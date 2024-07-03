Не поддаемся случайным новым чувствам – любовный гороскоп на 4 июля

Читая этот гороскоп, вы сможете лучше подготовиться к грядущим событиям и принять более осознанные решения.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют поднимать в общении с любимым человеком какие-либо определенные темы. Не стоит договариваться о важном: возможна забывчивость, есть риск что-то перепутать. Также в этот день может подвести связь, не всегда будет легко дозвониться или дождаться быстрого ответа.
Телец
Сегодня у Тельцов в личной жизни вряд ли произойдет что-то новое, но жалеть об этом не стоит: это не лучший день для важного свидания, поиска знакомств и проявления инициативы. Звезды советуют поддерживать общение в сложившемся стиле и намекают, что в ближайшие дни может случиться что-то интересное.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что удача их не покинет, но может временно им изменить. Возможны обрывы связи или другие помехи к активному общению с пассией. Есть риск провести день наедине со своими иллюзиями, в сомнениях и догадках. Не стоит поднимать в этот день новые темы.
Рак
Сегодня Ракам не стоит удивляться, если они не получат ясных ответов или обманутся в своих ожиданиях, а также если окажутся в информационном вакууме, окруженные стеной психологического недопонимания, молчания или иллюзий. Это не лучший день для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Лев
Сегодня Львы не только общительны, но и подвержены игре воображения. Их может заинтриговать будущее. Часть любовного горизонта будет покрыта туманом, завеса неясности способна дать пищу для фантазий. Стоит помнить, что не все обещания этого дня имеют силу и не все предчувствия верны.
Дева
Сегодня у Дев звезды поощряют общительность, их попытки произвести на пассию впечатление своим остроумием или эрудицией. В то же время, они напоминают о границах, которые может выставить этот день. Возможно, на общение будет отведено мало времени, а партнер будет скрытен, молчалив или холодноват.
Весы
Сегодня для Весов день благоприятен эмоционально: он подпитывает романтические надежды и веру в счастье. В событийной части он может принести препятствия, помехи и отсрочки, с которыми пока приходится мириться. Звезды напоминают о важности поддержки связи, в том числе, на духовном уровне.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что это день иллюзий, которые вполне способны затронуть сферу чувств и личную жизнь. Романтические заблуждения этих суток вскоре развеются, а ошибка или обман в делах сердечных непременно вскроется. В зависимости от ситуации, на это может уйти один день или один год.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут не замечать признаков фундаментального недопонимания с любимым человеком или попросту закрывать на них глаза. Не всегда подобная снисходительность будет признаком великодушия или истинной мудрости, иногда это будет серьезной ошибкой.
Козерог
Сегодня Козерогам важно поддерживать общение с любимым человеком, но в определенном тоне. Лучше избегать чрезмерной серьезности и дотошности, драматичной постановки вопроса и требований немедленно предоставить исчерпывающий ответ. Часть истины сегодня остается «за кадром» и иногда это к добру.
Водолей
Сегодня Водолеям придется учесть в своих любовных планах наличие ограничений. Ситуация не идеальна и полная свобода действий маловероятна, стоит это принять. Возможно, свидание продлится не так долго, как хотелось бы, или будут другие помехи. Тем не менее, это хороший день (для рядовой встречи).
Рыбы
Сегодня Рыбы могут свернуть с надежного пути и ненароком угодить в ловушку знакомых заблуждений. Лучше не поддаваться в этот день случайным новым чувствам и не спешить реализовывать уже составленный план. Одна из подходящих стратегий поведения в эти сутки – уйти в тень, держать интригу.