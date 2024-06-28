Переходим на неформальное общение – финансовый гороскоп на 29 июня

Сегодня нам стоит общаться по-дружески с начальством и партнерами. Открываемся.

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять, как вести себя в этот день для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня для Овнов день может пройти неоднозначно. С одной стороны, у вас могут успешно решаться текущие вопросы относительно карьерного роста и управления имеющимися в вашем распоряжении ресурсами. Это особенно актуально для руководящих работников. Однако этот день может сложиться неблагоприятно для использования недвижимого имущества и заключения договора аренды.

Телец

Сегодня у Тельцов инициативное поведение вместе с активностью и пробивными качествами может быть вознаграждено новыми успехами. Это удачное время для коротких поездок, деловых знакомств, встреч, переписки. Успешно развивается розничная торговля, ускоряются товарно-денежные обороты. А вот сделка по купле-продаже недвижимости может внезапно сорваться. Некоторые дела не удастся довести до завершения.

Близнецы

Сегодня Близнецы , причастные к торгово-закупочной и посреднической деятельности, могут столкнуться с множеством мелких препятствий в работе. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара, предназначенного для последующей реализации в розничной торговой сети. Звезды не советуют полагаться на надежность партнеров. Данные вам обещания могут остаться не исполненными.

Рак

Сегодня для Раков , решивших проявить инициативу в бизнесе, не лучший день. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас может отсутствовать правильное понимание об экономической выгоде тех или иных шагов. А если нет уверенности в целесообразности тех или иных поступков, то лучше пока поставить вопрос на паузу.

Лев

Сегодня Львы могут иметь отличный шанс улучшить условия труда на своем рабочем месте. Также возможно, вам предложат более престижную и выгодную работу. Если вы подумывали о смене работы, то этот новый вариант может вас заинтересовать. Отношения с коллегами по трудовому коллективу и с начальством складываются гармонично. При необходимости, вы можете получить достаточную поддержку своим инициативам.

Дева

Сегодня Девам , имеющим свой бизнес, звезды советуют больше внимания уделять рекламной деятельности по раскрутке своих проектов. Успешно могут пойти дела у работников дизайнерских и фотографических студий, туристических агентств, преподавателей вузов и тех, кто имеет отношение к судебно-юридической системе. Хорошо использовать этот день для расширения кругозора и повышения уровня квалификации.

Весы

Сегодня у Весов , работающих в сфере недвижимости или в семейном бизнесе, этот день может сложиться вполне благополучно. Вы можете улучшить условия своего труда на рабочем месте. Это может быть сделано за счет ремонта помещения и приобретения мебели и техники. Руководящим работникам не рекомендуется проводить реформирование и менять сложившийся ритм работы. Стабильность в работе сейчас важнее.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют проявить максимум активности при работе с информацией и в поиске новых деловых связей. Успешно развивается и укрепляется деловее партнерство. Ваш бизнес может прирастать за счет вовлечения новых людей в сферу ваших экономических интересов. Особенно это касается торгово-закупочной деятельности и консультаций в сфере сетевого маркетинга.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов , пожалуй, один из самых успешных дней для деловой активности, финансового благополучия и урегулирования материальных вопросов. Деньги могут сами идти к вам в руки – главное, не лениться и суметь их взять. Может быть много выгодной работы и заказов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут складываться доброжелательные – это способствует высокой результативности.

Козерог

Сегодня Козероги смогут успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Прежде всего, следует помнить, что сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Благодаря этим качествам вы сможете открыть для себя любые двери. Могут проявиться ваши лидерские качества, и вы можете быть способны вовлекать людей в развитие своих проектов. Однако пока лучше воздержаться от переговоров и сотрудничестве.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать улучшение в делах. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, без деловых партнеров или в семейном бизнесе. Особенно это относится к тем, кто работает удаленно и может рассчитывать только на свои таланты и мастерство. Хорошее время для аналитической работы по подготовке финансовых отчетов.

Рыбы