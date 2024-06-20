День летнего солнцестояния. Что сделать, чтобы весь год был успешным

Традиционно в июне проходит день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, так как после него световой день начинает убывать к зиме.

Традиционно в июне проходит день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, так как после него световой день начинает убывать к зиме. В 2024 году день летнего солнцестояния приходится на 20 июня. Традиционно во многих культурах у этой даты был особый смысл. Считается, что именно в этот день нужно проводить ритуалы для успеха на протяжении года.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Наши предки верили, что в этот день все обретает магический смысл, включая растения и животных. Поэтому в этот день делали приятное своим питомцам – играли, гладили и готовили вкусную еду. Также в эту дату необходимо собирать лекарственные травы – считается, что они обладают особой силой.

В день летнего солнцестояния принято загадывать желания, после этого нужно перепрыгнуть через 12 заборов – тогда оно точно сбудется. Также нужно носить одежду ярких цветов. Вечером необходимо сходить в баню и смыть с себя весь негатив.

Еще один ритуал в день летнего солнцестояния призван привлечь к человеку успех. Считается, что если совершить его, то весь следующий год будет прибыльным, полным любви и удачи в любых делах. Утром необходимо набрать чистую проточную воду из колодца, ручья, озера или реки. Затем нужно выйти на солнце, поклониться ему три раза и умыться набранной водой. В этот момент представляйте, что бы вы хотели сделать в году для достижения успеха. После этого загадайте вслух свое самое заветное желание и отправляйтесь домой. Весь день не делайте плохих дел, не ругайтесь, не повышайте голос и не используйте нецензурную брань.