Найдем гармонию со всеми и во всем – гороскоп на 1 июля

30 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Марса не сулит покоя.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны срочные дела, стрессовые моменты, новшества, сюрпризы, старания ради дома и близких. Заострив проблемы, этот день также обеспечит возможность стабильности, защиты, смягчения, сбережения ресурсов и сохранения гармонии чувств. Нештатные ситуации не навредят, если держаться в рамках плана и правил, думать о подстраховке. Нужна аккуратность в рискованной сделке, экспериментальной процедуре, плановом обновлении, в работе с хозяйственным инвентарем, кухонным оборудованием, электроприборами. Стоит контролировать гнев и собственнический инстинкт. Овен Сегодня у Овнов ситуации способны сделать их настойчивыми и деловитыми – особенно там, где дело касается их дома или дохода. Их энергия часто будет направлена в материальную или жилищно-бытовую сферу. Внимания может требовать хозяйственный вопрос, имущество или семейный бизнес. Неординарный неожиданный поворот событий вынудит многих Овнов пойти на деловой или финансовый риск. Возможна нервозность. Телец Сегодня Тельцам важно найти конструктивный выход своей энергии и страстям, тяге к новизне, прогрессу, авантюрам и экспериментам, иначе они начнут возмущать вокруг себя обстановку, одним своим присутствием провоцируя приключения и кризисы. К счастью, в этот день у них есть рычаги управления темпераментом. Несмотря на сложности ситуации и на собственное неровное поведение, они смогут преуспеть. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на стандартный ход событий. Даже в привычных делах возможны волнения и сюрпризы. Неожиданно могут повести себя зарубежные друзья или партнеры. Не исключены риски в финансовой сфере. В то же время, можно не бояться фатальных ошибок: нештатные ситуации под контролем, проблемы вполне решаемы. Возможно, из неожиданного кризиса даже удастся извлечь выгоду. Рак Сегодня Раки получат шанс принять участие в резонансных коллективных событиях, в каком-то увлекательном эксперименте или в делах своих друзей, а заодно сделать новый шаг в будущее, продвинуться на пути к прогрессу, деловому успеху или финансовому благополучию. Сильной мотивацией для многих Раков будет не только материальная перспектива, но и личный интерес: любовная симпатия, развитие романа. Лев Сегодня Львам события могут нести нервозность и существенные риски, но их текущее положение поможет им уйти от кризиса или смягчить его. Они смогут умело управлять своим бизнесом, имуществом или домашними делами, оставаясь «за кулисами». Не исключена тайная поддержка от родственника или другого человека. Звезды советуют не торопиться выходить из тени и не спешить с высказыванием своего мнения. Дева Сегодня Девам важно помнить, что обстоятельства на их стороне, или на стороне их друзей, близких людей, референтной группы. Даже самые нервирующие и неожиданные события в этот день стабилизируют настоящее и хорошо влияют на будущее. Любой нештатной ситуации можно противопоставить слаженность действий, гармонию взаимных чувств или общность материальных интересов. Хорошо заниматься обновлениями. Весы Сегодня Весам звезды советуют спокойнее относиться к нервирующим, неожиданным и рискованным ситуациям, к плановым работам, проверкам и необходимым обновлениям: все под контролем и кризиса легко избежать. Сюрпризы не отменят планов. Нужные люди справятся с задачей, а риски и эксперименты не выйдут за грань разумного. Уверенности в хорошем исходе прибавит заранее созданная система правил или защит. Скорпион Сегодня Скорпионов день не защищает от нестандартных сложных моментов, но дает им рычаги, помогающие повернуть события в нужную для себя сторону. Интересы сегодня во многом пересекутся и появится шанс на согласие, даже если вначале имелось критичное противоречие и общее дело было под угрозой. Удастся преодолеть неприязнь или ревность, сработаться, сделать шаг к любовной гармонии или примирению. Стрелец Сегодня Стрельцам день может принести неожиданные хлопоты или заставить их плотнее заняться плановыми работами, например, обновлением по расписанию в доме или офисе. Удача в этот день во многом зависит от мастерства, плана, контроля, своевременного подключения систем безопасности и обращения в специализированные сервисы, но в критичный момент может сыграть роль чутье или готовность к импровизации. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не бояться сложных задач: все они решаемы. Даже если ситуация неординарна и требует чего-то необычного, решение найдется и воплотится в жизнь. Если старт был трудным, положение выправится: восстановится гармония, снимутся страхи или минимизируются потери. Это день творчества, обновлений и импровизаций, полем для которых может стать бизнес, хобби или личная жизнь. Водолей Сегодня Водолеям не стоит терять надежду, если что-то пошло не так и ситуация близка к кризисной: все поправимо. Однако не стоит рассчитывать на легко доставшийся результат: скорее всего, для исправления положения придется основательно потрудиться, иногда оказываясь на грани травмы, кризиса, краха или ссоры. Возможны трудности в ходе ведения бизнеса или хозяйства, обновления в доме или на работе. Рыбы Сегодня Рыбам не стоит откладывать проведение плановых работ: несмотря на сюрпризы, в них возможен успех. Не стоит и подавлять спонтанные порывы, если они лежат в русле ваших основных планов. Этот день создает предпосылки для неплохого результата в деловых и семейных вопросах, творчестве, личной жизни. Внешние кризисы пройдут стороной, дела, отношения и чувства удастся удержать под контролем.