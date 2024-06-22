Выпускаем эмоции наружу – гороскоп на 23 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что часть эмоциональной и физической энергии стоит направить на полезные дела, которые не только сулят выгоду, но и дают ощущение внутреннего удовлетворения, соблюденного порядка и выполненного долга. Это подходящий момент для хозяйственных хлопот, забот о доме и близких (особенно старших), для небольших модернизаций в производственных и бытовых процессах. Помимо родственных уз, день может подпитывать дружеские чувства и привязанность к старой работе.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не терять концентрацию на цели и постараться довести до конца свои дела, невзирая на возможные моменты неоднозначности. Этот день напомнит не только о важности получения материального или иного конкретного результата, но и об ответственности в целом. Не стоит забывать о своих профессиональных обязанностях, а также о семейном долге и обещаниях, данных близким людям.
Телец
Сегодня Тельцы продолжают действовать разумно и целеустремленно, направляя свои страсти и деловую энергию в продуктивное русло. Для успешного развития дел многим Тельцам придется оставаться на связи с нужными людьми, чтобы обмениваться результатами или координировать усилия. Этот день позволяет импровизировать, можно отступить от правил и применить нестандартный прием. Возможна помощь от друзей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды рекомендуют быть внимательнее в бытовых, деловых и финансовых ситуациях: в течение дня возможны моменты нестандартного стечения обстоятельств, минуты путаницы, мелких рисков и забавных недоразумений. Возможно, придется принять какое-то нетривиальное решение, например, вернуть купленный товар, отозвать платеж или на ходу модернизировать традиционный кулинарный рецепт.
Рак
Сегодня Ракам день может принести много хорошего, если в своем общении с нужными людьми они будут учитывать многовариантность событий и оттенки настроений. Не все темы и ситуации сегодня потребуют официального тона, соблюдения стандартов и полной серьезности, не все диалоги завершатся однозначно. Иногда лучше перейти на дружеский тон, проявить чувство юмора или дипломатичность, пойти на компромисс.
Лев
Сегодня Львов может удерживать рутинная работа, бытовая или иная обязательная процедура. Может требоваться помощь, услуга. Стоит быть практичнее и дотошнее, проявлять больше скрупулезности самим и тщательнее контролировать действия своих помощников. Не всегда залогом успеха будет верность стандарту: уместны обновления, попытки модернизации домашних, лечебных и производственных процессов.
Дева
Сегодня Девам день дает определенную долю свободы и повод для творчества. В зависимости от своих планов, они могут заниматься любимым делом, совершенствовать навыки в своем хобби, тесно взаимодействовать с деловыми партнерами, с головой погрузиться в семейные хлопоты или в развитие своих любовных отношений. Объединять столь разные направления может вектор в будущее, тяга к новизне или прогрессу.
Весы
Сегодня Весам придется сохранять фокус внимания на хозяйственно-бытовых, семейных или жилищных вопросах, на отношениях с близкими, а также возможно, на выполнении своих должностных обязанностей и профессионального долга, контактах с подчиненными, коллегами, деловыми партнерами или руководством. Возможна неоднозначная ситуация, зависимость от расписания, помощников или нюансов самочувствия.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов в распоряжении есть подходящие маршруты и каналы связи, в том числе профессиональные. Деловое общение может без ущерба для работы соседствовать с дружеским. Можно не опасаться подвоха и действовать по плану. Если с нужными людьми возникло взаимопонимание на уровне слов и действий, звезды советуют продолжать и постараться извлечь из стечения обстоятельств все, что возможно.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сохранять концентрацию на делах практических. Этот день помогает улаживать различные деловые и житейские проблемы, рационально распоряжаться финансами и старыми вещами, вести хозяйство и делать плановые покупки. Можно заняться давно назревшими полезными обновлениями, например, обзавестись новинкой и произвести очередную модернизацию рабочего места (процесса).
Козерог
Сегодня для Козерогов важным условием приятного и продуктивного общения будет чуткость. Там, где сложилось полное взаимопонимание, эмоциональные тонкости уйдут на второй план, но там, где нет уверенности, лучше быть осмотрительнее. При любом намеке на недопонимание и рискованную подмену понятий (в том числе, в браке и семье) звезды советуют насторожиться и постараться обойти «скользкий» пункт.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют побыть в узком кругу своих близких знакомых, например, среди старых друзей, домочадцев или доверенных помощников. Один из приоритетов этого дня – практическая польза, лучше не сидеть без дела. Хорошо заниматься в эти сутки посильными мелкими работами, хозяйственными или производственными вопросами. Занятость снизит риск раздражительности и бытовых конфликтов.
Рыбы
Сегодня у Рыб мысли могут быть нацелены в будущее, заняты планированием или направлены на изучение практических деталей. Даже к творческим задачам и романтическим ситуациям не исключен прагматичный подход. Чувство долга в этот день удачно гармонирует с личными планами и возможностями. Если общение или работа нравятся, можно продвинуться в них еще немного. Возможны полезные обновления и открытия.