Действуем нешаблонно – любовный гороскоп на 1 июля

Гороскоп поможет понять, какие сферы жизни требуют внимания, где можно ожидать успеха, а где следует проявить осторожность.
Овен
Сегодня Овны чрезвычайно упрямы и нередко действуют по инерции. В зависимости от своих намерений, они могут быть очень чувственными, активными, изобретательными, гневливыми или навязчивыми. Также они могут быть ревнивыми и вести себя, словно собственники. Их поведение иногда будет непредсказуемым.
Телец
Сегодня от Тельцов «летят искры» и исходят флюиды невероятной страсти. Несмотря на их эксцентричное, неуравновешенное и ревнивое поведение, у них есть шанс отлично поладить с объектом своих симпатий. Их чувства будут взаимными, а свой взрывной темперамент они отчасти сумеют обуздать.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть все шансы удержать в своих любовных отношениях гармонию и приятно провести время в обществе партнера, если они спокойно принимают непредсказуемые зигзаги внешних событий. Также для приятного свидания им желательно иметь свободное время и (или) свободные средства.
Рак
Сегодня Ракам ход событий может казаться неуправляемым и непредсказуемым, но в одном они могут быть уверены: в любовных делах их ждут приятные подвижки. Помогать прогрессу романа будет не только волнующая обстановка, но и привлекательность самих Раков, перед которой сейчас очень трудно устоять.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют не реагировать слишком остро на инициативы партнера, спокойнее воспринимать проявления его непредсказуемого нрава, эксцентричности и ревности. Остроту любой ситуации можно смягчить и нейтрализовать, если вовремя отступить в тень, промолчать или проявить сочувствие.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не бояться неожиданностей и смело преследовать в делах сердечных свои интересы. Как бы драматично и волнующе ни начинались сюжеты этого дня, закончатся они наверняка положительно. Сложившиеся любовные союзы станут еще крепче, а новые романы получат позитивный импульс.
Весы
Сегодня Весов события приглашают испытать в любви острые ощущения: пуститься в авантюру, поддаться страсти, внести в свою личную жизнь нечто новое. Многие Весы будут не прочь принять приглашение, но из осторожности предпочтут не слишком рисковать, а также не станут афишировать свои приключения.
Скорпион
Сегодня Скорпионов звезды спешат обрадовать доброй вестью: что бы ни случилось и как бы ни повернулись события, отношения с любимым человеком не пострадают. Возможно, сыграет роль целый комплекс факторов: взаимная страсть, дружба, привычка, общность идеалов или верность данным ранее клятвам.
Стрелец
Сегодня от Стрельцов обстоятельства требуют готовности к сюрпризам и умения действовать нешаблонно. Если с этими качествами у них не возникнет проблем, то не будет проблем и в отношениях с близким человеком: даже в самых неожиданных ситуациях их начнут посещать подсказки и озарения.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит опасаться любовных импровизаций – во многих ситуациях, связанных с личными отношениями, они поощряются и приветствуются. Если у партнера или у вас появился каприз, не бойтесь воплотить его в реальность: скорее всего, вкусы сойдутся и результат придется по душе обоим.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что в близких личных отношениях лучше не допускать грубых ошибок: исправить их будет возможно, но сложно. Лучше потратить энергию на что-то более приятное и полезное, например, заняться вместе с любимым человеком обустройством и обновлением совместной территории.
Рыбы
Сегодня Рыбам удается сохранить контроль над ходом своего романа. В зависимости от ситуации, им ничего не стоит получить желаемое (если их запросы разумны и не слишком велики), а также выйти сухими из воды, если они допустили промах. Непредсказуемость обстановки может оказаться им на руку.