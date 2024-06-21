Открывайтесь партнеру – любовный гороскоп на 22 июня

Наш гороскоп советует проявлять терпение и мудрость, избегать конфликтов и принимать решения, основанные на здравом смысле.
Овен
Сегодня Овнов день приглашает к серьезному разговору с любимым человеком. Даже если беседа началась на легкомысленной ноте, в ней будут затронуты важные темы. Будет о чем поговорить влюбленным, работающим вместе или вьющим гнездо для совместной жизни. В личную жизнь могут вмешиваться родственники.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на активизацию своих личных контактов, на известия от объекта симпатий и сдержанные, но приятные слова от него. Страстность и энергия самих Тельцов в этот день уравновешены здравым смыслом. Для развития романа лучше выбрать формат прогулок или активной переписки.
Близнецы
Сегодня Близнецов день вынуждает стать практичнее и думать не только о романтической стороне своих личных отношений. Большое место в их размышлениях и разговорах могут занять темы, связанные с повседневными нуждами, бытом, питанием или бюджетом, а также практические нюансы сексуального характера.
Рак
Сегодня Ракам не стоит стесняться напомнить о себе любимому человеку, вызвать его на разговор или пригласить на встречу: против их обаяния, ума и красноречия сейчас нелегко устоять. Милым и простительным недостатком многих Раков будет склонность говорить о себе и напрашиваться на комплименты.
Лев
Сегодня у Львов общение с любимым человеком окрашено не только романтическими нотами, иногда оно будет обусловлено практическими мотивами. Возможно, потребуется помощь в домашних делах, в бизнесе или в каких-то житейских вопросах. Свободные Львы могут видеть в такой ситуации повод для знакомства.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это хороший день для свидания или важного разговора. Он помогает оживить любовную переписку, обсудить совместные виды на будущее, объясниться после недоразумения. Некоторая сдержанность сегодняшних слов и эмоций не помешает, а иногда даже поможет взаимному доверию.
Весы
Сегодня Весам хочется теплого и доверительного общения с любимым человеком, но их может сдерживать профессиональное положение или домашняя ситуация. Многие Весы захотят поговорить на очень важную для себя тему, из-за чего будут вынуждены держать свои эмоции под контролем и выбирать выражения.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день внушит обоснованные надежды в любовных делах. Поводом может стать весть от любимого человека, если он далеко, и возможность встретиться с ним, если он рядом. Не стоит отметать мысль о романтическом путешествии: если оно невозможно сейчас, то вполне реально в обозримом будущем.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть разочарованы, если планировали легкое приятное общение с романтичным или забавным оттенком. Разговор с пассией может свернуть в серьезное русло, потребовать повышенной ответственности или деликатности. Чем ближе отношения, тем важнее не уклоняться от подобных бесед.
Козерог
Сегодня у Козерогов не будет проблем в личных отношениях, если они не бегут от разговора и готовы услышать противоположную сторону. Это день, когда не стоит молчать в ответ на чужие слова (за исключением ситуаций, когда вы твердо решили поставить точку или уверены, что партнер вам не подходит).
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть разочарованы стилем общения с любимым человеком. Вместо интеллектуальной беседы может зайти разговор о насущных житейских мелочах или каких-то рабочих вопросах. Но нет худа без добра: такие моменты - отличный индикатор истинной заинтересованности в развитии отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбы не склонны витать в облаках и опираться на шаткий фундамент из приятных романтических фантазий. Обстановка этих суток вынуждает их стать дальновиднее и думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Возможно, именно по этой причине они будут сдержанны в общении.