Не поддаемся случайным новым чувствам – любовный гороскоп на 4 июля

Сегодня мы можем ненароком влюбиться.

Читая этот гороскоп, вы сможете лучше подготовиться к грядущим событиям и принять более осознанные решения.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют поднимать в общении с любимым человеком какие-либо определенные темы. Не стоит договариваться о важном: возможна забывчивость, есть риск что-то перепутать. Также в этот день может подвести связь, не всегда будет легко дозвониться или дождаться быстрого ответа.

Телец

Сегодня у Тельцов в личной жизни вряд ли произойдет что-то новое, но жалеть об этом не стоит: это не лучший день для важного свидания, поиска знакомств и проявления инициативы. Звезды советуют поддерживать общение в сложившемся стиле и намекают, что в ближайшие дни может случиться что-то интересное.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что удача их не покинет, но может временно им изменить. Возможны обрывы связи или другие помехи к активному общению с пассией. Есть риск провести день наедине со своими иллюзиями, в сомнениях и догадках. Не стоит поднимать в этот день новые темы.

Рак

Сегодня Ракам не стоит удивляться, если они не получат ясных ответов или обманутся в своих ожиданиях, а также если окажутся в информационном вакууме, окруженные стеной психологического недопонимания, молчания или иллюзий. Это не лучший день для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Лев

Сегодня Львы не только общительны, но и подвержены игре воображения. Их может заинтриговать будущее. Часть любовного горизонта будет покрыта туманом, завеса неясности способна дать пищу для фантазий. Стоит помнить, что не все обещания этого дня имеют силу и не все предчувствия верны.

Дева

Сегодня у Дев звезды поощряют общительность, их попытки произвести на пассию впечатление своим остроумием или эрудицией. В то же время, они напоминают о границах, которые может выставить этот день. Возможно, на общение будет отведено мало времени, а партнер будет скрытен, молчалив или холодноват.

Весы

Сегодня для Весов день благоприятен эмоционально: он подпитывает романтические надежды и веру в счастье. В событийной части он может принести препятствия, помехи и отсрочки, с которыми пока приходится мириться. Звезды напоминают о важности поддержки связи, в том числе, на духовном уровне.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что это день иллюзий, которые вполне способны затронуть сферу чувств и личную жизнь. Романтические заблуждения этих суток вскоре развеются, а ошибка или обман в делах сердечных непременно вскроется. В зависимости от ситуации, на это может уйти один день или один год.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут не замечать признаков фундаментального недопонимания с любимым человеком или попросту закрывать на них глаза. Не всегда подобная снисходительность будет признаком великодушия или истинной мудрости, иногда это будет серьезной ошибкой.

Козерог

Сегодня Козерогам важно поддерживать общение с любимым человеком, но в определенном тоне. Лучше избегать чрезмерной серьезности и дотошности, драматичной постановки вопроса и требований немедленно предоставить исчерпывающий ответ. Часть истины сегодня остается «за кадром» и иногда это к добру.

Водолей

Сегодня Водолеям придется учесть в своих любовных планах наличие ограничений. Ситуация не идеальна и полная свобода действий маловероятна, стоит это принять. Возможно, свидание продлится не так долго, как хотелось бы, или будут другие помехи. Тем не менее, это хороший день (для рядовой встречи).

Рыбы