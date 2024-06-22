Общее хобби сблизит еще сильнее – любовный гороскоп на 23 июня

Сегодня нам стоит заняться чем-то вместе.

Наш гороскоп даст возможность лучше понять, какие возможности и вызовы могут ожидать их в этот день, и как наиболее эффективно использовать энергии дня для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня Овнам день не позволит забыть о серьезной стороне личных отношений. Если пришлось договориться о чем-то с близким человеком, лучше не откладывать выполнение обещаний и не относиться к ним, как к шутке. Если не сейчас, то позже такое отношение выйдет боком, например, приведет к бытовой ссоре.

Телец

Сегодня Тельцы могут свободно демонстрировать в любви инициативность, настойчивость, изобретательность и недюжинный темперамент, не боясь переборщить и создать о себе не лучшее впечатление. Обстановка не позволит им выйти за рамки разумного, не даст вести себя чересчур эксцентрично и вызывающе.

Близнецы

Сегодня Близнецам день может принести противоречивые эмоции или нестандартные ситуации. Из-за сильной эмоциональности многие Близнецы примут их близко к сердцу, забыв о своем фирменном чувстве юмора. Звезды не советуют реагировать на проблемы болезненно, сегодня они решаемы и не критичны.

Рак

Сегодня Ракам не стоит обманываться мнимой серьезностью или робостью партнера. Звезды намекают, что в душе он или она не прочь обойтись без церемоний, побалагурить или сменить формат общения на менее стандартный. Важно лишь понять, в каких именно ситуациях ему или ей этого действительно хочется.

Лев

Сегодня у Львов внимание настолько сконцентрировано на важных для них деталях, что их поведение может казаться партнеру не совсем понятным. Некоторые Львы покажутся своим любимым мелочными, мнительными, зацикленными на доме или работе. День подходит для совместных дел, но не для настоящей романтики.

Дева

Сегодня Дев природный прагматизм не позволяет сидеть сложа руки, не предпринимая ничего для новых подвижек в своей любовной истории. Личный темперамент и сумма прежних навыков могут толкнуть их с этой целью в самых разных направлениях, от сдержанных знаков внимания до забавных мелких авантюр.

Весы

Сегодня Весы не хотят или не могут дать волю своим настоящим чувствам. Звезды говорят, что это не лучший момент для сближения, попытки что-то резко изменить в ходе романа или прояснить отношения, если случилось недопонимание. Свидание может пройти неплохо, если не ждать от него слишком многого.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов страсть и романтичный приятный настрой сочетаются с практичностью. Если можно что-то предпринять для сближения и развития любовной истории, они не станут упускать подходящий случай. Звезды одобряют такую позицию и советуют не откладывать задуманное на завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться в своей личной жизни со знакомой неоднозначной ситуацией – которая, в силу повышенной эмоциональности момента, способна вызвать у них смешанные чувства и двойственные реакции. Им важно помнить, что не все моменты отношений сегодня являются поводом для шуток.

Козерог

Сегодня Козерогов день порадует, если они эмоционально настроятся на общение с партнером, будут наслаждаться приятными гранями ситуации и не станут обращать внимание на отдельные недоразумения, лишающие их роман статуса идеального. Перфекционизм не улучшит дело, зато вполне может подпортить гармонию.

Водолей

Сегодня у Водолеев может не быть настроения для любовной романтики. Не стоит планировать на сегодня свидание, если роман завязан недавно и заведомо ориентирован на легкое беззаботное времяпрепровождение с развлекательной ноткой. В близких постоянных союзах могут оказаться важны бытовые детали.

Рыбы