Наслаждаемся каждой минутой – любовный гороскоп на 28 июня

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять, какие события могут произойти в их жизни и как к ним подготовиться.
Овен
Сегодня для Овнов день начнется не очень бодро, из-за чего они могут решить, что отменяют любовные планы. Но к полудню они снова ощутят прилив энергии и настоятельную потребность в контакте с любимым человеком. Если не вышло приятного совместного утра, есть надежда на романтический вечер.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быстрее пользоваться моментом – в противном случае, хорошая возможность может пройти мимо них или ее перехватит кто-то другой. Прежде всего, этот совет адресован Тельцам, ищущим новых знакомств или завязавшим романтические отношения совсем недавно.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды намекают, что им лучше отказаться от важных инициатив. Утром велика вероятность стать жертвой старых иллюзий и закономерно разочароваться в них. Во второй половине дня стоит учитывать, что любые недоразумения в отношениях способны отразиться на будущем романа.
Рак
Сегодня Ракам придется выбрать в любви одно из двух: упрямо следовать собственным вкусам либо принять стиль общения, навязанный ситуацией. Второй вариант сулит им приятный бонус сейчас, но проигрыш в долгосрочной перспективе. Ракам, настроенным на прочные отношения, подойдет первый вариант.
Лев
Сегодня Львы могут провести в колебаниях между любовными планами и другими аспектами жизни, которые у них сейчас в приоритете. Не исключено, что им придется столкнуться с помехой при поддержке дистанционной связи или скрепя сердце отказаться от приглашения в спонтанное романтическое путешествие.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства способны помешать наслаждаться общением с любимым человеком в спокойном и приятном режиме нон-стоп. Им придется либо ухитряться совмещать личные контакты с какими-то срочными хлопотами, либо пожертвовать романтическими планами в угоду другим сторонам своей жизни.
Весы
Сегодня Весы тянутся к общению с любимым человеком, но могут испытывать при встрече с ним те или иные проблемы – чаще всего, бытовые или психологические. Многие Весы из-за своего текущего статуса будут отличаться повышенной эмоциональностью, впечатлительностью и дополнительной ранимостью.
Скорпион
Сегодня Скорпионам мешают наслаждаться спокойным общением с любимым человеком те или иные мелочи жизни. Попытка совместить романтические контакты с насущными бытовыми или деловыми хлопотами может закончиться забавным или досадным недоразумением. Возможно, оно тоже станет частью любовной истории.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может показаться, что вторая половина этого дня освобождает их от необходимости учитывать психологические нюансы отношений, но это не так. Для типичных Стрельцов именно в этот период возрастет рсик совершить в общении с близким человеком какую-то оплошность, например, бестактно пошутить.
Козерог
Сегодня для Козерогов обстоятельства складываются не очень благоприятно. В первую очередь, типичных представителей этого знака ожидает тот или иной психологический дискомфорт в общении. Козероги, вовлеченные в совместный быт, могут начать нервничать из-за каких-то его аспектов.
Водолей
Сегодня для Водолеев ситуации не являются чем-то серьезным. Если в общении с близким человеком и случится курьез, он скорее вызовет улыбку и даст повод для смеха, чем закончится ссорой. Договариваясь о тех или иных мелочах, стоит иметь в виду вероятность нестандартного хода событий.
Рыбы
Сегодня Рыб поворот событий способен слегка разочаровать или озадачить. Многие Рыбы лишатся точки опоры и возможности контролировать ситуацию – что в данный момент является для них существенным минусом и мешает им свободно наслаждаться приятными сторонами романтического общения.