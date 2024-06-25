Показываем родным свою любовь – гороскоп на 26 июня

20 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рыб повышает восприимчивость к прекрасному и усиливает потребность в эмоциональной гармонии.

Также гороскоп на сегодня говорит, что она напоминает о красоте духовной, склоняет к прощению и примирению, может подтолкнуть к поиску уединения или пребыванию в узком кругу самых близких людей. Этот день усиливает сентиментальность, музыкальность и игру воображения, может пробудить интерес к искусству, психологии, истории и тайнам прошлого. Скитальцам и сомневающимся он подскажет, где можно найти приют и «бросить якорь». Возможна тяга к домашним лакомствам, избыточная чувствительность, чрезмерная доброта или доверчивость.

Овен

Сегодня Овны не слишком расположены к открытости и публичности. День может усилить тягу к уединению и приватности, склонить к очень эмоциональному восприятию вестей и событий. Он подходит для того, чтобы погрузиться в хозяйственные заботы, во внутреннюю часть бизнеса или в реализацию планов по комфортному обустройству своего жилища. Хорошо заниматься делами, подразумевающими тишину и секретность.

Телец

Сегодня Тельцов склоняет к сентиментальности и игре воображения. Многие Тельцы не смогут отказать себе в удовольствии о чем-то повспоминать или помечтать. Звезды намекают им, что сегодня есть условия не только для фантазий, но и для умеренной активности в желаемой сфере. В зависимости от направления интересов, можно заняться домом, бизнесом, хобби, искусством или оживить свою личную жизнь.

Близнецы

Сегодня у Близнецов проблемой может стать нехватка чувства меры или ощущения реального времени. Они могут размечтаться, переоценить свои возможности и настроить слишком много планов. Часто ими будут руководить благие намерения. Возможна влюбленность, амбициозность, любознательность, надежда угодить близким или начальству. Побочными эффектами дня могут стать расточительность и тяга к лакомствам.

Рак

Сегодня для Раков это благоприятный и гармоничный день. Многие Раки получат возможность потакать своим желаниям, вкусам и прихотям, при этом удачно избегая ловушек, которые расставили им обстоятельства. У них будет возможность опереться на правильные ориентиры, на собственное чутье или надежную систему принципов. Невзирая на соблазны, они сохранят верность своей истинной цели, идеалу, вере или любви.

Лев

Сегодня Львов день приглашает сделать акцент на своей внутренней жизни, на значимых для себя психологических и духовных вопросах. Самое время пойти дальше популярных поверхностных идей текущего момента и копнуть чуть глубже. Возможно обращение к прошлому или к семейной истории. Также эти сутки создают условия для тайных дел и уединения, помогают работать из дома и руководить бизнесом «из-за кулис».

Дева

Сегодня Девам станет проще поддерживать ценные для себя отношения, беречь любовь и дружбу, восстанавливать и подтверждать доверие. Эмоциональная атмосфера этого дня дарит подсказки в виде намеков и знаков, помогает не попасть в идеологические, профессиональные и другие ловушки. Есть шанс получить сочувствие и помощь. Важны те, с кем связывают общие цели, планы и воспоминания.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют держаться в рамках профессионального плана, домашнего распорядка или лечебного режима, но без лишней жесткости. День подразумевает сочувствие, заботу, эмоциональный контакт. Узы родства и личные симпатии могут стать важнее идеалов и интеллектуальных убеждений. Стоит поддержать добрые отношения с помощниками, подчиненными и персоналом, а вдали от дома - с земляками.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день вернет эмоциональную устойчивость, веру, надежду и нужные моральные ориентиры, а также подскажет им мягкий эффективный способ выправить любую критичную ситуацию. Можно рассчитывать на гармонизацию отношений в любви и браке, на улаживание юридических, деловых и других острых разногласий. Если проблема в данный момент не имеет решения, события дня помогут отвлечься и утешиться.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день подсказывает безболезненные, мягкие и дипломатичные решения многих проблем – в том числе, в их семейной и частной жизни, в любви, в жилищных, финансовых или налоговых делах. Не исключено, что для этого им придется немного отступить от декларируемых ими публично взглядов. Возможно, придется приватно уладить деликатный вопрос, прибегнув к родственной или земляческой протекции.

Козерог

Сегодня Козерогам обстоятельства позволяют поддерживать с интересующими их людьми не только деловой, но и эмоциональный контакт. День хорош для обмена симпатиями, выражения любви, теплых родственных и дружеских чувств. Самое время поговорить с партнером по браку, принять приглашение на свидание, посетить посиделки с коллегами, семейную или соседскую встречу, приватную вечеринку в узком кругу.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает подумать о приятных и полезных покупках. Даже при скромном бюджете стоит побаловать себя и близких мелочами, которые сделают функциональнее быт или помогут сберечь здоровье. Небольшие знаки внимания – хороший способ выразить теплые чувства любви, заботы, привязанности. Ненужные приобретения и подарки, призванные «пустить пыль в глаза», в этот день не приветствуются.

Рыбы