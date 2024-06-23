Роман потребует жертв – любовный гороскоп на 24 июня

Сегодня нам придется что-то отдать взамен на чувства и любовь.

Наш гороскоп отметит ключевые события или благоприятные периоды, которые могут произойти в этот день, и предупредить о возможных трудностях или конфликтах, которые следует избегать.

Овен

Сегодня Овны не склонны действовать по шаблону. Их поступки и мотивы могут оказаться непредсказуемыми и не всегда будут встречать полное понимание у любимого человека. Под влиянием друзей или по собственному почину они могут пойти на романтическую авантюру или решиться на сексуальный эксперимент.

Телец

Сегодня Тельцы могут пережить кризис, но это не охладит их страсть и тягу к партнеру – скорее, подстегнет их любовный пыл. Наиболее упрямые и навязчивые Тельцы столкнутся с плодами своей агрессии или авантюр. Стоит помнить, что события этого дня могут породить ревность и жажду мести.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут не бояться событийных бурь: они либо пойдут им на пользу, либо обойдут их стороной и не нанесут их роману ущерба. Не исключено, что благодаря сложным событиям откроются новые пути. Но испытывать лишний раз судьбу, ввязываясь в авантюры, сегодня все же не стоит.

Рак

Сегодня Ракам стоит учесть, что в их личные планы способны властно вмешаться роковые внешние обстоятельства. Непредвиденный поворот событий может заставить изменить приятные замыслы и отменить встречу. Отправившись на свидание вопреки всему, есть риск столкнуться с сюрпризом или помехой.

Лев

Сегодня Львам события этого дня способны добавить волнений и показать им характер партнера с неожиданной стороны. Под влиянием бурной обстановки и эффекта неожиданности сегодня легко утратить контроль. Берегите любовь и старайтесь не оказываться там, где ее может задеть «ударной волной» внешних событий.

Дева

Сегодня Девы могут быть вынуждены изменить свои романтические планы и подстроиться к непредсказуемой ситуации, однако бояться серьезных проблем им не стоит. Скорее всего, бурные события не коснутся их любовных отношений, а некоторые Девы «под шумок» даже смогут дополнительно в них продвинуться.

Весы

Сегодня Весы могут стать свидетелями чужой любовной драмы или пережить волнующий остросюжетный момент в собственной личной жизни. Для свидания это не лучшее время, зато для получения ценного опыта и чтения знаков судьбы – просто отличное. Многое сегодня происходит во благо, хотя кажется иначе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что в напряженной атмосфере этих суток любовная удача может им изменить, как и душевное равновесие. Сегодня легко потерять терпение при виде чужого упрямства, поддаться порыву ревности или импульсу безоглядной страсти, невольно ответить во вред себе на коварную провокацию.

Стрелец

Сегодня Стрельцов в тонусе держит напряженная атмосфера этих суток, делая их готовыми к подвигу, эксперименту или приключению. Тонкие психологические грани отношений окажутся для них «за кадром», а динамичная, авантюрная и непредсказуемая сторона романа, наоборот, выдвинется на первый план.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют отложить важное свидание, так как непредсказуемая напряженная обстановка в любой момент способна смешать их планы и обмануть ожидания. Даже Козероги, настроенные на обновления и готовые ради любви на жертвы, могут решить, что сегодняшние приключения – перебор.

Водолей

Сегодня для Водолеев любовные отношения идут рука об руку. Любовь потребует жертв, но найденное (или сохраненное счастье) стоит любых усилий. Важно не поддаться ревности, не создать критичный перегиб в сторону ссор, психологического давления и опасных авантюр.

Рыбы