Выпускаем эмоции наружу – гороскоп на 23 июня

22 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. В этот день пребывание Луны в знаке Козерога может мешать непосредственному «детскому» проявлению эмоций, но подавлять их полностью не следует.

Фото: rambler