достижение практического результата способствует проявлению профессионального мастерства. Наиболее успешные виды деятельности: промышленное производство, ремонтно-технические работы.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых творческим трудом, связанным с искусством, индустрией развлечений, моды и отдыха, успешно может сложиться этот день. Парикмахеры и визажисты могут проявить свои таланты. Могут преуспеть представители профессий, призванных сделать человека красивее, здоровее и оптимистичнее. Тем не менее, вам может быть сложно найти взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу.