Выбираем позитивных собеседников – гороскоп на 27 июня

26 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Сатурна может принести минуты уныния или недомогания, усилить потаенные страхи, скрытность или сдержанность, повысить потребность в уединении и покое.

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Гороскоп на сегодня говорит, что гармоничный аспект к Меркурию поможет системному организованному мышлению, контролю над эмоциями, трезвости оценок и глубокому самоанализу. Создав нужный настрой, можно успешно навести минимальный порядок в доме или на рабочем месте, в мыслях, вещах или документах. День подходит для тайных плановых акций, приватных совещаний, консультаций с доверенными лицами, уединенных размышлений, ведения дневника, изучения архивов. Овен Сегодня Овнов день вынуждает действовать втайне или с осторожностью. В течение дня возможны минуты сентиментальности, усталости или уныния. Может возникнуть потребность в уединении или в подтверждении безопасности. Хорошо заниматься инспекцией имущества и владений, строительством, хозяйственными делами, внутренними деловыми совещаниями, планированием и профилактикой границ своей частной территории. Телец Сегодня Тельцам не придется искать поле для своей активности. Изначальный настрой в эти сутки может быть пассивным, мечтательным или осторожным, но при желании будет легко найти повод для действий. Это подходящий день для целевых командировок и совещаний, работы с документами, обмена симпатиями. Он может принести важное известие или заставить обсудить серьезную тему, например, планы на будущее. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют ориентироваться на свои долгосрочные планы, например, профессиональные, финансовые или семейные. В этот день напомнят о себе долг, порядок и система. Он подходит для контакта с начальством, родителями и официальными инстанциями, для разумной экономии и целевых покупок по списку, проверок и инспекций, может заставить контролировать расходы или проявления чувств. Рак Сегодня Ракам день обеспечивает стабильность, а также добавляет терпения, помогая не опережать события, идти к реализации своих желаний по определенному плану и ценить не количество, а качество полученных результатов. Это поможет им упрочить свои позиции и не делать ошибок в значимых для себя сферах. Отдачи от некоторых слов и действий придется подождать, но звезды уверяют, что дело того стоит. Лев Сегодня Львам лучше избегать публичности. Успех может требовать скрытности, терпения, системной осторожности, контроля над эмоциями или над расходами, а также определенной психологической атмосферы. Многим Львам будет удобнее заниматься своими делами в тишине и безопасности, дома или в отдельном кабинете. День хорош для важных размышлений, тайных совещаний с доверенными лицами, работы с архивами. Дева Сегодня Девам звезды советуют ценить возможность побыть в компании родственников или земляков, в обществе своих старых друзей, любимого человека или людей, близких по духу. Если такую встречу не удалось устроить вчера, еще не поздно провести ее сегодня. Это подходящий момент для совещаний, планирования, подведения итогов. Уместны полуформальная обстановка и сдержанный доверительный тон. Весы Сегодня Весам звезды советуют придерживаться плана или повседневного расписания, следовать семейному или профессиональному долгу, поддерживать базовый порядок в текущих делах и в быту. Желателен контроль за состоянием здоровья. День подходит для совещаний, проверок, планирования, работы с документами, обращения за целевой помощью, для общения с врачом, начальником, помощником, службой поддержки. Скорпион Сегодня для Скорпионов это день стабилизации. Они могут получить доступ к полезным данным, важное известие из-за рубежа или из интересующего учреждения, подтверждение своих прав или знак взаимной симпатии. Хорошо выбирать маршруты для путешествий, работать с профессиональной и юридической документацией. Конкретные совместные акции, романтические контакты и обмен услугами желательно перенести на утро. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют сконцентрироваться на важных делах и не позволять себе внутренне расслабляться, пока дело не будет закончено, например, не прояснится ситуация с деньгами, жилищными планами, семейным вопросом или безопасностью, не будет оформлен документ, получено известие или выдано разрешение. Успеху может помочь проницательность, сдержанность, скрытность или доступ к архивам. Козерог Сегодня Козероги ищут взаимопонимания, но им часто мешает сдержанность или мнительность. Контролировать свои чувства, быть скупыми на слова и держать дистанцию они могут по веской причине (неудачный прежний опыт, профессиональная этика). Для поддержки обратной связи, симпатий и взаимовыгодного партнерства придется найти баланс между стремлением оберегать свои секреты и готовностью к диалогу. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют следовать плану и поддерживать порядок во всех сферах: проводимых работах, документах, переписке, текущих финансовых делах. Не помешает контроль за эмоциями, питанием и расходами. Желательно пользоваться услугами надежных людей и проверенными сервисами. План и учет не дадут мега-прибылей, но помогут сберечь имеющееся и рационально распорядиться тем, что есть. Рыбы Сегодня Рыбы склонны действовать по плану и организованность часто идет им на пользу. Они могут добиться успеха в профессии или творчестве, в сфере планирования или аналитики. Многие Рыбы будут успешно контролировать свои эмоции, дозировать проявления своих родительских и любовных чувств. Возможные побочные эффекты дня: скепсис, скрытность, элемент холодности, ограничивающее свободу недомогание.