Взвешиваем все «за» и «против» – гороскоп на 28 июня

27 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня лучше приступать к делам около полудня, именно к этому времени возрастет активность.

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Гороскоп на сегодня говорит, что утром велика вероятность рассеянности, сонливости, паузы, загадки или тупика. Лучше дать себе время выспаться и собраться с мыслями. Основная часть дня склоняет к быстрым реакциям и решениям, что актуально для текущего момента, но иногда ведет к курьезу. Вступление Луны в знак Овна даст энергию, необходимую для использования хороших возможностей, однако часть ее может уйти на импульсивные метания или колебания. Возможно, придется пройти через этап согласования планов с домочадцами и близкими людьми. Овен Сегодня Овнам звезды советуют планировать активность и преследование своих интересов на послеполуденное время. Утром есть вероятность проволочек в делах, рассеянности, замедленных реакций. Можно дать себе дополнительный час для сна или медленного пробуждения. Во второй половине дня не лишне посоветоваться с членами семьи перед тем, как распоряжаться семейными бюджетом и делать покупки в дом. Телец Сегодня Тельцам нужно быстрее подстраиваться к обстановке, если они хотят преуспеть «здесь и сейчас». Наиболее активные события ожидаются во второй половине дня, именно в это время желательно проявить больше гибкости и расторопности. Стоит учесть противоречивый характер сегодняшних ситуаций, многие из них содержат шутку, загадку или задачку на сообразительность. Не стоит начинать важные дела. Близнецы Сегодня Близнецам лучше пропустить утренние часы: в это время есть риск ошибиться в мелочах или допустить стратегический просчет. Не стоит планировать на раннее время важные встречи и отправку документов. Вторая половина дня сулит подвижки в текущих делах и хорошие шансы, но немного коварна в деталях. В частности, стоит быть предусмотрительнее в денежной сфере, избегать быстрых покупок и сделок. Рак Сегодня Ракам не стоит надеяться на сохранение вчерашних предсказуемых обстоятельств, четких планов и ровного настроения. Во второй половине дня возрастет вероятность двойственных ситуаций и противоречивых моментов. Ради достижения цели или выполнения задания придется стать расторопнее. Возможно, придется выйти из своей зоны комфорта или пойти на компромисс, поступившись частью своих принципов. Лев Сегодня Львам вторая половина дня сулит неплохие возможности, но из-за своих текущих обстоятельств многие Львы не смогут ими толком воспользоваться. Возможно, их будут удерживать события на родине, сковывать семейные или жилищные дела, делать зависимыми нюансы личного здоровья, быта или настроения. Может быть упущен шанс поездки или развития связей за рубежом. Это не лучший момент для старта путешествия. Дева Сегодня Дев может разочаровать развитие событий, если с утра они были настроены на общение со своими друзьями или родственниками, на продолжение встречи с любимым человеком или свободные спокойные занятия своим старым хобби. Вторая половина этого дня может вынудить их заняться решением срочной задачи или отправить в погоню за каким-то шансом, например, дающим надежду на быстрый карьерный рост. Весы Сегодня Весам стоит быстрее реагировать на сигналы от интересующих людей, например, от своих деловых партнеров, клиентов или спонсоров. В то же время, стоит учесть некомфортный психологический фон, который может создавать текущая ситуация в привычном общении. Не исключено расхождение в планах и вкусах там, где обычно царило согласие. Взаимопонимание может затруднять собственная эмоциональность. Скорпион Сегодня Скорпионам день может принести новую серию забот и мелких противоречий. Не исключено, что во второй половине дня придется отменить приятные занятия ради каких-то насущных дел или поправки здоровья. В течение дня могут расти колебания или добавляться варианты к уже созданным планам. Звезды советуют не заниматься сегодня важными делами, отложить ключевые переговоры и значимые совместные акции. Стрелец Сегодня для Стрельцов день может начаться с тупика, с минут рассеянности или разочарования. После полудня появится нужная энергия и мотивация, но путь не всегда будет гладким. Вторая половина дня может принести противоречивые или нестандартные ситуации, создать почву для недоразумений в общении, работе или финансовых вопросах. Не помешает запастись несколькими вариантами тактики и чувством юмора. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют избегать масштабных стартов и важных встреч, а также стараться не поддаваться минутным импульсам и не принимать скоропалительных решений. Наиболее критична вторая половина дня: в это время лучше ограничиться реакцией на самые срочные сигналы, максимально сократить время общения и заниматься лишь теми задачами, которые не требуют длительной концентрации внимания. Водолей Сегодня Водолеям не придется скучать на работе, дома, в коротких поездках, на прогулках и в ситуациях повседневного общения. Вторая половина дня может создать повод для забавных недоразумений в семейном или служебном кругу, в контактах с попутчиками или представителями сервисов, но она также обещает познавательные моменты, связанные с возможностью расширить свой кругозор или список связей. Рыбы Сегодня Рыбы могут позволить себе помечтать или выспаться. Новый всплеск энергии вероятен после полудня, но рассчитывать на ровный стандартный ход событий не стоит. Возможно, пойдет не в том направлении творческая мысль, изменится список расходов, придется пойти на тот или иной компромисс с детьми или близкими. Стоит заранее взвесить плюсы и минусы спонтанного шага, например, неожиданной покупки.