Полагаемся не на удачу, а на себя – финансовый гороскоп на 3 июля

Гороскоп поможет лучше понять текущие астрологические влияния и подготовиться к возможным изменениям и событиям.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздержаться от попыток сделать карьеру и вступать в контакты с начальством. Ваши инициативы могут оказаться не оценены по достоинству. В своих действиях ориентируйтесь, прежде всего, на то, что ждет от вас руководитель. Воздержитесь от принятия ответственных решений при сделках с недвижимостью: от подписания договоров аренды, субаренды.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от отправки в служебные командировки за границу. С дальними перевозками грузов лучше повременить. Запланированные встречи могут срываться по независящим от вас причинам, либо проходят не так, как бы вам хотелось. Нежелательно заниматься рекламным и туристическим бизнесом. Важно принимать все меры к тому, чтобы сохранять свою деловую репутацию.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют быть предельно расчетливыми при финансовых расходах. Возможно, вам будет нелегко зарабатывать деньги, велики риски неэффективных расходов. Старайтесь держать под контролем свои расходы, что не нарушать финансовый баланс своего бюджета. Чем меньше вы будете тратить деньги, тем больше вероятность их сохранить. А о приумножении капиталов на сегодня лучше забыть.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от активного взаимодействия с деловыми партнерами. Если же ситуация приведет вас к необходимости такого контакта, то у вас может состояться принципиальный разговор с партнером. Постарайтесь понять мотивы поведения, которые движут вашим партнером, и не делайте поспешных выводов. При работе в сфере услуг будьте предельно внимательными к запросам клиентов.
Лев
Сегодня у Львов отношения с коллегами по трудовому коллективу могут быть существенно затруднены. Возможны интриги, недоразумения, неправильно понятые намерения и в целом запутанная обстановка. Предметом споров между коллегами может стать неправильное распределение обязанностей. Попытка урегулировать дела через кулуарные переговоры может привести к обратному эффекту.
Дева
Сегодня Девам, которым по роду деятельности которых приходится заниматься коллективной творческой работой, возможно, придется столкнуться с серьезными трудностями. Вероятно, вам может быть сложно будет найти взаимопонимание с теми людьми, которых еще недавно вы считали своими единомышленниками. Внезапные происшествия могут стать причиной оперативных поправок в планы.
Весы
Сегодня Весы, занимающие руководящие должности, могут почувствовать в себе усиление амбиций и желание подняться выше по карьерной лестнице. С другой стороны вы можете столкнуться с сопротивлением ваших тайных недоброжелателей и недостаточной поддержкой со стороны семьи и близких родственников. Только при учете мнения близких людей вы сможете обрести прочный фундамент.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют отправляться в дальние командировки и иметь дела с иностранцами. Те, кто работает за границей или в совместных предприятиях, могут столкнуться с осложнениями. Для успеха в торгово-закупочной деятельности вам, возможно, предстоит отрегулировать вопрос о деловых связях и взаимодействии и просчитать логистику оптимальных маршрутов доставки товара.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют делать серьезные капиталовложения в развитие бизнеса и оплачивать расходы безналичными банковскими платежами. При расходовании денег на закупку оптовых партий товара предназначенного для перепродажи, вы рискуете потратить деньги впустую, поскольку купленный товар может оказаться неликвидным. Нежелательно давать и брать деньги взаймы.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с серьезным противодействием и разногласиями со стороны основного делового партнера. Звезды советуют прислушаться к мнению вашего делового партнера и попытаться найти компромисс. На данном этапе у партнера может оказаться более перспективная позиция. При работе в сфере услуг рекомендуется идти на уступки и гасить конфликты в самом их начале.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может сложиться проблематично для отношений с коллегами по трудовому коллективу. С ними вам может оказаться нелегко наладить эффективное деловое взаимодействие – в коллективе может сложиться излишне эмоциональная и неделовая атмосфера. Личные отношения могут отвлекать от работы. Несмотря на ваши усилия, результата будет трудно добиться и потребуется потратить много сил.
Рыбы
Сегодня для Рыб есть некоторый риск втянуться в авантюрные финансовые спекуляции, типа вложений денег в высокодоходные инвестиционные фонды. Расчет на собственные усилия в работе и отказ от попытки заработать «легкие деньги» – залог успеха этого дня. Не следует заниматься перспективным планированием и полагаться на удачу. Непростое время ожидает представителей творческих профессий.