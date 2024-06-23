Набираемся смелости – финансовый гороскоп на 24 июня

Наш гороскоп подскажет, как избежать возможных конфликтов и трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов, работающих в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях, может сложиться исключительно удачный день. Успешно могут вестись строительные, ремонтные и отделочные работы. Можно заниматься обустройством помещений, а также улучшением условий труда на рабочем месте. Старайтесь доводить начатые дела до завершения, даже если для этого придется подольше задержаться на работе.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться удачный день для установления новых деловых контактов и укрепления прежних деловых связей. Хорошо вместе с друзьями заниматься обсуждением перспективных планов по дальнейшему развитию бизнеса. Работа в составе группы единомышленников над неким общим проектом проходит успешно. Благодаря усилению дара предвидения вы сумеете благополучно уходить от возможных неприятностей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не терять времени даром и максимально активно проявлять себя в карьере. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности вашей фирмы, то в середине дня смело идите на контакт с высшим руководством и вносите ему эти предложения. Также это хороший день для методичного продвижения в делах в полном соответствии с графиком работ.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют полностью полагаться на свои силы в деловой жизни. Никто лучше вас не знает, как наиболее оптимально следует поступить в той или иной ситуации. Ваше инициативное и активное поведение – залог успеха дня. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса. Также используйте этот день для личностного развития и приобретения профессиональных знаний.
Лев
Сегодня Львы смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной работы: на полставки, по совместительству. Также многие из вас могут рассчитывать на получение налоговых льгот и иных выплат от государства в виде субсидий, компенсаций, пособий. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях. Используйте свободные финансовые ресурсы для досрочного погашения кредитов.
Дева
Сегодня Девам день может принести удачу в сфере делового партнерства. Старайтесь согласовывать свои планы с планами партнеров. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. Если ваша работа связана с выполнением клиентских услуг, то сегодня вы можете получить много выгодных заказов.
Весы
Сегодня Весы могут достигнуть больших успехов в работе, если будут действовать по плану и контролировать расходуемое время. Звезды ждут от вас стабильной, надежной и ритмичной работы. Точное выдерживание сроков выполнения работы может укрепить вашу деловую репутацию. Безработные Весы могут иметь хорошие шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Кроме того, бизнесменам рекомендуется смелее выходить на новые рынки – удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов в других городах и странах. Используйте этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют прилагать усилия к укреплению безопасности вашего недвижимого имущества. Прежде всего, рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Можно нанимать строителей для выполнения ремонтных работ. Успешно могут пойти дела у работников агентств по недвижимости, коммунальщиков и офисных служащих.
Козерог
Сегодня для Козерогов, чья работа связана с частыми поездками или контактами с множеством людей, может сложиться удачный день. Это таксисты, консультанты, секретари-референты, курьеры, продавцы магазинов, работники социальных служб и транспорта. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям может проходить без бюрократических проволочек. Хорошее время для учебы.
Водолей
Сегодня для Водолеев успешно может сложиться этот день, причем практически для многих видов деятельности. Если вы сконцентрируете свои усилия на практической работе и в качестве эквивалента возьмете для оценки уровень своих доходов, то день пройдет удачно. Вы можете получить выгодные заказы и прекрасно справитесь с текущими делами. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства.
Рыбы
Сегодня у Рыб главным условием успеха может стать ваша инициатива и энтузиазм. Также важно иметь достаточно высокую самооценку – это позволит вам смелее проявлять себя в работе и руководствоваться только своим личным мнением в принятии решений. Особенно это относится к творческим работникам, а также всем тем Рыбам, которые причастны к индустрии моды, развлечений и отдыха.